Pilulka loni včetně franšíz utržila 3,5 miliardy. Do tří měsíců plánuje druhou emisi akcií na burze

Vstoupila na rakouský i maďarský trh a navzdory obecnému propadu e-commerce dokázala na internetu navýšit své tržby. Skupina online lékáren Pilulka představila své konsolidované výsledky za loňský rok, v němž včetně franšíz dosáhla na tržby 3,5 miliardy korun. Nyní navíc po téměř dvou letech od vstupu na pražskou burzu plánuje druhou emisi cenných papírů, k čemuž by mělo dojít ke konci prvního pololetí letoška.

Pilulka své předběžné výsledky oznámila začátkem ledna, nyní redakci CzechCrunche poskytla auditované výsledky – podle nich dosáhla konsolidovaných tržeb (bez partnerských prodejen) ve výši 2,465 miliardy korun, což znamená meziroční růst o šest procent. Trh e-commerce přitom loni klesl o celkem 12 procent.

„I přes řadu negativních událostí, které ovlivnily maloobchodní tržby, jako byl začátek války na Ukrajině, růst cen energií, vysoká inflace a obecné utlumení spotřebitelské poptávky, se nám v roce 2022 podařilo dosáhnout růstu, a to na trhu, který oproti předchozím dvěma letům klesal dvouciferným tempem,“ komentuje Petr Kasa z pozice spoluzakladatele a člena představenstva firmy.

Franšízové lékárny Pilulka, jejichž hospodářské výsledky se do oficiální závěrky celé skupiny nepodepisují, pak vloni k celkovému objemu přidaly miliardu korun. Předloni to však bylo o dvě stě milionů více a celkový objem včetně franšíz dosáhl 3,6 miliardy korun. V tomto ohledu loni pak 3,5 miliardy.

Foto: Pilulka Kurýrní auto Pilulky

Konsolidovaný ukazatel EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy) dosáhl záporných 800 tisíc korun, rok předtím šlo o 29 milionů korun. „Zhoršení jde na vrub především zahraničním trhům a e-health aktivitám. Oproti roku 2021 jsme rozjeli Rakousko a Maďarsko, náš core business (Česko a Slovensko) byl naopak profitabilní,“ komentuje pro CzechCrunch Tomáš Hospůdka, finanční manažer Pilulky.

„V roce 2023 očekáváme, že se budeme pohybovat okolo patnácti procent nad trhem,“ doplňuje Petr Kasa výhled pro letošní rok, v němž chce také opět získat kapitál na další posílení byznysu od investorů. Na podzim roku 2020 Pilulka jakožto první e-commerce firma vstupovala na trh Start pražské burzy, který je určený spíš menším společnostem, a nabrala 300 milionů korun.

Koncem prvního pololetí letoška Pilulka chystá druhou emisi cenných papírů. Výnos z ní chce použít především na další růst na rozvíjejících se trzích, investice do e-health platformy i do svých informačních systémů a na případné další sektorové akvizice. Doplňující podrobnosti k sekundárnímu úpisu – jako například výši emise – zatím Pilulka odmítla komentovat.

Většinu tržeb doposud skupina realizuje v Česku a na Slovensku, kde působí bezmála deset let a dosáhla EBITDA marže 36,5 milionu korun. Letos se na těchto trzích bude podle vyjádření soustředit především na zvyšování profitability. Již koncem loňska významně optimalizovala nákladovou stránku, významné škrty se týkaly bezmála dvaceti procent zaměstnanců pražské a bratislavské centrály, kde došlo k zeštíhlení manažerské struktury.

Jako své rozvíjející se trhy Pilulka označuje Rumunsko, Maďarsko a Rakousko – do posledních dvou jmenovaných vstupovala v loňském říjnu, respektive prosinci. Rakouský trh přitom obsluhuje ze svého skladu v Olomouci, maďarský trh pak z Bratislavy. Model přeshraničního prodeje plánuje rozvíjet i nadále. Příležitost do dalších let vidí v centralizaci nákupů pro celou skupinu.

Kromě zmiňovaného Pilulka loni pokračovala v rozvoji svých dalších projektů jako Plus Care, což je aplikace pokrývající spolupráci mezi pacientem, lékařem, farmaceutickou firmou a zdravotní pojišťovnou. Počet aktivních uživatelů již přesáhl 10 tisíc. V rámci svého programu Pilulka Lab na podporu inovativních projektů pak podpořila startup Carebot z oblasti analýzy rentgenových snímků a projekt pro léčbu cukrovky Vitadio.