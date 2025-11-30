Úvěr z Bahrajnu a lídr z marketingu. Nečekaná kombinace, která nastartovala nového šampiona F1
Finanční injekce z Perského zálivu a nový způsob vedení obrátily McLaren naruby. Z outsidera se stal tým, který udává směr celé F1.
Formule 1 má před sebou závod, který může uzavřít jeden z největších comebacků moderního motorsportu. McLaren, tým, který byl před pár lety zadlužený, poslední v pořadí a často terčem posměchu, může získat vysněný titul pro svého jezdce. Lando Norris, mladá hvězda týmu, je na dosah úspěchu, který ještě před pár lety působil jako vzdálená fantazie.
Není to totiž tak dávno, kdy se McLaren potýkal s problémy na všech frontách. Ještě v roce 2018 byl podle Forbesu jedním z nejméně ziskových týmů ve startovním poli a o dva roky později potřeboval vysoký úvěr, aby vůbec udržel provoz. Možná ještě horší byla situace na trati. Dlouhá éra spolupráce s Hondou skončila frustrací, ztrátami výkonu a spolehlivosti, což tehdy přispělo k propadu týmu až na konec pořadí.
Zlom přišel až se jmenováním šéfa Zaka Browna v roce 2018. Nejde o bývalého inženýra ani pilota, jak je u týmů Formule 1 běžné. Brown strávil velkou část kariéry v marketingu a komerčním světě sportu: v roce 1995 založil agenturu, která se během dvou dekád vypracovala na jednu z největších svého druhu v motorsportu a zprostředkovávala partnerství pro globální značky jako Subway, Crown Royal nebo LG.
Pro McLaren byl přesně tento profil zásadní. Tým měl tehdy velmi nízké příjmy od partnerů za dlouhou dobu, a zároveň po letech technických i organizačních zmatků potřeboval finanční stabilitu. Právě proto vsadil na člověka, který sice nebyl technickým expertem, ale uměl přivést značky a kapitál. Brown proto otočil logiku, která v F1 dlouho převládala. Místo toho, aby čekal na vítězství, která by přinesla nové sponzory, začal stavět stáj jako komerčně silnou značku už v době, kdy se jí sportovně nedařilo.
McLaren začal oslovovat technologické firmy, globální korporace i značky, které chtěly zasáhnout širší publikum, než jaké F1 nabízela dřív. Tak jednoduché to ale zprvu nebylo, v roce 2020 tým musel sáhnout po úvěru ve výši 185 milionů dolarů (3,8 miliardy korun) od Bank of Bahrain. Dnes pochází většina příjmů McLarenu z komerčních aktivit, podle dostupných dat přibližně tři čtvrtiny celkových tržeb. To je ve světě F1 neobvyklé a vytváří to stabilitu, kterou si nemohla dovolit většina týmů, jež spoléhaly na výsledky na trati. Nárůst finanční síly potvrzuje i nedávná smlouva na dvě miliardy korun ročně s Mastercard, která patří k největším partnerstvím současného sportu.
Technická stránka týmu prodělala podobnou proměnu. Andrea Stella, který se postavil do čela McLarenu koncem roku 2022, začal přestavovat strukturu týmu i samotnou metodiku vývoje. Stáj tehdy vstoupila do sezony 2023 jako poslední, ale série vylepšení v polovině roku způsobila jeden z nejrychlejších posunů, jaké startovní pole v posledních letech zažilo. McLaren se náhle stal týmem, který dokázal pravidelně konkurovat Red Bullu, Ferrari i Mercedesu, tedy předním týmům.
Rok 2024 byl první velkou zkouškou. Lando Norris získal premiérové vítězství a společně s Oscarem Piastrim, dalším mladým jezdcem, začali sbírat pódia tempem, které by ještě o sezonu dříve znělo absurdně. Výsledkem byl první titul konstruktérů, tedy jakési týmové vítězství, po více než dvou dekádách. Tahle kontinuita se ukazuje i letos. McLaren vstoupil do sezony připraveněji než konkurence, držel stabilní formu a jako jediný tým dokázal pravidelně bodovat s oběma jezdci. To přineslo další vítězství v poháru konstruktérů a zároveň otevřelo cestu k tomu, aby Norris letos bojoval o svůj první titul.
Minulý týden přitom McLaren zažil komplikaci, jakou v závěru sezony nechce žádný tým. Po Velké ceně v Las Vegas přišla informace, že Norris i Piastri byli dodatečně vyškrtnuti z výsledků kvůli technickému porušení pravidel, takže nedostali žádné body. Kontrola FIA odhalila, že na jejich monopostech došlo k nadměrnému opotřebení spodních ploch podlahy, které mají stanovený minimální limit. Šlo o rozdíly v řádu desetiny milimetru, ale předpisy jsou v tomto ohledu jednoznačné.
Norris měl před Las Vegas pohodlný náskok, ale po vyškrtnutí obou McLarenů se rozdíl výrazně snížil. Do konce sezony zbývají dva závody a pořadí vypadá tak, že Norris vede o 24 bodů před Piastrim a Maxem Verstappenem, kteří jsou nyní na shodném počtu. Vzhledem k tomu, že vítěz může získat 25 bodů a k tomu bonus za nejrychlejší kolo, je titul stále hratelný pro všechny tři.