V květnu před dvěma lety nebylo pravděpodobně v Praze vedle covidu větší téma než uzavření Smetanova nábřeží. Vozovka v jednom směru zůstala zatarasená, aby mohli zkoušení kavárníci a hospodští vyndat ven stolky a židle. A nabídnout svým zákazníkům jeden z nejhezčích výhledů ve městě. Tehdy to bylo na zkoušku. Do měsíce by se ale v této části nábřeží měly začít odehrávat změny skutečné. A auta zatím zůstanou.

„Chceme vrátit jednomu z nejcennějších míst s unikátním výhledem hodnotu. Stavět bychom měli začít už zhruba za měsíc,“ uvedl na přednášce o budoucnosti Prahy v pražském Centru městského plánování a rozvoje (CAMP) radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Právě zpřetrhání cesty pro automobilovou dopravu bylo před dvěma lety předmětem největší kritiky. Vedle toho, že šlo o provizorní řešení, které působilo přinejmenším nehezky. Změny, které město chystá nyní, už jsou profesionální a slibují opravdovou proměnu místa. Už tedy žádné sezení ve vozovce. Úpravy poplynou mimo jiné z nového rozvržení tramvajových zastávek, které budou nově vždy naproti sobě v každém směru.

To dnes neplatí. Když jede člověk ze Staroměstské, může vystoupit u Karlových lázní. V opačném směru ale žádná taková zastávka neexistuje. Je až o podstatný kus dál – u Národního divadla. A podle něj také nese jméno.

Není to ale zastávka Národní divadlo, na kterou jezdí většina tramvají. Tato se nachází před FAMU a Hollarem. Nově už ale existovat nebude, chodník se tady proto rozšíří a vozovka se stejně jako na mnoha dalších místech v Praze posune tak, že auta budou sdílet cestu s tramvají. Až dosud přitom v místě auta a tramvaje jezdily v jiném pruhu.

Se zastávkami se to nově bude mít tak, že budou obě v místě zmíněné zastávky Karlovy lázně, další bude sice u Národního divadla, ale až za křižovatkou. Tím, že zastávka u budovy Hollaru přestane existovat, zároveň vznikne místo pro zmíněné podniky. Aniž by auta přišla zkrátka.

Byť bude podle Scheinherra otázka, zda by měla v místě vzniknout uzavírka pro auta, ještě k diskuzi, v tomto volebním období se tak už nestane. Ani tak ale nechtěla současná magistrátní koalice nechat místo ve stavu, v jakém je nyní. Už jenom proto, že na straně blíž k řece jsou místo vzrostlých stromů schlíplé větve. Třetina z nich prakticky umírá.

S výměnou stromů se začalo už loni na podzim. Letos na jaře by se s ním mělo pokračovat. Lípy srdčité nahradí opět lípy, tentokrát ale malolisté. Ty mají menší korunu, a tím pádem nepotřebují ani tolik prostoru pro kořenový systém.

Nové stromořadí je tedy další novinkou Smetanova nábřeží. Spolu s ním se rozšíří i promenáda. Ostatně ti, kdo někdy cestu mezi Národním divadlem a Staroměstskou absolvovali pěšky, vědí, že to není žádný med. Jedním z důvodů je i příliš úzký chodník, který by nevystačil ani na méně frekventovaném místě. A mohlo by dojít i na nové lavičky. „Pomůže to pěšímu provozu i městské hromadné dopravě a neuškodí to automobilům. Diskuze o nich se ale podle mě přesune do dalšího volebního období,“ dodává náměstek.

Debaty o zklidnění Smetanova nábřeží se vedou už dlouhá léta. Především pak o tom, že by se z něj mohla stát prakticky pěší zóna. Místo má ostatně i historické konotace. Zcela jistě tudy chodil třeba Karel Havlíček Borovský, jehož Národní noviny sídlily nedaleko – v budově u Karlových lázní. Vyzkoušené uzavření nábřeží před dvěma lety ukázalo i na to, že dopravní zácpy se kvůli tomu netvoří.

Nejblíže bylo Smetanovo nábřeží nové podobě v roce 2004. Tehdy se na jeden den zavřelo celé a v místě probíhala pouliční slavnost. Někdejší primátor Pavel Bém tehdy řekl, že to je výborná zkouška, aby se vidělo, co se stane s dopravou. „Myslím si, že nic zvláštního,“ uvedl. Jenže ani za tohoto primátora se s těmi nejodvážnějšími projekty – mírně řečeno – nakonec nestalo nic. A ačkoli si strany zklidnění nábřeží dávaly léta do svých volebních programů, vždycky bylo na reálný krok až příliš blízko do voleb.

Proměna Smetanova nábřeží ale není jedinou změnou, která Prahu čeká. Rekonstrukce by se měla dočkat třeba i žižkovská Seifertova ulice, na Rohanském ostrově mezi Prahou 8 a 7 se chystá nový park a nový bulvár by mohl nahradit i současnou podobu Revoluční ulice.