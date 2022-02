Praha chystá park na řece. Rekreační prostor na Rohanském ostrově vznikne do pěti let

Na procházce tady člověk narazí na zajíce i bažanta. Kdo je zběhlejší v rostlinách, zahlédne hadinec nebo heřmánek. To vše přímo v centru Prahy. Rohanský ostrov dlouho ležel ladem, díky čemuž dostala prostor městská divočina. Byť tady město chce vybudovat park o 19 hektarech, charakter území zůstane stejný. „Naším cílem je podtrhnout autentičnost místa, vycházet z jeho historie, přítomnosti řeky a respektovat tamní prostředí,“ vylíčil pro CzechCrunch ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč. Právě divočina by měla park odlišit od Stromovky, Riegrových sadů nebo Letné.

Rekreační místo vznikne mezi současnou cyklostezkou a Vltavou. Charakteristické pro něj tak bude právě spojení s řekou, i proto se o něm mluví především jako o parku na řece. Jeho pracovní název je ale zatím Park Maniny. Až vznikne, zasáhne do dvou městských částí – Prahy 7 a 8, svou velikostí by měl ale poskytnout místo k odpočinku pro lidi z kterékoliv části města i mimo něj. Nebude se tu ale jen odpočívat, IPR slibuje i sportovní vyžití. A důležité je také přiblížení člověka k řece, která je dnes v místě prakticky nepřístupná.

Park má sice už několik let stavební povolení, podle IPR je ale původní návrh zastaralý. Na projektu proto pracuje tým odborníků znovu už od roku 2020. Od té doby probíhal výzkum území i potkávání se s veřejností, výsledkem bude vypsání mezinárodního soutěžního dialogu na přelomu února a března. Z něj vzejde konkrétní podoba parku, a to na jaře příštího roku.

Kromě rekreace má mít park ještě jednu důležitou funkci – bude totiž sloužit i jako protipovodňová ochrana města. Na Rohanském ostrově se sníží terén a budou vykopány dvě tůně do hloubky až osmi metrů. Ty vytvoří slepé rameno řeky.

„Odkopáním několika metrů zeminy, která se sem navozila v posledních desítkách let, vznikne nový kanál, který při povodních pomůže snížit hladinu Vltavy – a hlavně rychlost proudu – v centru města,“ vysvětluje Boháč.

To vše bude stát okolo jedné miliardy korun, nejvíc mají spolknout právě výkopové práce. IPR má ale v plánu řešit celé území, vzniknout by tak měla koncepce Rohanského a Libeňského ostrova, tedy šestapadesátimetrového území sahajícího od Hlávkova mostu až po Libeňské kosy, což je další místo u řeky nepřístupné veřejnosti.

I tady jsou různé areály, které má opět nahradit rekreace. „Považujeme za zásadní, abychom park řešili v širším kontextu celého území a byl dobře napojen nejen na Karlín, ale i na Palmovku a celou Libeň včetně okolí Rokytky,“ dodává ředitel IPR. To vše je ale práce na desítky let.

Místo, kde se bude rozkládat Park Maniny Foto: IPR Praha

Rohanský ostrov byl v minulosti skutečně ostrov, který vznikl z povodňových nánosů. Ke spojení s Karlínem a územím Manin došlo na začátku dvacátého století. Rameno řeky, kde dřív fungoval karlínský přístav, bylo v padesátých letech zasypáno. Podobný osud měl i celý ostrov.

Když se v hlavním městě stavělo metro, vozil se sem materiál z výkopů. Místo krásného místa u řeky šlo o skládku. Měnit se to začalo až na konci druhého tisíciletí. Nyní by tady měla vzniknout atraktivní zelená plocha s výhledem na nový kulturní svatostánek. Přímo naproti, v blízkosti stanice metra Vltavská, má totiž vyrůst Vltavská filharmonie, nejdůležitější kulturní stavba posledních let.