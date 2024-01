Zahájení na Seině, bouřlivá atmosféra a skatepark jako ze sna. Čeští sportovci vyhlížejí olympiádu v Paříži

Úvodní ceremoniál her v Paříži bude velkolepý a na řece

Uložit 0

Letní olympiáda a paralympiáda v Paříži se kvapem blíží. Do spuštění zbývá přibližně půl roku, a tak se přípravy pomalu, ale jistě dostávají do vrcholné fáze. Hry budou malým reparátem posledních dvou olympiád poznamenaných především covidovou pandemií. Stadiony bez diváků byly smutnou podívanou, a Paříž proto hodlá světu připomenout, o jak velkolepý svátek sportu se jedná. Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru, tak například prozradil, že se můžeme těšit na zahajovací ceremoniál, který se bude v případě olympioniků konat přímo na řece Seině. Paralympionici se jej pak dočkají na slavném bulváru Champs-Élysées.

Na ceremoniál se zvlášť těší běžkyně Kristiina Sasínek Mäki, a to i proto, že se zde čeští sportovci představí v nové zahajovací kolekci. Sama zatím nemohla prozrazovat detaily, ale bude podle ní úplně jiná než ty předchozí. „Ať už se bude líbit, nebo nebude, tak určitě zaujme,“ naznačila Mäki i možnou kontroverzi, kterou může kolekce, navržená mladou hvězdou české návrhářské scény Janem Černým, přinést. Už delší dobu je nicméně známo olympijské odění od Alpine Pro, které budou sportovci nosit ve volném čase i na medailové ceremoniály.

To skateboardista Maxim Habanec se těší hlavně na samotný skatepark. „Vím, že teď zním jak malý skejťák, ale ty skateparky, které se staví na olympiádu, jsou hrozně velké. Já jsem teď v jednom jezdil v Tokiu, a je to jako když vás někdo vpustí do snu. Nekonečná jízda v parku, který je třikrát až čtyřikrát větší než klasický skatepark, a dá se tam zkoušet všechno možné,“ řekl s úsměvem na tváři Habanec.

Skateboarding se v Tokiu představil coby olympijský sport vůbec poprvé. Osvědčil se, a to i přesto, že Japonsko podle asi nejznámějšího českého skateboardisty není pro jeho sport zemí zaslíbenou, a Paříž by proto mohla být v některých ohledech daleko lepší. „Ať už mám Japonsko sebevíc rád, tak Paříž bude určitě daleko víc uvolněná,“ říká.

„Pro mě jako pro skejťáka je Japonsko místem, kde si položím skate na ulici na zem a už za mnou běží nějaká security, abych ho zvedl. Japonci rádi dodržují pravidla a speciálně pro Čechy tím bude Paříž daleko lepší,“ vysvětluje Habanec, který musí podle svých slov předvést velmi dobrý výkon na nadcházejících závodech v Dubaji, aby si mohl dopřát i pohodovou atmosféru v Paříži.

Na pořádnou olympijskou atmosféru se těší i paralympijská sportovkyně Anna Luxová, která ráda vzpomíná na své vůbec první hry v Londýně. „Byl to silný zážitek. Bylo mi patnáct a tehdy přišlo strašně moc lidí. Stadion byl úplně narvaný. Osmdesát tisíc lidí, kteří fandili bez rozdílu věku, pohlaví, handicapu.“

Foto: Jakub Zeman/Red Bull Content Pool Maxim Habanec

„Bylo jedno, kolik máte rukou, nohou. Moc bych si přála, aby to bylo v Paříži něco podobného. Ale nejdřív se tam musím dostat,“ dodává s úsměvem Luxová, která si v loňském roce odvezla z Tokia bronz v hodu koulí. Kovů však mohlo být možná i víc, jak nedávno prozradila v Karlínských 20.

O to větší tlak však na sebe v letošním roce cítí. A to nejen v otázce kvalifikace na samotnou paralympiádu, ale hlavně v zopakování svých minulých výkonů. „Minule jsem získala bronz o jeden centimetr, což nikdo nečekal. Vyhrát cokoliv je nesmírně obtížné, ale o to náročnější je úspěch zopakovat. Takže já k tomu přistupuji s velkým respektem a pokorou, protože mám hodně vyrovnané soupeřky,“ uzavírá Luxová.

České olympioniky a paralympioniky pozvala na jedno místo Toyota, která je generálním partnerem našich sportovců na hrách v Paříži. S vybranými reprezentanty nachystala také svou letošní olympijskou kampaň.