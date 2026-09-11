V Dolních Chabrech finišuje projekt, který sem přinese přes tisíc bytů. Vznikne tu i „mikroles“
Poslední fáze výstavby počítá s pěti budovami a 209 byty. Vyjde na dvě miliardy korun, za návrhem stojí studio Ian Bryan Architects.
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Slavnostním vhozením mincí do čerstvě vylité základové desky odstartovala izraelská developerská společnost Star Group výstavbu závěrečných etap projektu Nové Chabry v pražských Dolních Chabrech. Rezidenční areál se staví od roku 2014 a po dokončení obou nových etap ve druhé polovině roku 2028 nabídne téměř 1 100 bytů. Poslední fáze počítá s pěti budovami a 209 byty a vyjde na dvě miliardy korun. Star Group letos dokončila dalších 242 bytů v deseti viladomech, do nichž vložila 2,5 miliardy.
V nových etapách se byty prodávají v průměru za 150 tisíc korun za metr čtvereční. Rodinný byt 4+kk s terasou a zahradou začíná zhruba na 17 milionech korun. „Od začátku jsme chtěli, aby Nové Chabry byly místem pro běžný život, ne jen sbírkou investičních bytů. Proto jsme zůstali u větších rodinných dispozic, přestože trh tlačí hlavně na menší a snadněji prodejné jednotky,“ říká šéf Star Group Tal Grozner.
Etapy s názvy Proxima a Gemini navrhlo studio Ian Bryan Architects pod vedením Iana Bryana a Eduarda Trembuláka. Dominantou obou částí bude „mikroles“, tedy hustě osázený prostor na piazzettě před komplexem Proxima, který má poskytovat stín a pomáhat ochlazovat okolí. Byty nabídnou balkony, terasy nebo zahrady. Největší střešní terasy budou mít přes 150 metrů čtverečních, vybrané zahrady až 500 metrů. Součástí areálu bude také mateřská škola a komerční centrum s obchody.