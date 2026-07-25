V domě „s dírou“ je k mání byt za 63 milionů. Je z něj výhled na Pražský hrad, jeho vzhled vás ale překvapí
Byt se nachází v devátém z dvanácti podlaží Rezidence Kavčí Hory, jejímž poznávacím prvkem je několikapatrový otvor uprostřed domu.
V roce 2010 vyrostl v Praze rezidenční komplex připomínající slavnou stavbu La Grande Arche v pařížské čtvrti La Défense. Jeho nejvýraznějším prvkem je totiž průhledový otvor uprostřed hmoty domu rozprostírající se od třetího do osmého patra, který architekti z ateliéru ADNS navrhli tak, aby opticky propojoval sousední park se zelení na druhé straně budovy. Teď je jeden z bytů v Rezidenci Kavčí Hory k mání. Cena? 63 milionů korun.
Jednotka o dispozici 4+kk s terasou a užitnou plochou 134 metrů čtverečních se nachází v devátém podlaží a nabízí výhled na Pražský hrad, Vyšehrad i Vltavu, za dobré viditelnosti také na Říp či Milešovku. Interiér je rozdělený na společenskou a klidovou část. První tvoří obývací pokoj propojený s jídelnou, kuchyní a terasou, druhou tři pokoje, dvě koupelny a technická místnost. Vybavení zahrnuje podlahové vytápění, vodou chlazenou klimatizaci i venkovní žaluzie.
„Rezidentům je k dispozici také nepřetržitě fungující recepce a soukromé wellness,“ říká Lukáš Pytlík z realitní kanceláře Taurum Reality, která prodej zajišťuje. Součástí nemovitosti jsou i dvě parkovací stání a dvanáctimetrový sklep v suterénu. Samotná Rezidence Kavčí Hory se skládá ze dvou domů: v menším šestipatrovém je 23 bytů, ve větší dvanáctipatrovém, v němž se nachází i tato prodávaná jednotka, dalších 65.