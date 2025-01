V Hermèsu za statisíce, ve Walmartu dupes za pár stovek. Wirkinka pobláznila TikTok a je vyprodaná

Přístup značek k dupes se liší. Někteří, jako například Lululemon nebo Kim Kardashian, se z toho snaží marketingově těžit. Zato zmíněné značce Charlotte Tilbury došla před lety trpělivost a dohnala retailový gigant Aldi k soudu, který vyhrála.

Hermès zatím žádné vyjádření směrem ke svým dupes ve Walmartu nevydal, je ale pravděpodobné, že nějaká reakce z jeho strany přijde. „U extrémně hodnotného produktu, jako je birkinka, který by mohl ztratit svou exkluzivitu kvůli nadměrné popularitě, by nebylo překvapivé, kdyby Hermès zvolil agresivní přístup,“ míní pro server Women’s wear daily Douglas Hand, právník specializující se na módní průmysl.

Nebylo by to poprvé. V roce 2011 zažaloval Hermès módní značku Thursday Friday za to, že použila fotografie jeho kabelek na svých plátěných taškách. Před dvěma lety pak firma dala k soudu umělce Masona Rothschilda za to, že vytvářel NFT verze ikonické kabelky a prodával je. Soud mu nařídil uhradit Hermèsu 133 tisíc dolarů (v přepočtu 2,66 milionu korun) za způsobenou škodu.

Za hype, který se kolem kabelky z Walmartu vytvořil, může ale minimálně zčásti i TikTok. Video z poloviny prosince, ve kterém tiktokerka Kristi Stephens vybaluje svou novou hráškově zelenou wirkinku, se stalo virálním a aktuálně má skoro osm milionů přehrání.

„Za osmdesát dolarů můžete předstírat, že máte birkinku. I když všichni asi poznají, že není pravá, protože kdo sakra má peníze na opravdovou birkinku? Já ne,“ glosuje ve videu a má pravdu. Cena originálu se pohybuje od deseti tisíc dolarů výše (takže nad dvě stě tisíc korun).

Zároveň to ale není jediná překážka pro koupi luxusní kabelky. Do obchodu Hermès totiž není možné přijít a jen tak si ji koupit, i když na ni máte. Firma vyžaduje, aby byl člověk pravidelným zákazníkem obchodního domu a nakupoval i jiné zboží – oblečení, vybavení do domácnosti a podobně.

„Birkinka byla vždy ikonickou kabelkou, ale pro velmi bohatou třídu. Díky sociálním sítím po ní touží jako po nějakém statusu mnohem víc lidí i mimo tuto skupinu,“ vysvětloval před časem pro CzechCrunch stylista Filip Vaněk. Módní dům si tak dál udržet punc exkluzivity.

Za veškerou slávu francouzské kabelky přitom může jedna módní ikona a nešikovné palubní zavazadlo. Psal se začátek osmdesátých let minulého století a Jane Birkin, zpěvačka, herečka a tehdy už bývalá partnerka francouzského zpěváka a skladatele Serge Gainsbourga, nastoupila v Paříži do letadla směr Londýn.

Snažila se svoji tašku umístit nad hlavu do prostoru pro zavazadla, ale nedařilo se jí to a celý obsah se vysypal na zem a na generálního ředitele Hermèsu Jeana-Louise Dumase, který měl náhodou sedadlo vedle ní.

Poté, co si Jane Birkin zanaříkala nad tím, že se jí nedaří sehnat vhodnou víkendovou tašku, která by se jí líbila, strávila dvojice let skicováním ideálního výtvoru, a to na pytlík pro případ nevolnosti nebo na ubrousek pod skleničku s pitím (záleží, kdo historku vypráví).

Hermès tašku uvedl do prodeje v roce 1984 a pojmenoval ji právě po Jane Birkin. Kabelka je specifická svou praktičností, ručně šitou kůží, vnitřním dělením na kapsy a pořádným uzávěrem, aby se její obsah nemohl vysypat.