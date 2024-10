V investicích jsem jako průměrná žena. Půlku dávám do akcií, druhou do realit, říká David Navrátil

Uložit 0

V českém veřejném prostoru je David Navrátil zapsaný jednak jako ten, kdo popsal maniodepresivní duši českých investorů a střadatelů, jednak jako neúnavný glosátor, který na sociálních sítích publikuje nečekaná data a ekonomické souvislosti. Coby hlavní analytik České spořitelny je ale tak nějak automaticky i amatérským investorem. Byť, jak říká v rozhovoru ze série Money Makers, nikterak horlivým: „Nechci sledovat každý den své portfolio. Už jen proto, abych ochránil své psychické zdraví.“

Pověsti muže, který umí dohledávat překvapivé souvislosti, dostál i v rámci interview pro CzechCrunch. Připomněl během něj, že tolik módní investiční aplikace v mobilech, které investice přiblížily širokým masám (někdy se hovoří o demokratizaci investování), mají i svou stinnou stránku – že mohou způsobovat bolest.

„Výzkumy ukazují, že když vidíme finanční ztrátu, tak se spouští v mozku podobné procesy jako při fyzické bolesti. Takže radím nekoukat každý den na výpis. Mimochodem, digitalizace a to, že v aplikaci můžu vidět své portfolio několikrát denně, může schopnost investovat omezovat,“ zdůrazňuje Navrátil. A připomíná, že právě proto se snaží si držet odstup od investování a nepropadat příliš panice. Čímž, říká, je podobný ženám investorkám, které tolik nepodléhají emocím a tolik nejdou po rychlém zisku.

V rozhovoru ze série Money Makers David Navrátil popisuje, jak jej ovlivnil kolega Jan Hájek, jak dělí své portfolio, proč by si lidé měli zjistit, jak vysoký důchod je čeká, i že nejlepší investice je vždy do vzdělání.

Co byla vaše úplně první investice, respektive co za ni považujete?

První akciovou investicí byly akcie Sandisku. Začátek akciových investic byl hodně ovlivněn Honzou Hájkem, který nyní vede fond Topstocks a který byl před mnoha lety mým kolegou v analytickém týmu České spořitelny.

Jsem také velký fanda investování do vzdělávání. Proto za svou první větší investici považuji svou diplomovou práci. Věnoval jsem jí hodně času, pamatuji si například, že jednou z připomínek oponenta byl požadavek na snížení počtu poznámek pod čarou pod sto. Každopádně pomohla mi dostat se do mé tehdy vysněné práce, tedy do ČNB, a dostal jsem za ni ocenění za nejlepší diplomovou práci na škole a ještě drobné ocenění v rámci České společnosti ekonomické.

Jaká byla naopak vaše poslední investice?

V naší aplikaci George mám nastavených několik pravidelných investic, takže investuji každý měsíc.

Jak moc vás k finanční gramotnosti a péči o peníze a investování vedli rodiče?

Ačkoliv rodiče měli nízké příjmy, tak od mala jsem dostával kapesné. Nízké kapesné. Nicméně to mě naučilo prioritizovat, spořit, získal jsem disciplínu. A uvědomil jsem si, že pokud chci něco rychleji, tak si to musím odpracovat.

A jak k péči o finance a vůbec finanční gramotnosti vedete své děti? Máte třeba nějaká speciální pravidla?

Chci jim dopřát dobré vzdělání, to je naprostá priorita. Už jen proto, že vzdělávání má vysokou míru návratnosti. Starší dcera studuje ekonomii. Mladší je ve druhé třídě ZŠ, ale roky mě dokáže porazit ve hře Monopoly.

Foto: Tomáš Nosil Pro CzechCrunch David Navrátil hovořil nejen o nájmech a hypotékách

Co vám z pohledu přístupu k investicím dala škola?

Když se dívám na ZŠ a gympl, tak si vlastně moc neuvědomuji, že by mě naučila cokoliv o investicích. Zpětně si uvědomuji, že to je škoda, protože bych začal investovat výrazně dříve. A díky složenému úročení mě tohle zpoždění stojí velké peníze. A nejen mě, ale všechny, kteří investování odkládají.

Jak byste se popsal jako investor? Jaké investiční nástroje používáte?

Nechci se unavovat s časováním trhu, raději sázím na dlouhodobé trendy. Nechci sledovat každý den své portfolio. Už jen proto, abych ochránil své psychické zdraví. Díky volatilitě trhů bych totiž docela často viděl pokles ze dne na den. A výzkumy ukazují, že když vidíme finanční ztrátu, tak se spouští v mozku podobné procesy jako při fyzické bolesti. Takže radím nekoukat každý den na výpis. Mimochodem, digitalizace a to, že v aplikaci můžu vidět své portfolio několikrát denně, může schopnost investovat omezovat, protože kdo by si chtěl působit fyzickou bolest, že?

Kolik peněz si dáváte stranou a jak přemýšlíte o svém zajištění na stáří?

Polovina investic jde měsíčně do akcií a polovina do nemovitostí. Doporučuji všem se podívat na sociální správu, jaký důchod můžete očekávat. To je dobrý budíček. Pak si představte svůj život a životní styl v důchodu a dokážete odhadnout, kolik měsíčně budete potřebovat navíc. A s finančním poradcem se přes několik proměnných – především doba odchodu do důchodu a rizikový profil – dokážete dopočítat, kolik měsíčně musíte spořit či investovat, aby se vaše představa zrealizovala. Udělejte to co nejdříve.

Je nějaký konkrétní investiční nástroj či akcie, k níž se váže nějaká vaše konkrétní vzpomínka či zkušenost?

Znovu zmíním Sandisk. Super produkt, firma dokázala velmi výrazně inovovat a tím tlačit ceny dolů. Dokázala překonávat očekávání trhu, ale ten v té době především viděl, jak rychle klesají ceny produktu. A to nedokázal ocenit. Sandisk mě naučil být dlouhodobým investorem.

Kolik času trávíte investováním, respektive činností, která s ním souvisí?

Trávím hodně času čtením a analyzování trendů, cyklů. Nicméně investováním moc času netrávím. Jen když mě zaujme něco konkrétního. Nemusí jít o konkrétní firmu, ale jen trend. Velkou část investic jsem outsourcoval na lidi, kteří jsou skvělí portfolio manažeři.

Máte nějaký vzor v oboru?

Už jsem o něm psal: Honza Hájek. Ve světě je spousta výborných investorů, jsou o nich napsány knihy. Jednu věc ale nesmíme podceňovat. A to je role štěstí.

Co vám dělá, když se zamyslíte nad principy investování, největší problémy? Emoce? Trpělivost? Nebo…?

Když si přečtete studie, zda jsou lepšími investory muži, nebo ženy, tak lépe vycházejí ženy. A ne proto, že by měly extra lepší nápady. Ale nejsou tak moc jako muži hnány touhou neustále tradovat, měnit portfolio. A co z toho vyplývá? Že jsem v investování průměrná žena.