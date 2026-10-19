V Malešicích vyroste 70metrová věž. Vyšší obytné budovy jsou v Praze jen dvě
Projekt nabídne 256 bytů, od menších dispozic 1+kk po 4+kk. V okolí má přibýt také park a dětské hřiště.
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Malešice zůstávají v hledáčku developerů jako jedna z pražských lokalit, kde se dá stavět ve větším a zároveň to ekonomicky dává smysl. Oproti širšímu centru nejsou tak drahé ani zastavěné, přitom mají dobrou dostupnost, služby i dostatek zeleně. Pro investory tak představují prostor pro další rozvoj – a právě očekávaná proměna části čtvrti jejich zájem dál posiluje. Jedním z nejnovějších přírůstků bude věž, která se má stát třetí nejvyšší obytnou budovou v Praze.
Výšková budova s 23 podlažími, za níž stojí developerská společnost Central Group miliardáře Dušana Kunovského, nabídne celkem 256 bytů v dispozicích od 1+kk po 4+kk. Většina z nich bude mít balkon, sklep a podzemní parkovací stání. Stavba vyroste nedaleko stanice metra Depo Hostivař, v dosahu škol, obchodů či polikliniky, přímo v sousedství se navíc chystá nové obchodní centrum. Developer pak projekt doplní o nový park a dětské hřiště.
Byty ve věži Metropolis Tower se prodávají od 5,7 milionu korun, Central Group počítá s dokončením do konce roku 2028. „Během prvního týdne od uvedení na trh se prodalo více než 50 procent bytů z první etapy,“ říká Kunovský. Pražským rezidenčním výškovým budovám zatím vévodí V Tower na Pankráci se 104 metry. Druhá příčka patří Rezidenci Eliška ve Vysočanech, vysoké 94 metrů. Metropolis Tower by měla dosáhnout 70 metrů.