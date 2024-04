V pátek začíná Comic-Con! Uvidíte bojový oblek od armády, sexuální stránku Star Wars i sci-fi seriál ČT

Uložit 0

V pátek pátého dubna ve dvě hodiny se otevřou brány do fantazie. Do světů Star Wars, Star Treku, Pána prstenů, Pokémonu, LEGO… prostě všude tam, kam dosáhne vaše představivost. Začíná totiž Comic-Con Prague 2024 a my v CzechCrunchi jsme jeho partnerem. Přijměte proto i naše pozvání na tuto největší popkulturní akci v Česku.

Comic-Con svým názvem napovídá, že na něm najdete komiksy. Jasně, ty taky. A i jejich kreslíře, scenáristy i prodejce. Ale to všechno tvoří pouhý zlomek programu události, jež už za chvilku vypukne v pražském O2 universu. Na Comic-Con Prague zavítají seriálové a filmové hvězdy od Jiřiny Bohdalové přes Terminátora až po Herkula. Anebo Bobbyho z Dallasu. Kromě nich se ale můžete těšit i na program totálně nabitý dalšími aktivitami.

Máte rádi LEGO? Přivítá vás čtyřmetrová socha Bowsera ze Super Maria, kterou kladenští designéři sestavili pro ještě slavnější Comic-Con v americkém San Diegu. Kromě něj se můžete pokochat i LEGO galerií těch nejzajímavějších kreací nejen, ale především z oblasti popkultury. A pamatujete na vystřihovánky z časopisu ABC? Na Comic-Conu uvidíte ještě impozantnější díla na výstavě papírových modelů. Letošní novinkou pak tematická výstava Stargate. Kdo ji nenavštíví, je šolva neboli zrádce!

Dáváte přednost aktivnější zábavě než jen koukání po parádních kreativních počinech? Microsoft, Lenovo, Nintendo, CZC a další jsou na vás připraveni s videohrami. Dokonce můžeme prozradit, že na Comic-Conu vás čeká i odhalení úplně nové české videoherní tvorby… A kdo má radši kostičky než controllery, v deskoherně si zasoutěží v turnaji anebo prostě vyzkouší stolní klasiky i novinky v čele s karetním počinem Disney Lorcana. Ale ani Pokémon samozřejmě nechybí.

Foto: Comic-Con Prague 2023 Cosplayeři všech druhů, barev a tvarů na Comic-Conu 2023

Že jste aktivnější zábavou mysleli něco fakt mnohem aktivnějšího, žádné sezení? Zavítejte k prezentaci Železné koule, abyste ukázali, jestli máte sílu a svaly Thora (teda toho jiného než z Endgame…). Anebo se vydejte napříč O2 universem na treasure hunt pořádaný Českou spořitelnou. Ale dost kroků napočítáte i v tom případě, že svaly přenecháte jiným a budete se chtít jen pořádně nerdovsky zabavit.

Protože vaše kroky vás můžou zavést třeba na lechtivý podcast Hodiny dějepichu. Co že má s Comic-Conem společného, říkáte si? No, dozvíte se v něm nejen o sexuálním životě rytířů Jedi ze Star Wars. Skupina Krotitelé draků zase chystá živé hraní nejslavnějšího RPG na světě Dungeons & Dragons (a na programu jsou samozřejmě i další rolové hry). Na své si přijdou i zájemci o figurkové válečnictví, kteří si budou moci na miniaturních bojištích a s krásnými modely zabojovat nejen ve Warhammeru.

Oblečky od fanoušků i od Armády ČR

Comic-Con Prague 2024 je sice hlavně o knižní, komiksové, filmové, seriálové a herní zábavě, ale se sci-fi se nutně pojí i skutečná věda a technika. Ať už ta trochu každodenní, ale stejně obrovsky oblíbená jako simulátor tramvaje od Dopravního podniku hl. m. Prahy, anebo mnohem méně vídaná v podání Pražských vodovodů a kanalizací, které chystají 360stupňové promítání ve sférickém kinu. Znamená to, že ať už se podíváte kamkoliv, uvidíte… hodně zajímavý pohled na málo vídanou stránku Prahy!

Do vyšších sfér technologickou zónu posouvá Planetum, jež zastřešuje pražské planetárium a hvězdárny, s výstavou českých satelitů. Anebo Fakulta elektrotechnická ČVUT. Ta vedle kosmické hry pro virtuální realitu chystá i hudební techno show. Tedy pardon, technologickou hudební show. A power armor z Falloutu to nejspíš nebude, ale Armáda České republiky láká na expozici s bojovým oblekem.

Všelijaké obleky ke Comic-Conu obecně patří, takže i letos čekejte cosplay na každém rohu. Od náhodných kolemjdoucích až po dedikovanou cosplay stage. Ke Comic-Conu také patří bohatá tradice podobných akcí pořádaných v menším měřítku popkulturně pozitivními příznivci. Jejich odkaz zůstává zachován v podobě fanouškovských programových linií – od harrypotterovské přes seriálovou až po spisovatelskou, kde narazíte na Ondřeje Neffa nebo Františka Kotletu. Nebo Leoše Kyšu?

A než po tom všem zamíříte vychladnout do chillout zóny, stavte se u stánku České televize. Představí vám nový seriál To se vysvětlí, soudruzi! Tahle vědeckofantastická komedie vás vezme mezi paranormální investigativce v socialistickém Československu. A když je řeč o seriálech, potkáte se i s tvůrci nového dokumentárního počinu Game story, který ukazuje slavnou historii českého herního průmyslu.

Comic-Con Prague 2024 začíná v O2 universu v pátek 5. dubna ve 14 hodin, své dveře zavře ve 22.30. Sobotní program začne v devět ráno a skončí taktéž v půl jedenácté. V devět odstartuje i neděle, v říši fantazie můžete na pražském Comic-Conu zůstat až do 18.30.