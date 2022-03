Druhé Silicon Valley. I tak by se mohl brzy nazývat Texas, který v poslední době láká stále více technologických projektů. Domy se zde staví pomocí 3D tisku, jsou odtud odpalovány rakety SpaceX a svůj domov zde našel i Elon Musk s celou automobilkou Tesla. A již brzy by se měl v Texasu rozběhnout další projekt, který jej přiblíží budoucnosti. Společnost Green Hydrogen International zde hodlá vybudovat největší stanici na výrobu zeleného vodíku na světě.

Roční produkce přesahující 2,5 milionu tun zeleného vodíku, ukládaného v 50 jeskynních komplexech s kapacitou až na šest terawatthodin energie, taková je konečná vize projektu Hydrogen City. K výrobě takového množství zeleného vodíku, tedy vodíku vyráběného za pomoci energie z udržitelných zdrojů, chce společnost Green Hydrogen International (GHI) využít až 60 GW energie získávané ze slunečních a větrných elektráren.

Realizace megalomanského projektu, kterému není ve světě rovno, bude probíhat po etapách, přičemž první z nich by měla být dokončena v roce 2026. V tomto roce se spustí výroba přibližně dvou gigawattů energie uložené ve vodíku, která bude ukládána do dvou solných jeskyní v komplexu Piedras Pintas na jihu Texasu.

Právě solná jeskyně hraje ve skladování, ale i výrobě vodíku klíčovou roli. Vrtem je do jejího prostoru vytvořena díra, do které se napumpuje voda. Ta rozpustí sůl a z výsledného roztoku se následně získává vodík. Vzniklý prostor v jeskyni navíc slouží jako ideální úložiště, které pomáhá k udržení vyrovnané distribuce vodíku.

Schéma procesu výroby, ukládání a distribuce vodíku v rámci projekt Hydrogen City Foto: GHI

Z podzemních skladišť má být vodík odváděn potrubím do měst Corpus Christi a Brownsville, kde bude zpracováván na další produkty. Případně bude napájet vodíkové elektrárny nahrazující ty na zemní plyn. A také bude dodáván dalším odběratelům po celém Texasu.

„Vodíkové město je rozsáhlým projektem světové úrovně, který uvede Texas jako předního výrobce ekologického vodíku. Texas je již více než 100 let světovým lídrem v oblasti energetických inovací a tento projekt má toto prvenství upevnit i v příštím století,“ uvedl zakladatel a generální ředitel GHI Brian Maxwell.

Zelený vodík může být využíván v celé řadě odvětví. GHI by chtělo například s jeho pomocí vyrábět zelený čpavek, o který projevilo zájem Japonsko a ve hře je i export do Jižní Koreje. Takto získávaný čpavek může být využitý také v agrochemickém průmyslu pro výrobu hnojiv, jejichž cenu výrazně ovlivňuje růst cen zemního plynu.

Další využití pro svůj vodík vidí GHI ve výrobě udržitelného leteckého paliva. Jeho produkční mekkou by se mohlo stát právě Corpus Christi, zatímco Brownsville by mohlo převzít roli producenta udržitelných raketových paliv. Mixem zeleného vodíku a oxidu uhličitého chce GHI pohánět raketový program v Boca Chica, kde sídlí vesmírná společnost SpaceX. Podle GHI by mohl trh s vodíkem do roku 2050 narůst až na 2,5 bilionu dolarů ročně, tedy téměř 60 bilionů korun.

Že bude hrát vodík významnou roli nejen v dopravě, ale i v celkovém chodu moderní společnosti, si myslí i automobilka Toyota. Ta nejenže uvedla na trh svou již druhou generaci vodíkového modelu Mirai, ale v současné době pracuje v Japonsku na projektu města budoucnosti pod horou Fudži. Woven City se má stát demonstrací technologického pokroku samotné společnosti i potenciálu vodíku, jenž bude sloužit jako hlavní energetický pohon celého města.