V ulicích Prahy natočili pořádnou nechuťárnu, kterou ale chcete vidět. Budete se u ní bát, ale taky smát
Nový Resident Evil nejprve zamířil do českých ulic při natáčení, teď konečně míří i do českých kin. Zach Cregger natočil horor koketující s komedií.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Je to sice americký film, pod kterým je podepsaný jeden z nejžádanějších filmařů dneška, ale v titulcích je snad každé druhé jméno české. Však se taky natáčel třeba v Praze nebo Litoměřicích. A jestli chodíváte Karlínem, na plátně to poznáte. Tedy pokud zrovna nebudete strachy přivírat oči – nebo se uchechtávat neštěstí a hláškám hlavního hrdiny.
Coby chronický strašpytel jsem se před filmem chystal na klasické triky jako „sundat brýle a předstírat, že je čistím, ať to vidím aspoň trochu rozmazaně“ nebo „když znenadání přestane hrát hudba, promnout si oči a jakoby náhodou propásnout lekačku“. Jenže pak nový Resident Evil ukázal, co je vlastně zač, a brýle zůstaly na místě. Byla by totiž škoda přijít o jeho jedinou sekundu.
Resident Evil od režiséra Zacha Creggera, kterého proslavily hororové hity Hodina zmizení a Barbar, je totiž svěží, zábavný, akční – a taky i parádně nechutný. A je to vlastně hororová komedie. Ale pozor, jestli vás z tohohle slovního spojení jímá hrůza a doufali jste v čirý horor, ne žádné úsměvy, vydržte.
Novinka, jež právě dorazila do českých kin, není nějakým nefunkčním slepencem trapných vtipů a krvavých scén. Její humor je zcela přirozený. Hlavní hrdina – nebo teda spíš tak trochu hlavní lůzr – Bryan se dostává do situací, na které reaguje právě tak, jak byste asi čekali, že by neúspěšný kurýr tváří v tvář zmutovaným zrůdám reagoval. Anebo jako byste reagovali vy nebo já. Nestane se z něj během pár minut drsná vraždící mašina, která kosí jednoho mutanta za druhým. Kdepak.
Brblá a nadává, nejdřív nevěří, pak panikaří, neumí střílet (maximálně ve videohrách!), spoustu věcí sám pro sebe komentuje a je to fakt vtipné. I když při tom zrovna exploduje krvelačnému monstru hlava. Austin Abrams je v hlavní roli skvěle uvěřitelný, což je důležitá ingredience k úspěchu, protože většinu filmu budete sledovat jen a pouze jeho. A nejen v humorné poloze, každopádně ani ten humor neodvádí od brutálního, nechutného hororu.
Chapadla chapadlují, krev stříká, obličeje obyčejných lidí se nelidsky rozevírají, aby odhalily monstrózní kusadla… kdo herní značku Resident Evil zná, přijde si na své. Film dokonce i videohru v tom nejlepším slova smyslu připomene – tím, že hrdina má úkol a frustrují ho různé překážky. Dočkáte se mrazivých scén, lekaček i kombinování zdánlivě mrtvých těl do nepřirozených odporností. A navzdory tomu, že postupem času je akce čím dál častější, krvavější a nechutnější, umí snímek ukázat i velice solidní filmařinu, tísnivou kameru, hru se světly či budování atmosféry.
Značka Resident Evil je známá zaprvé videoherním fanouškům, v jejichž světě tahle série patří k velice úspěšným a známým titulům. Zadruhé pak filmovým divákům, ale i když béčkové akce s Millou Jovovich uměly pobavit, oscarové rozhodně nebyly. Aktuální Resident Evil je bezesporu nejlepším hraným filmem s tímhle názvem. Překvapí povedeným humorem, splní očekávání zmutovaného masakru. Přičtěte k tomu nádhernou délku jedné a půl hodiny a dostanete film, o jehož úspěch se nemusíte bát. I když u něj se občas bát budete. A taky smát.