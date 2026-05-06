Válí se vám doma knihy, které už nikdy nebudete číst? Teď je půjde prodat přes výdejní box
Knihy se Knihobotu nabídnou přes fotku nebo scanner, potom si člověk zvolí dopravu přes AlzaBox a do e-mailu dostane kód pro otevření schránky.
AlzaBoxy už nebudou jen o vyzvedávání balíků. Nově přes ně půjde posílat i knihy do online antikvariátu Knihobot, který je zkontroluje, nafotí a nabídne dál. „Spojení s Alzou nám umožní být pro zákazníky dostupní 24/7 na každém rohu. Věřím, že právě pohodlí rozhodne o tom, kolik knih dostane druhý život,“ říká zakladatel a šéf Knihobotu Dominik Gazdoš.
Služba má fungovat zdarma a poměrně jednoduše. Knihy je nejdřív potřeba nabídnout Knihobotu přes fotku nebo scanner, potom si člověk zvolí dopravu přes AlzaBox a do e-mailu dostane kód pro otevření schránky. „Budoucnost knih není jen ve čtečkách, ale i v tom, jak moderní technologie zjednoduší jejich oběh,“ říká mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Knihy není nutné složitě balit, stačí je dát do tašky a tu označit kódem.
Když se prodají, Knihobot pošle peníze na účet nebo je promění v kredit na další nákup. Alza tím dál rozšiřuje využití své výdejní sítě. Podobnou spolupráci má Knihobot už i s Rohlíkem, přes jehož kurýry mohou lidé použité knihy předávat.