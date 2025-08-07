Ve dvaadvaceti převzala byznys po matce, která vyhořela. Teď rozvíjí dvě kosmetické značky najednou
Bez předchozích zkušeností převzala Vivien Nagy v roce 2019 Havlíkovu přírodní apotéku. Pod jejím vedení firma loni dosáhla obratu 242 milionů korun.
Jednatelka Havlíkovy přírodní apotéky Vivien Nagy
Havlíkovu přírodní apotéku zná v Česku snad každý. Kosmetika s výraznými bylinnými vůněmi se za poslední dekádu dostala vlastními prodejnami do frekventovaných míst velkých měst i do regálů místních drogérií. Značku, kterou založila Zuzana Krejčí, dnes vede její dcera Vivien Nagy. Ta se otěží ujala už ve dvaadvaceti letech.
Původně Vivien Nagy studovala Anglo-americkou vysokou školu v Praze a do firmy, kterou vedla její matka, docházela jen dvakrát týdně na brigádu. Tu ale po šesti letech v čele společnosti zasáhla krize. „Máma v létě 2019 vyhořela, potřebovala si dát pauzu a já se měla firmy ujmout místo ní. Tehdy ani jedna z nás nevěděla, že ten odchod bude trvalý a že dochází k výměně. Pořád jsem si myslela, že se zase vrátí. Uběhlo pár měsíců a já zjistila, že už je to na mně,“ vzpomíná Vivien.
S vedením lidí ani prací na plný úvazek tehdy neměla žádnou zkušenost, zároveň se ale musela postavit autoritě některých starších zaměstnanců, kteří ji vnímali jen jako „dceru šéfky“. „Věděla jsem, že tam není možnost selhat a odejít,“ říká s tím, že i proto začala některé věci ve firmě měnit – reorganizovala nejprve marketingový tým a zprovoznila nový e-shop. Dnes Nagy působí v Havlíkově apotéce jako jednatelka, její matka už se na chodu aktivně nepodílí.
Firma má teď zhruba stovku zaměstnanců a její loňský obrat činil 242 milionů korun. Meziročně narostl o 70 milionů, přičemž už teď hlásí o 85 milionů víc než ve stejném období za loňský rok. Značka má své prodejny na frekventovaných adresách, třeba v ulici Na Příkopě, najdete ji ale i v Českých Budějovicích, Liberci nebo Brně. Její produkty jsou zároveň k dostání také v síti dm drogerií.
Přestože ale dokázala Nagy firmu stabilizovat a posunout dál, sama před třemi lety čelila podobnému vyčerpání jako její matka před ní. „Nechodila jsem nikam, jen pracovala. Usínala jsem s migrénou, ne s únavou. Měla jsem pocit, že když zpomalím, všechno se zhroutí,“ říká.
Tehdy jí matka navrhla, ať si vezme na pár týdnů volno. Nagy se ale nedokázala od práce úplně odpojit – dál prý docházela do kanceláře, kde celé dny seděla na gauči vedle tiskárny, kdyby ji náhodou někdo potřeboval. Až když zůstala doma, začala přemýšlet nad novým konceptem – a právě tehdy vznikl nápad na Organickou Apoteku.
Na rozdíl od Havlíkovy apotéky, která staví na cenové dostupnosti a tradici, je Organická Apoteka luxusnější, cílená i na zahraniční trhy. Nabízí třeba intimní sérum, deodoranty nebo šampony pro psy. „U Havlíka jsme nemohli dát pět aktivních látek do jednoho krému, protože by byl moc drahý. Tady si ale můžu splnit věci, které jsem předtím musela odkládat do šuplíku,“ vysvětluje Nagy.
Vývoj produktů v obou firmách trvá teď zpravidla rok až dva. „Sledujeme kompatibilitu složek, děláme vývojové vzorky, testujeme je v týmu, posíláme na bio certifikaci a stabilitní testy. Když to neprojde, vracíme se na začátek,“ vysvětluje Nagy.
Obrat Organické Apoteky byl loni 18 a půl milionu. Letos už zaznamenal nárůst o 149 procent v poměru se stejným obdobím za loňský rok, dá se tedy říct, že raketově roste. Zatím prodává výhradně přes e-shop, část produkce už teď ale míří do zahraničí. Aktuálně má značka 23 výrobků, zastavit se Nagy chce na třiceti – naproti tomu u Havlíka najdete produktů přes 160.
Ultimátním cílem Nagy je prý dostat Organickou Apoteku například do sítě Sephora. „To je můj sen. Znamenalo by to dosah do celé Evropy. Jenže to není jednoduché – musíme zaujmout centrálu ve Francii, nejde o lokální listing,“ vysvětluje.
Nagy Havlíkovu apotéku dál rozvíjí jako rodinný podnik a odmítá vstup externího kapitálu. „Fungujeme z vlastních prostředků, nemáme žádné půjčky a to chceme zachovat. Raději rosteme pomaleji, ale udržitelně,“ říká.
Dnes se snaží mít mezi prací a osobním životem jasnější hranice. „Nechci s kamarády řešit práci. Potřebuju vypnout a mít čistou hlavu. Proto mám ráda, když dělají úplně něco jiného než já – abychom se mohli bavit o obyčejných věcech, a ne o byznyse nebo spolupráci,“ uzavírá Nagy.