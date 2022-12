Prožíváme rekordní rok, říká Zdeněk Cendra. Jeho CDN77 roste ve všech ohledech a překročí 2,5 miliardy

Totální posedlost zákaznickou spokojeností. Pro některé to může znít jako podnikatelské klišé, pro Zdeňka Cendru to je mantra, díky které dokázal vybudovat rychle rostoucí a výjimečně výdělečnou společnost CDN77. Ta zajišťuje, aby k uživatelům po celém světě dostatečně rychle a v dobré kvalitě doputovala třeba videa ze sociálních sítí nebo živé sportovní přenosy. A zatímco většina technologického světa teď v rámci očekávající recese žije v nejistotě, Zdeněk Cendra zapisuje rekordní výsledky. „Máme za sebou nejlepší rok a nejlepší kvartál v historii,“ říká. Co to znamená v řeči čísel? Že letošní tržby překročí 2,5 miliardy korun.

Meziroční růst sice nebude tak velký jako před rokem, kdy činil 69 procent, ale bude i nadále dvouciferný. A to Zdeněk Cendra považuje za dobrý výsledek, přestože si původně pomýšlel až na tři miliardy. Masivně růst nechce za každou cenu, strategii teď staví na pomalejším, ale dlouhodobě udržitelnějším růstu. „Po výrazném růstu v roce 2021 jsme letos měli v byznys plánu primárně nic podstatného nepokazit. Hodně jsme pracovali uvnitř na zlepšení servisu a na zlepšení koncové kvality doručování obsahu, tedy na produktu,“ popisuje šestatřicetiletý zakladatel CDN77.

Tahle sázka se mu zatím vyplácí. Zatímco technologické firmy jako Facebook, Twitter či Google nebo u nás Productboard či Seznam.cz propouští, Zdeněk Cendra se letos nemusel z ekonomických důvodů rozloučit s jediným zaměstnancem. Naopak do několika vil na pražských Vinohradech, které jeho firma vlastní a v nichž sídlí, chystá dál nabírat.

„Cítíme velkou příležitost. Zatímco některé firmy propouští pětinu svých zaměstnanců, my chceme o pětinu vyrůst. Výjimečné lidi se snažíme nabírat průběžně, nečekáme až na chvíli, kdy je nutně potřebujeme. Momentum je, když se talent ozve, nikoliv když ho hledáme,“ říká.

O tom, jak z krize vytěžit maximum, Zdeněk Cendra něco ví. Když svět zasáhla velká ekonomická recese po roce 2007, jeho firma SH.cz (tehdy SuperHosting.cz) měla za sebou teprve první roky a otrkávala se. Pak ale využila příležitosti a zažila největší růst ve své historii. Dnes je spolu s Peering.cz i nadále součástí Cendrova portfolia, ale zdaleka největší byznys se nakonec stal z CDN77. Jedná se o zkratku pro Content Delivery Network a převážně velké technologické a mediální společnosti si u této pražské firmy objednávají, že online obsah a data, jež vytváří nebo distribuují, se dostanou spolehlivě a co nejrychleji k uživatelům.

Mezi zákazníky patří globální sociální sítě či videoportály, které však v CDN77 obvykle nemohou jmenovat. Patří ale mezi ně například největší německý sportovní kanál Sport1, vzdělávací platforma Udemy, ESL Gaming nebo České Radiokomunikace. Většina příjmů i nadále proudí ze Spojených států, které následuje Evropa. Stále rychleji však roste Asie a Zdeněk Cendra očekává, že na přelomu letošního a příštího roku už bude plynout více příjmů právě z východní části zeměkoule. Tržby se přitom z 97 procent skládají z měsíčních opakujících se příjmů (MRR), které v CDN77 stabilně přesahují 10 milionů dolarů (230 milionů korun).

Ještě více než tržby navíc firmě roste zisk, díky kterému se globální rozvoj financuje. Byť má zájemců mnoho, Zdeněk Cendra totiž do své firmy nikdy nevpustil investora ani externí kapitál. Jednoduše to nepotřebuje. V letošním roce CDN77 vykáže zisk EBITDA, tedy před započtením úroků, daní a odpisů, nad 1,6 miliardy korun. Meziročně tento ukazatel vyroste zhruba o šedesát procent. „Všechno, co děláme v dobrých dobách, například totální posedlost zákaznickou spokojeností, flexibilita nebo transparentnost, se nejvíce zúročí ve chvíli, kdy jsou firmy třeba právě krizí nuceny revidovat své dodavatele,“ je přesvědčen Cendra.

Foto: CDN77 CDN77 operuje se svými servery po celém světě

Zákaznická spokojenost v jeho případě znamená, že ať už napíšete na podporu CDN77 s jakýmkoliv dotazem v jakoukoliv denní dobu odkudkoliv na světě, měl by se vám de facto obratem někdo věnovat a případ řešit, a to bez zdlouhavého přeposílání do jiných týmů, aby byl celý proces co nejrychlejší. Proto se Cendra rozhodl nijak neškrtat v rámci jednotlivých týmů, ale naopak je ještě posílit, přestože se i jeho firem výrazně dotýká například zvýšená cena elektřiny. Proud je ostatně jednou ze tří největších nákladových položek firmy. V globálním měřítku ale prý dokáže zvýšené náklady za energie absorbovat.

„Naše služba v podobě globálního doručování videa je relativně rezistentní vůči lokálním makro podmínkám. Z globálního hlediska dokážeme přetlačit dílčí pokles v některých segmentech růstem do nových lokalit nebo organickým růstem našich klientů. Když rostou naši klienti, rosteme i my,“ říká šéf CDN77, které má dnes přes 20 tisíc fyzických serverů ve více než 130 městech po celém světě. Jen za poslední rok přibylo čtyřicet nových lokalit, například v Kuvajtu, Argentině, Iráku, na Tchaj-wanu nebo v Guatemale. Cílem je mít svou síť napojenou napřímo s dvěma sty největšími sítěmi na světě. Díky tomu dokáže zajistit ještě rychlejší a kvalitnější služby.

Že se to daří, dokazuje i měnící se skladba klientů. V posledních letech se CDN77 cíleně posouvá od středně velkých firem k těm největším poskytovatelům obsahu na světě, kde je logicky ten nejzajímavější byznys. „Pro několik úplně top globálních klientů už pracujeme, ale obecný problém u korporátních klientů je, že mají často dlouholeté smlouvy u konkurentů a proces změny dodavatele je vždy běh na delší trať, přestože by dnes mohli dostat lepší službu a podmínky. Recese tenhle proces může urychlit, je ideální čas smlouvy revidovat a oslovit více dodavatelů,“ doplňuje Tomáš Bačík, který ve firmě vede tým obchodníků.