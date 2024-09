Večer objednáte, zítra dodáme. Logistický Mailstep chce v rychlosti doručení dohnat Alzu

Mailstep zavádí dodání večer objednaného zboží do druhého dne

Rychlost dodání bývá vedle ceny jedním z nejdůležitějších faktorů, podle kterého se zákazníci rozhodují, zda si zboží na daném e-shopu objednají. Lídrem v této oblasti je přitom Alza se známou kampaní „večer objednáš, ráno v AlzaBoxu máš“. Logistický Mailstep, který provozuje fulfillmentové služby pro asi stovku klientů, teď jedničce e-commerce trhu zvedá rukavici a ve spolupráci se Zásilkovnou, PPL a GLS výrazně zrychluje expedici.

E-shopy jako například Top4Sport, Fabini nebo Puravia, které patří mezi klienty Mailstepu, dokáží i večerní objednávky doručit hned druhý den v rámci nové služby „večer objednáno, zítra dodáno“, limitem ale bude, aby si zákazník nákup objednal do 19:30. Doposud byla valná většina e-shopů schopna do druhého dne doručovat jen dopolední objednávky (do cca 11:00), jelikož dopravci zásilky běžně svážejí na depo hned po poledni.

„Český zákazník má při nákupech na výběr zhruba z 50 tisíc e-shopů. Naším cílem je být pro obchodníky partnerem, který jim v takto ostré konkurenci pomůže nejen udržet stávající zákazníky spokojené, ale také získat nové a posílit svou tržní pozici,“ komentuje Martin Beneš, ředitel Mailstepu, který před více než třiceti lety rozbíhal Jan Rozlivka.

Aktuálně ale firmu vlastní skupina Emma Capital miliardáře Jiřího Šmejce s investiční skupinou CVC Capital Partners v poměru 35 a 65 procent. Ve stejném rozdělení působí například v Zásilkovně, nedávno přikoupili také maďarskou síť výdejních boxů FoxPost. Loni Mailstep odbavil přes 3,7 milionu zásilek, letos cílí na pět milionů. Kromě Česka působí i v zahraničí, naposledy expandoval do Itálie a Řecka.

Mailstep věří, že novinkou v rámci doručování umožní i menším a středním e-shopům konkurovat největším hráčům jako Alza bez jakýchkoli příplatků či nutnosti značných investic, které by si i tak nemohly dovolit. Jeho logistické centrum v pražských Horních Počernicích z tohoto důvodu navýšilo personální kapacity a zavedlo rovněž nedělní směny, díky kterým budou hned v pondělí doručovány i víkendové objednávky.

„Ze zkušenosti víme, že zákazníci rádi nakupují večer, kdy je realizována řádově třetina objednávek. A také dobře víme, že rychlost doručení je pro ně klíčová. Proto e-shopům zpřístupňujeme žádanou službu, díky které mohou obstát i ve srovnání s lídrem české e-commerce,“ doplňuje Beneš.

V pilotní fázi se do projektu zapojila Zásilkovna, která večerní objednávky doručí po celé České republice i na většinu území Slovenska zákazníkům domů, na výdejní místa i do svých Z-Boxů. Garanci doručení večerních objednávek do dalšího dne nabízejí ve spolupráci s Mailstepem také společnosti PPL a GLS.