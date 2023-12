Velké cíle je třeba si odmakat. Musíte ale i odpočívat, jinak vyhoříte, říkají Borkovec a Cendra

Uložit 0

Jeden je či byl investorem v Kiwi.com a Rohlíku, je ale také dlouholetým finančníkem, působí i jako spolumajitel skupiny s vlastním vydavatelstvím, pojišťovnou a k tomu rozbíhá banku. Druhý spoluzaložil technologickou společnost, která po planetě natahuje kabely a v některých byznysových ukazatelích již předběhla i českou internetovou jedničku Seznam, zároveň ale ve velkém skupuje nemovitosti. Petr Borkovec a Zdeněk Cendra se svými miliardovými firmami patří mezi přední podnikatele v zemi. Co je v životě pohání a čeho chtějí dosáhnout v práci?

Když dlouhá léta budujete nějaký byznys, může vás časem opustit motivace pro další pokračování. Jak ji pořád hledat? I o tom zkušení podnikatelé mluvili na konferenci Money Maker , kterou CzechCrunch zorganizoval v Cubexu na Pankráci v Praze.

„Snažím se přemýšlet tak, že i když jsme miliardová a na české poměry velká firma, na globálním trhu máme podíl asi jen tři až čtyři procenta. Můžeme ale dosáhnout i na osmdesát procent. To nás pohání dál,“ přiblížil Zdeněk Cendra, jehož firma CDN77 loni dosáhla obratu přes 2,5 miliardy s úctyhodným ziskem (před započtením srážek) nad 1,6 miliardy korun. To je o 300 milionů více než dosáhl Seznam.

„Příští rok možná předběhneme Seznam i v tržbách. Neříkám to kvůli tomu, že bych se chtěl srovnávat, je to ale věta, která by nám ještě před deseti lety zněla jako totální bizár a nedosažitelný cíl,“ komentoval sedmatřicetiletý podnikatel, jenž patří mezi nejmladší české miliardáře. Upínání se k velkým cílům při budování byznysu se vyplácí i dalšímu členovi klubu nejbohatších Čechů Petru Borkovcovi.

„Není přitom podstatné, zda půjde o stonásobný růst, musíte ale mít pořádné číslo. Já osobně bych chtěl mít do pětasedmdesáti sto milionů klientů,“ doplnil šestačtyřicetiletý podnikatel, jenž mimo jiné spoluvlastní finančně-technologickou skupinu Partners.

Do ní spadá například pojišťovna Simplea. Borkovec ale také rozbíhá vlastní banku. Své klienty přitom zatím skupina počítá ve vyšších stovkách tisíc, dlouhodobé ambice tak nechybí ani firmě, ani samotnému Borkovcovi.

„Šéfovat velké firmě v pětasedmdesáti je v pohodě, dokud vás byznys nabíjí a slouží vám zdraví,“ řekl s tím, že hodně lidí kvůli práci odkládá užívání si až na důchod. „Já si ale užívám již teď, ať už zážitky nebo byznys. Hodně pracuju, ale nevyčerpává mě to tolik. Nedělám moc operativu, spíš se zabývám tím, že přináším novou práci lidem,“ přiblížil Borkovec své osobní nastavení.

Já osobně bych chtěl mít do pětasedmdesáti sto milionů klientů.

Důležitost oddychu pak zdůraznil i Cendra. „Ve firmě nemáme žádné omezení dovolené. Když jedete pořád naplno, budete z toho vyčerpaní. Musíte mít dostatečně volného času. Pokud nejsem deset dnů v kanceláři, vůbec nic se s firmou nestane, protože bude dále fungovat. Někteří šéfové si nedokážou vypnout mobil ani na víkend, to si neumím představit,“ popsal s tím, že nejlepší byznysové nápady k němu přicházejí mimo kancelář.

A jak se podnikatelé snaží zajistit na své stáří? Cendrovým cílem je vybudovat firmu, která bude odolná bez ohledu na trh, proto se více zaměřil na diverzifikaci byznysu. „Před lety jsme začali nakupovat rezidenční nemovitosti a trošku se to zvrtlo, nyní kupujeme tři až čtyři domy měsíčně, pokud jde o větší stavby, tak v průměru dvě,“ přiblížil s tím, že k tomu také přikupuje i podíly v IT firmách. O nemovitostech více mluvil i v našem podcastu.

Naopak Borkovec se zaměřil na to, aby měl k dispozici dostatek financí, tedy rezervu ve vyšších desítkách milionů korun, díky kterým bude zajištěna jeho rodina, pokud se něco v byznysu pokazí. „Nemovitosti mě nebaví, jsou to starosti. Všechny ostatní prostředky dávám do podnikání, protože mě baví investovat jen do věcí, které můžu přímo ovlivnit a na konci vidím nějaký nový produkt nebo službu,“ uvedl.

Z tohoto důvodu se jako investor rozhodl stáhnout i z online supermarketu Rohlík. „Věřím tomu, že by mi přinesl další peníze, ale ne radost z toho, že bych jej budoval. Místo toho jsem vydělané peníze mohl vložit do budování banky,“ doplnil Borkovec s tím, že pro podnikání je fajn mít velkou vizi a být trochu naivní.

„Často se lidé omezují malými cíli. Ovšem musí být připraveni si takovou cestu odpracovat. Všude dnes vidím lidi, kteří chtějí jen nakupovat a prodávat a nakupovat a prodávat. Kdyby tuto energii místo toho věnovali budování byznysu, dostanou se dál. Mezi miliardáři vidím budovatele, ne spekulanty,“ dodal Borkovec.