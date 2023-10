Borkovec a spol. rozjíždí Partners Banku. Bude pouze v mobilu a stojí na finančních poradcích

Uložit 0

Po několika letech příprav se prvním klientům brzy otevře nová česká banka, za kterou stojí domácí kapitál. Postavila ji finanční skupina Partners Petra Borkovce a Radima Lukeše, kterým s budováním nového typu bankovního domu kapitálově pomohli Dušan Šenkypl a Jan Barta z Pale Fire Capital, Tomáš Čupr a Ondřej Fryc z Reflex Capital. Hlavní nabídkou Partners Banky je, že spojuje tradiční svět bankovnictví s tradičním světem poradenství, čímž chce zákazníkům přinést více, než jim nabízí na jedné straně standardní banky a na druhé straně i dosud sama skupina Partners. Novátorské bude i to, že banka bude fungovat výhradně v mobilní aplikaci a celá její infrastruktura poběží kompletně v cloudu.

„Koncept poradenského bankovnictví je inovativním, byť dalším přirozeným vývojovým stupněm stávajícího fungování bankovního sektoru ve spojení s nezávislým poradenstvím, díky kterému se klienti nemusí omezovat pouze na nabídky jednoho finančního ústavu. Nezávislí finanční poradci mohou klientům ušít řešení na míru výběrem vhodných produktů od desítek finančních institucí,“ říká Marek Ditz, generální ředitel Partners Banky, který při budování nového bankovního domu zúročuje své téměř pětadvacetileté zkušenosti z nejvyšších pozic v ČSOB.

Na finančně-poradenském trhu je skupina Partners prostřednictvím své společnosti Partners Financial Services patnáct let. Během nich získala kolem 600 tisíc klientů, které obsluhuje prostřednictvím sítě 150 poboček a zhruba 1 900 poradců. Teď osobní servis finančních poradců, kteří klientům radí s nejvhodnějšími produkty pro jejich potřeby, propojí s klasickými bankovními službami. Klienti Partners Banky budou mít v jedné mobilní aplikaci veškeré své osobní finance, ať už půjde o běžný účet, spořicí produkty nebo různé pojistky. Do budoucna mají přibýt také úvěry nebo pokročilá investiční platforma.

Foto: Partners Mobilní aplikace Partners Banky

Řadu produktů poskytují různé společnosti v rámci skupiny Partners. Její součástí jsou nemovitostní fondy Trigea a Merity, pojišťovna Simplea nabízející životní pojištění nebo penzijní společnost Rentea. Partners Banka má nicméně podle jejích zakladatelů a šéfů stát na tom, že finanční poradci budou nabízet relevantní produkty od všech hráčů na trhu. Součástí mobilní aplikace má být i transparentní srovnání produktů včetně jejich online sjednání či změny. „Chceme dát klientům vybrat a nezamykat je jen do vlastních produktů. Jelikož je to jiný model, než který u českých bank obvykle funguje, věříme, že bude úspěšný,“ říká Marek Ditz.

Petr Borkovec dává k dobru několik srovnání bankovního a poradenského světa. Zatímco poradenské společnosti nenabízejí bankovní služby, banky zase nenabízejí tak komplexní a individuální poradenství. Proto chce v Partners Bance oba světy co nejefektivněji propojit. „Banky díky datům vidí velkou část finančního zdraví a to, kde vzniká či kde se ztrácí potenciál bohatství klientů. Poradci takový přehled obvykle nemají a spoléhají se především na to, co jim řekne klient. Informace jsou ale často časově omezené, navíc zkreslené pocity, a tudíž nepřesné. Na druhou stranu poradce vidí celou šířku portfolia klienta i třeba celé jeho rodiny, to zase nevidí banky,“ popisuje Borkovec.

Finanční poradci ze sítě Partners tak díky bance dostanou de facto denní kontakt s klientem nebo budou mít minimálně přesnější a kompletnější data o jeho chování. „Výhodou bank je, že jsou v kontaktu s klientem denně, poradce proti tomu přijde jednou za čas a řeší zejména jeho dlouhodobější výhled. Chceme to propojit,“ dodává spolumajitel skupiny Partners Borkovec.

Důležitým rozdílem oproti jiným bankám ale bude, že do Partners Banky budou moci klienti přistoupit pouze přes zmíněnou mobilní aplikaci – klasické internetové bankovnictví existovat nebude. Důvody jsou prý zejména bezpečnostní. „Eliminaci hesel a kódů a jejich nahrazení autentizací prostřednictvím otisku prstu, PINu či detekcí obličeje považujeme za klíčové pro boj s množícími se phishingovými útoky, které jsou stále propracovanější a týkají se téměř výhradně internetového bankovnictví,“ vysvětluje šéf Partners Banky Marek Ditz.

Každý klient bude mít zároveň svého osobního poradce, kterého si bude moci přímo v aplikaci vybrat podle svých preferencí z několika stovek poradců Partners. K dispozici bude také call centrum a osobní kontakt bude zajišťovat více než 160 franšízových poboček, které fungují přes deset let a přebarví se na pobočky Partners Banky. „Jejich počet stále roste, těšíme se, že brzy budeme mít třetí či čtvrtou největší bankovní síť u nás,“ doplňuje Borkovec.

Od 1. listopadu se nová banka otevře prvním několika desítkám zaměstnanců Partners. Postupně se budou přidávat další klienti a v prvním čtvrtletí příštího roku se má banka spustit pro širokou veřejnost. „Do deseti let bychom rádi nabídli naše osobní i digitální služby alespoň půl milionu klientů ve všech zemích,“ plánuje Borkovec. Příští či přespříští rok se chce vydat na Slovensko, kde rovněž disponuje vlastní pobočkou sítí. V příštím roce taky mají mezi služby Partners Banky přibýt běžné a spořicí účty, úvěry či investiční platforma. Všechny základní služby přitom mají být zdarma včetně výběru ze všech bankomatů doma i v zahraničí, vedení účtu, domácích či evropských plateb nebo vydání platební karty k běžnému účtu.

Byznys model Partners Banky bude do značné míry stejný jako u jiných bankovních domů, bude tedy stát na depozitech a úvěrech. „Věříme, že úvěrařinu zvládneme dělat dobře. Díky tomu, že řadu klientů známe dlouho, si budeme moci vybrat kvalitní a bonitní klienty, kteří dokážou bez problémů splácet. To je naše výhoda proti bance, která by začínala úplně na zelené louce bez klientské historie,“ říká ředitel banky Marek Ditz. Petr Borkovec doplňuje, že důležitým ziskovým modelem taky bude, že novým klientům nabídnou prostřednictvím poradců i další produkty ze své nabídky.

Tak či onak budou stejně jako v případě jiných bank ovlivňovat ekonomickou situaci Partners Banky úroky. „Co se týče ziskovosti, slíbili jsme, že bychom v šestém roce fungování chtěli vyplácet dividendu. Pokud budou úroky vyšší, můžeme být rychlejší. Počítáme spíše s konzervativním modelem, kdy by úroky měly klesnout ke 3 až 3,5 procenta, ale možná se na vyšších hladinách udrží déle. Jelikož žijeme zejména z depozitních modelů, abychom nemuseli účtovat poplatky, tak by vyšší úroky našemu byznys modelu pomáhaly,“ dodává Marek Ditz.

Finální štempl na rozjetí dlouho chystané banky získali Petr Borkovec a spol. na konci srpna v podobě bankovní licence od ČNB. Vlastní kapitál Partners Banky nakonec činí tři miliardy korun. Banka je stoprocentně v rukou českých vlastníků, kam patří zhruba tisíc poradců, manažerů, ředitelů a zaměstnanců skupiny Partners. Z externích subjektů do projektu investovali společnosti Pale Fire Capital, Reflex Capital nebo Tomáš Čupr, kteří dohromady vlastní 18,5 procenta. Spoluzakladatelé firmy Radim Lukeš a Petr Borkovec a další lidé z Partners vlastní zbývajících 81,5 procenta. Obrat celé skupiny Partners v loňském roce překročil 3,5 miliardy korun.