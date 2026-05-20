PPF roste, i když klesá. Skupina vydělala „jen“ 17 miliard, chválí si Oneplay i luxusní hotely
PPF je definitivně česká skupina a ovládají ji výhradně Renáta Kellnerová s dcerami. Loni jim vyrostly výnosy, ale zisk opticky propadl.
Největší česká investiční skupina PPF zveřejnila výsledky za rok 2025 a na první pohled nabízí trochu matoucí obrázek: provozní výnosy vyskočily o třetinu na 3,65 miliardy eur (zhruba 89 miliard korun), ale čistý zisk se propadl ze tří miliard na 692 milionů eur, tedy přibližně 17 miliard korun. Vysvětlení je přitom poměrně prosté – rok 2024 byl v historii PPF výjimečný díky jednorázovému multimiliardovému prodeji poloviny a jedné akcie v PPF Telecom Group arabskému operátorovi Emirates Telecommunications Group Company (e&). Letos se výsledky vrátily do „normálu“, který je ale provozně velmi silný.
Čísla za rok 2025 tak ukazují zdravou skupinu bez účetních příkras. Provozní výnosy 3,65 miliardy eur jsou o třetinu vyšší než rok předtím, aktiva skupiny přesáhla 42,6 miliardy eur a PPF už zaměstnává přes 37 tisíc lidí ve 25 zemích. „Rok 2025 potvrdil, že naše hlavní podnikatelské vertikály mají silnou provozní výkonnost a schopnost dlouhodobě generovat stabilní cash flow,“ řekla Kateřina Jirásková, co-CEO a finanční ředitelka skupiny.
Na druhou stranu hospodářský výsledek za rok 2025 je slabší nejen ve srovnání s mimořádnými čísly roku 2024, ale i roku 2023, kdy PPF vydělala téměř 1,5 miliardy eur. Tehdy čísla zvedl zase prodej části Home Credit v Asii. Naopak v roce 2022 to bylo „pouhých“ 122 milionů eur.
Rok 2025 přinesl PPF i symbolicky důležitý milník: skupinu nyní vlastní výhradně Renáta Kellnerová se svými třemi dcerami. Dokončila se tím dohoda s Petrem Kellnerem mladším, synem zakladatele Petra Kellnera, který za svůj desetiprocentní podíl obdržel přes 40 miliard korun. Zároveň PPF završila přesun svého sídla z Nizozemska do České republiky, formálně se tak stalo letos v dubnu.
Současně proběhla i výměna na nejvyšších manažerských postech. Po třech intenzivních letech, během nichž PPF přesunula těžiště byznysu z Východu na Západ a uzavřela klíčový deal s e&, odešel v červnu 2025 generální ředitel Jiří Šmejc. Do čela skupiny nastoupila dvojice zkušených interních manažerů – Kateřina Jirásková a Didier Stoessel.
Jedním z největších příběhů roku 2025 je v rámci PPF bezesporu Oneplay, které už má vysoko přes milion předplatitelů. „V České republice jsme úspěšně propojili mediální a telekomunikační aktiva do platformy Oneplay, která se už v prvním roce stala největší streamovací službou na trhu,“ uvedl Didier Stoessel. Vedle Oneplay a s ní spřízněné televize Nova patří pod skupinu PPF i mobilní operátor O2, infrastrukturní Cetin, plzeňská Škoda Group nebo Air Bank.
PPF také razantně vstoupila do světa prémiových nemovitostí. Prostřednictvím PPF Real Estate Holding koupila v Praze hotely Hilton a Four Seasons, získala také Hotel Diplomat v Dejvicích hned vedle svého sídla. Na druhém břehu Atlantiku zase rozvíjí developerský projekt Gasworx na Floridě.
Jirásková při představení výsledků zmínila i téma, které je v PPF stále silnější – umělou inteligenci. „Stále více vidíme, jak zásadně proměňuje fungování našich firem využití umělé inteligence – nejen v automatizaci procesů, ale především ve schopnosti zrychlovat rozhodování, vývoj služeb a spolupráci napříč skupinou,“ popsala. PPF tak i v tomto ohledu kopíruje trend, který ve svých firmách začínají intenzivně řešit velké korporace po celém světě.
Výsledky za rok 2025 jsou v podstatě první ucelenou výpovědí o tom, jak PPF funguje v nové konfiguraci – s českou adresou, dámskou vlastnickou strukturou a manažerským tandemem místo jednoho šéfa. Provozní čísla ukazují, že transformace skupiny, která trvala několik let a během níž došlo na rozchod s Ruskem a Asií, zatím vychází.