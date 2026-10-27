Velké nákupy řešíme spolu, o investicích rozhoduje on. Průzkum ukazuje, kde se v párech láme rovnost
Velké nákupy řeší české páry společně. O úsporách ale podle průzkumu pro Air Bank častěji rozhoduje muž. Hrají v tom roli příjmy i ego.
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Lednička, dovolená, nové auto. U výdajů nad 15 tisíc korun se české páry pozoruhodně shodnou – téměř tři čtvrtiny z nich rozhodují společně, ať se zeptáte mužů, nebo žen. Ukazuje to zářijový průzkum, který pro Air Bank zpracovala agentura Ipsos mezi více než tisícovkou lidí. Rovnost, kterou páry uplatňují u nákupů, ale končí ve chvíli, kdy se má rozhodnout, co se zbylými penězi.
O tom, jestli úspory poputují do akcií, fondů, nebo snad nemovitostí, rozhoduje v Česku častěji muž. Na otázku, kdo o tom ve vztahu rozhoduje, odpovědělo „já“ kolem 45 procent mužů, ale jen 22 procent žen. V celém průzkumu jde o jeden z nejvýraznějších rozdílů mezi pohlavími. Paradoxně přitom podle Petra Žabži, který v Air Bank vede oddělení investic, nejsou ženy horší investorky, spíš naopak. „Existují průzkumy, které dokazují, že ženy jsou v mnoha ohledech lepšími investorkami než muži. Mají výrazně pragmatičtější přístup, jsou konzistentní a nenechají se tolik ovlivňovat emocemi,“ říká.
Na první pohled to vypadá jako přežitek tradičních rolí, ale data ukazují spíš na peníze. Když v páru vydělává víc žena, o investicích rozhoduje sama ve 45 procentech případů, tedy skoro stejně často jako muž s vyšším příjmem (tam je to 53 procent). Investiční slovo má zkrátka ten, kdo do společné kasy přináší víc.
Jenže v Česku je to pořád častěji on. Vyšší příjem v páru má v 66 procentech případů muž, zatímco u žen je to jen pětina. Odpovídá to i statistikám Eurostatu, podle kterých ženy v Česku berou v průměru o 18,5 procenta méně než muži, což je výrazně větší rozdíl než unijní průměr. Malá nerovnováha zůstává i tam, kde by pohlaví hrát roli nemělo – muž s nižším příjmem rozhoduje o investicích sám ve 32 procentech případů, žena ve stejné pozici jen v 15 procentech.
Polovina žen ve vztahu by přitom vnímala pozitivně, kdyby jejich protějšek vydělával víc. U mužů je to jen třetina a devět procent to otevřeně označuje za problém. Mezi muži do 26 let je to dokonce každý pátý, i když v průzkumu šlo o menší vzorek a je nutné to vnímat spíše jako náznak trendu. Kdyby se jejich partnerka finančně vytáhla, pětina mužů by se podle průzkumu cítila méněcenně a 17 procent by se bálo ztráty respektu. Ženám by bohatší partner nevadil vůbec ve dvou třetinách případů.
Tam, kde se o penězích nemluví otevřeně, si lidé vytvářejí vlastní pojistky. Samostatný účet, o kterém partner neví, přiznávalo už v létě přes 15 procent Čechů ve vztahu. Nějakou tajnou rezervu má ale ještě víc lidí, zhruba každý čtvrtý dotázaný. Hůř to přitom snášejí ženy – tajné úspory partnera by vadily téměř polovině z nich, zatímco mužům jen necelé třetině.
Rozdělení rolí se promítá i do toho, kdo vůbec investuje. Air Bank, přes kterou dnes investuje více než 200 tisíc klientů, vidí u akcií a burzovně obchodovaných fondů ETF poměr 82 procent mužů a 18 procent žen. U podílových fondů nebo platformy Portu je podle Žabži žen o něco víc, protože jde o dlouhodobější investice. „Situace se sice zlepšuje, ale relativně pomalu,“ dodává.
Rozdíl je vidět i v tom, do čeho lidé peníze ukládají. Podle dat Air Bank si ženy častěji vybírají akcie značek, které znají z běžného života, jako je Amazon, Coca-Cola nebo Netflix, a obecně preferují konzervativnější tituly, které vyplácejí dividendy.
Investiční slovo má v páru ten, kdo do společné kasy přináší víc. A tím v Česku pořád častěji bývá muž.
U investiční platformy Portu, kterou mohou klienti Air Bank využívat přímo v aplikaci, tvoří ženy zhruba 40 procent klientů a meziročně jich přibylo o 28 procent, zatímco mužů o 16 procent. Rozdíl ve znalostech přesto zůstává. V Indexu investiční gramotnosti, který Portu sestavuje s agenturou Ipsos, dosáhli muži letos 120,6 bodu, ženy 83,8 bodu.
Méně investic ale neznamená horší investorky. Američtí ekonomové Brad Barber a Terrance Odean v rozsáhlé studii 35 tisíc domácností zjistili, že muži obchodují o 45 procent víc než ženy, protože víc věří vlastnímu úsudku. Časté nákupy a prodeje jim však kvůli poplatkům a špatnému načasování ukrojily z ročního výnosu 2,65 procentního bodu, ženám 1,72 bodu.
Přenechat investice partnerovi nebo automatu přitom nemusí být chyba, pokud člověk chápe, co se s jeho penězi děje. „Nemusíte být mechanik, ale musíte znát pravidla silničního provozu,“ přirovnává zakladatel Portu Radim Krejčí. Investor by podle něj měl rozumět aspoň tomu, proč trhy kolísají, proč záleží na investičním horizontu a co znamená rozložení peněz do více aktiv.