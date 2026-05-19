Velký byznys, miliardové investice i šampionův recept na úspěch. Takový byl vyprodaný Money Maker v Brně
CzechCrunch poprvé vyrazil se svou byznysově-investiční konferencí Money Maker do Brna. Debaty s předními osobnostmi sledovala vyprodaná Fait Gallery.
První brněnská zastávka byznysové a investiční konference Money Maker od CzechCrunche ukázala, že jihomoravská metropole je pro velký kapitál mimořádně úrodnou půdou. Zaplněná Fait Gallery, do níž dorazilo přes 500 návštěvníků, nasála inspiraci od předních tváří českého byznysu, expertů na kapitálové trhy i sportovní hvězdy světového formátu. O čem se debatovalo, jaké překážky museli úspěšní překonávat a do čeho se dnes vlastně vyplatí investovat?
Všechno začíná v hlavě. Právě to bylo jedno z hlavních poselství, které si návštěvníci odnesli z vystoupení Jiřího Procházky. Globální fenomén MMA a jedna z nejvýraznějších tuzemských sportovních hvězd poodhalila, jak funguje mysl šampiona. Nastavení hlavy je totiž klíčové i pro úspěch v byznysu, což potvrdil i třeba Petr Borkovec. Ten hovořil o tom, jak se mu daří stavět dravou novou banku a jak se chystá se skupinou Partners expandovat do zahraničí.
Když se řekne Money Maker, logicky přichází i svět obřích transakcí a investic. O tom, jak se z Brna řídí a úspěšně investuje mnohamiliardový kapitál, promluvili Igor Fait s Markem Malíkem z Jet Investment i jejich kolegové Oldřich Šoba a Ladislav Zeman. O umění přežít jako firma i sám jako šéf na neustále se měnícím trhu promluvil zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý. A zajímavý pohled na českou podnikatelskou scénu přinesl generační střet otce Jiřího a syna Vojtěcha Hlavenkových.
Když pak přišla řeč na zhodnocování osobního majetku, analytička Anna Píchová publiku ukázala, jak v dnešní rozkolísané geopolitické situaci postavit odolné portfolio, zatímco Michal Semotan a influencer Nic Nevim detailně zmapovali, zda se v éře AI a rekordních valuací stále vyplatí sázet na technologické giganty, nebo jestli se raději nedívat jinam. A stranou nezůstalo ani krypto a nemovitosti.
Šéfka společnosti Confirmo Anna Krátký Štrébl připomněla, že digitální měny už nejsou jen bláznivou spekulací, ale reálným prostředkem pro běžné platby. O bitcoinu, ale také o Tesle jako velkých investičních fenoménech promluvil známý youtuber Jakub Kicom Vejmola. A o tom, kde aktuálně blikají varovné kontrolky na nemovitostním trhu a kde jsou naopak příležitosti, promluvili Marek Cifr alias Nákupčí nemovitostí s Kirillem Juranem.
Celou konferenci navíc podtrhla experience zóna, kde se servíroval vytříbený catering od Brick’s, burgery od Fatfuck či speciality od Jamon Republika. O pitný režim se staraly plechovky Cans, kombuchy JZT, drinky od Něcojako, bublinky Zlatý Grič nebo brainhack drink Osmička. Generálním partnerem akce byla skupina Jet Investment, partnerem bylo mmcité a nejen investiční příležitosti ukázaly společnosti Cyrrus, Lázeňský fond, Raynet, Robot nebo Invity.