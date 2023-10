Vydělal miliardy sázkami na to, co se ve světě stane. Teď říká: Rostou šance, že bude globální válka

Uložit 0

Konflikt mezi Izraelem a Palestinci přešel do další fáze – a to ještě nedošlo na chystanou pozemní invazi armády do Pásma Gazy, kde mají své zázemí teroristé z Hamásu, kteří předminulý víkend povraždili na 1 400 lidí na jihu židovského státu. V úterý večer došlo k explozi v areálu velké gazanské nemocnice a zemřely stovky lidí. Přestože není jasné, kdo explozi způsobil, zprávy o ní zafungovaly jako šoková vlna napříč regionem. Jako by se naplňoval scénář, který před pár dny nastínil Ray Dalio, legendární investor, zakladatel hedgeového fondu Bridgewater Associates a náruživý milovník historie.

„Vycházím z perspektivy, kterou jsem získal studiem historie. A také z padesáti let zkušeností, během nichž jsem sázel na to, co je pravděpodobnější, že se stane. A na základě toho se mi zdá, že válka Izraele s Hamásem je dalším klasickým příkladem nešťastného kroku směrem k násilné a mezinárodní válce,“ píše čtyřiasedmdesátiletý burzián na síti LinkedIn, kde je velmi aktivní.

Proč brát jeho slova vážně, když chytrolínů, kteří se přes noc přerodili v experty na Blízký východ, je například X (dříve Twitter) plný? Protože Dalio není jen tak někdo a dynamice v geopolitice se věnuje desítky let. A většinou mu jeho sázky vyšly – Bridgewater je aktuálně největší hedgeový fond v USA, ve správě má 124 miliard dolarů (to odpovídá zhruba ročnímu rozpočtu České republiky), patří mezi pět nejziskovějších a samotný Dalio má podle Forbesu jmění přesahující 15 miliard dolarů.

Navíc Ray Dalio mnohem dřív než jiní rozpoznal potenciál Číny a dlouhodobě v ní investoval. Právě Říši středu opakovaně označuje za novou velmoc a předvídá jí zářnější budoucnost než USA či Evropě, jakkoli svůj entuziasmus vůči ní v posledních letech s tím, jak tamní vůdce Si Ťin-pching utáhl mocenské šrouby, přece jen snížil. Ve svých prognózách se hodně obrací do minulosti, pracuje s daty a o tom, jak se měnil, mění a bude měnit světový řád, publikoval několik knih.

„Je pravděpodobné, že otřesné obrázky, které vidíme nyní z Gazy, budeme vídat i nadále, jak bude válka eskalovat a bude se rozšiřovat do dalších zemí,“ připomíná Dalio. A o pár řádek dál konstatuje, že válka v Gaze a samozřejmě také ta na Ukrajině zásadně zhoršují vyhlídky pro světový mír: „Šance, že tyto dva ohraničené konflikty přerostou do rozměrů mezinárodní žhavé války, v nichž se střetnou hlavní světové mocnosti, stoupla z 35 procent na 50 procent.“

Takto nastíněnému rozšiřování konfliktů odpovídá i překotné dění kolem Izraele, který se každým dnem chystá zahájit pozemní invazi do Pásma Gazy, kde se ukrývají teroristé z Hamásu. Ti běžně využívají civilní objekty jako své skrýše a obyčejné lidi nebo pacienty nemocnic tak mají v podstatě jako živé štíty. V úterý večer došlo v gazanské nemocnici Al-Ahlí k explozi, která si podle palestinských úřadů vyžádala přes 500 obětí.

A protože Palestinci okamžitě označili za viníka izraelské letectvo a zprávy o tom se rychle rozšířily, reakce na sebe nenechala dlouho čekat: jordánský král zrušil jednání arabských vůdců s americkým prezidentem Joem Bidenem, který do oblasti přiletěl, v Turecku, Egyptě nebo Maroku vyrazily do ulic na protest proti Izraeli tisíce lidí, Saúdská Arábie už dříve formálně pozastavila jednání o normalizaci vztahů s Jeruzalémem.

V nastalém humbuku trochu zanikají detaily, které o explozi v nemocnici průběžně zveřejňuje izraelská armáda. Ta publikovala několik fotografií a videí pořízených drony, které by měly dokazovat, že za výbuchem ve skutečnosti stáli teroristé z Islámského džihádu. Údajně se jim pokazila raketa, již vypálili na Izrael. Jeho zpravodajci mají navíc k dispozici odposlechy důstojníků Hamásu, jak si o chybě džihádistů povídají. „Teroristé zabíjeli naše děti a teď zabíjejí i ty vlastní,“ nechal se slyšet premiér Benjamin Netanjahu.

Na Blízkém východě byly na spadnutí velké změny, sblížení Izraele se Saúdskou Arábii by zásadně přeskládalo mocenskou architekturu regionu, který má velký význam pro světový mír. Jak to dopadne, je ale nyní ve hvězdách. A právě velké geopolitické rozpory bývají podle Raye Dalia jedním z důvodů, proč nakonec historicky došlo k obřím mezinárodním válkám. Dalšími podle něj byly velké dluhy, které nahromadily ekonomiky, přírodní změny a změny dané rozvojem technologií.

A teď si do toho zasaďte globální oteplování, umělou inteligenci, vzestup Číny a její spory s USA a právě bobtnající konflikty na Ukrajině a teď i v Izraeli.