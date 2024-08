Vyšívaná česká hra okouzlila svět. Míchá pohádku a mrazivé scénky, vyzkoušet si ji teď můžete i vy

Uložit 0

Jen málokterá česká videohra spustila v zahraničí tak velké haló ještě před svým vydáním jako Scarlet Deer Inn. A co teprve hry, jejichž tvůrce byste spočítali na prstech jedné ruky! Vyšívaný kousek o paní Elišce, v němž dojde i na bloudění v podzemních chodbách, má teď venku hratelnou ukázku, kterou si můžete vyzkoušet zdarma.

Před více než rokem se objevilo zjevení. Malé české hře od studia Attu Games se podařilo nasbírat čtvrt milionu lajků a 26 milionů zobrazení na sociální síti X (dříve Twitter) a prorazit do známých zahraničních médií, jako je IGN nebo Rock Paper Shotgun. Nešlo přitom o titul s rozpočtem ve stovkách milionů. Scarlet Deer Inn je dílem manželského páru Evy a Lukáše Navrátilových, ke kterým se později přidal i vývojář Jakub Špiřík. Hra ale na první pohled vypadá originálně, což okamžitě zaujalo svět: její postavy jsou totiž ručně vyšívané.

„Vyšijeme, vyfotíme, naskenujeme a dál se s tím pracuje jako s každou jinou dvourozměrnou texturou,“ popisovala nedávno Eva Navrátilová v rozhovoru pro CzechCrunch. Paní Eliška, její děti a další obyvatelé malé vesničky tak vypadají na první pohled „jinak“ než řada dalších her. A jak vše funguje v praxi? Od čtvrtka je venku demoverze, kterou si můžete až do 15. srpna vyzkoušet zdarma na Steamu.

Asi hodinový úsek jsme si zahráli i my a můžeme potvrdit, že nádherný vizuál není jen falešným lákadlem. Demo ukazuje naprostý začátek hry a šikovně kombinuje barevnost vesničky s temnotou podzemí. V roli paní Elišky tu obejdete pár sousedů, vyřídíte některé úkoly a především najdete dřevěného koníka Horáce (bez přehánění naprosto zásadní postava celé hry!). Jenže slunečný den plný seriózních debat o slimácích a tom, jestli je lepší okraj koláče, nebo jeho střed, brzy skončí. A zároveň začne to, čím je hra vedle svého vzhledu výjimečná.

Kdyby byla jen o povídání o koláčích, asi by pozornost moc dlouho neudržela. Scarlet Deer Inn vás ale poměrně rychle provede z titulního hostince ulicemi vesnice až do sklepů a tunelů s pohádkově strašidelnou atmosférou. Nenechte se mýlit, nejde o žádný horor, ale některé momenty navozují zneklidňující pocity a podobný mráz po zádech, jako to třeba uměl v dětství vynikající a ještě o kus nepříjemnější animovaný film Čarodějův učeň.

S napětím pomáhá i fakt, že řada úseků „temnější“ poloviny hry je de facto na čas. Musíte třeba naslepo utíkat, zatímco vám dohasíná louč a vy jen doufáte, že to stihnete k dalšímu zapálenému ohni. V těchto chvílích by si hra zasloužila ještě nějaké to ladění, což je ostatně u demoverzí naprosto běžné. Akčnější pasáže občas spoléhají na přesnost, kterou ale tento dvourozměrný titul neumožňuje – není to přece jen žádná bojovka, zato podle slov samotných tvůrců zčásti adventura, zčásti plošinovka.

Titul kdysi zaujal i uznávaného herního designéra Joshe Sawyera, podepsaného pod Falloutem: New Vegas, nebo tvůrce Prince of Persia Jordana Mechnera. „Je to vlastně jednoduché. Připravíte si vzor v počítači, nahrajete ho a (stroj) ho vyšije za vás. Tím pádem mohly být postavičky komplexnější, animací mohlo být víc a celkově to je zajímavější a hezčí, než jsme si dřív mysleli,“ vysvětlovala tvorbu hry Navrátilová.

Zatím není žádné pevně stanovené datum jejího vydání, což potvrdila na síti X i sama vývojářka. Demo momentálně nabízí jak angličtinu, tak češtinu. Autoři ale míří i dál za hranice a chtějí do hotové verze přidat více jazyků. „Plná verze hry míří taky na Switch a Xbox,“ uzavírá sama Navrátilová. A my doporučujeme vývojářské trio bedlivě sledovat.