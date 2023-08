Vývojáři z Edgy.digital prorazili se startupem Placehunter. Zkušenosti teď využívají i v dalších projektech

Kdo chce jiným svítit, měl by sám zářit. Tak se dá popsat přístup pražského softwarového studia Edgy.digital k vývoji digitálních aplikací. Nenabízí jen zprostředkování vývoje, svůj byznys staví na tom, že s klienty sdílí svůj recept na úspěch – nebojí se jim oponovat a navrhovat zcela nové přístupy k dosažení jejich cílů. Na začátku Jaroslav Janouš a Petr Vobecký čerpali ze zkušeností při práci na klientských projektech, před třemi lety se ale interně pustili do vývoje aplikace Placehunter. A ta se brzy zařadila mezi oblíbené české aplikace při cestování.

„Od začátku to vidíme tak, že Edgy.digital stojí a padá s úspěchem našich klientů. Neusilujeme o vývoj něčeho, v co sami nevěříme. Snažíme se klientům předávat maximum z našich zkušeností, aby neinvestovali do vývoje nějakého vzdušného zámku, ale řešení, které bude vydělávat. Práce nás pak víc baví a je tam i ta pragmatická rovina, protože když se startupu podaří uspět, pro nás to znamená další práci,“ vysvětluje hlavní poslání Edgy.digital devětadvacetiletý Petr Vobecký, který od roku 2021 firmu řídí spolu s jejím zakladatelem.

Tím je sedmadvacetiletý Jaroslav Janouš, který si k řízení business developmentu v Edgy.digital přidal i další aktivity. Na začátku roku 2021, když zuřila pandemie koronaviru, se se svou přítelkyní Eliškou Hudcovou pustili do tvorby cestovatelské aplikace Placehunter vyplývající z jejich společné vášně pro poznávání nových míst. O některá se Jaroslav podělil v odpovědích na Karlínských 20, jiná najdete v našich tipech na výlety.

Foto: Edgy Digital V Edgy.digital vyvíjí aplikaci Placehunter

„Zkušenost z Placehunteru mi umožnila vyzkoušet, jak nekompromisní jsou pravidla ve startupovém světě – buď dokážete nabídnout hodnotu, nebo skončíte. Do pozice kolegů-zakladatelů se teď umím mnohem lépe vcítit a od začátku jim pomáhat hledat cestu k úspěchu,“ říká Janouš a dodává, že nelituje času ani peněz, které do Placehunteru investoval.

Placehunter mezi startupy skóruje

Aplikace Placehunter, která loni získala ocenění pro nejpopulárnější startup roku v naší soutěži Startup Awards, nabízí uživatelům tipy na známá i neznámá místa po celém Česku i v zahraničí. Používá ji přes 150 tisíc uživatelů a v roce 2023 očekává dvojnásobný růst tržeb, které se pohybují na úrovni jednotek milionů korun. Do projektu už investovala skupina Amazing Places, která aktuálně ve startupu drží desetiprocentní podíl.

Placehunter se zároveň od září účastní našeho půlročního programu Startup Academy Masterclass, od kterého si slibuje pomoc se škálováním, expanzí a zahájení rozhovorů s dalším investorem. Důvody za úspěchem aplikace vidí Janouš především v tom, že celou aplikaci šili na míru přesně vytyčené cílové skupině.

„Děláme aplikaci pro mladší generaci mileniálů, kteří žijí ve městech a do přírody vyráží objevovat vizuálně atraktivní místa. Navíc jsou zvyklí mít všechny informace přehledně v telefonu. Vytvořili jsme obsáhlou databázi míst včetně užitečných doplňkových informací a navrhli design aplikace tak, aby jen vkusně doplňoval profesionálně pořízené fotografie, na kterých místa hovoří sama za sebe,“ popisuje Janouš.

Foto: Edgy.digital Ve vývoji pomáhají Edgy.digital vlastní startupové zkušenosti

Právě to, že dobře znáte své uživatele, jejich zájmy a preference, považuje zakladatel Edgy.digital při vývoji jakékoliv aplikace za klíčové. Podle jeho kolegy Vobeckého je u startupu neméně důležitou součástí správné nastavení byznys modelu, tedy způsobu monetizace.

Samotný Placehunter těží především z předplatného, kdy si uživatelé mohou za zhruba 650 korun ročně odemknout přístup ke všem místům a funkcím bez omezení. Kromě toho aplikace spolupracuje také s regiony, jako je Kraj Vysočina nebo italské Trentino, kam vysílá své tvůrce, aby nasbírali materiály pro nové tipy.

„Budovat startup znamená zpochybňovat vše a vždy. U Placehunteru stále přemýšlíme, jestli v budoucnu nebude strategicky vhodnější vzhledem k plánům rychle škálovat, přeorientovat byznys model a zaměřit se přímo na B2B segment. Zatím nám ale vyhovuje možnost dát lidem za rozumnou cenu ničím neomezený přístup a designovou čistotu,“ doplňuje Janouš.

Co projekt, to unikát

Každý startup potřebuje od vývoje něco úplně jiného. Jsou projekty, které jako Placehunter staví na dokonalém vizuálu, a jsou projekty, kde role designu zůstává v režimu „nepřekážet“. „Originální vizuál může podpořit brand, ale někdy zase jen škodí. V portfoliu máme projekt datové platformy PII Tools, která umí ve velkých databázích nacházet citlivé osobní informace. Nástroj používají IT specialisté, kteří jsou technologičtí nadšenci. Přílišnou kreativitu by hodnotili spíše negativně,“ říká Vobecký.

Front-end této aplikace proto vyvíjeli podle pravidel a stylů pro tvorbu UX nazvanou Material Design. Toto grafické zpracování je maximálně pochopitelné, škálovatelné a Google ho pro maximální funkčnost používá ve většině svých produktů. Podobně funkční design dostal i nástroj pro oceňování nemovitostí Valuátor, který vznikl jako inovační spin-off spojení společností Dataligence a Deloitte.

Design nicméně může hrát i zcela jinou roli, zábavnou. Příkladem je aplikace ProHero, která vznikala pro nadační fond Sport2Life podle přímočarého zadání – rozhýbat děti. V Edgy.digital potom přišli s plánem na gamifikaci téměř filmového příběhu, kdy si účastníci vylepšovali svého superhrdinu. Celý příběh dostal velkolepé finále, které vygradovalo akcí v UNYP Areně, kde přes tisíc dětí sledovalo, jak se hlavní záporák z ilustrací v aplikaci přenesl do reality.

Foto: Edgy.digital V Edgy.digital vyvíjejí aplikace všeho druhu

Dokonce i z velmi konkrétního zadání se nakonec může vyvinout inovace směřující zcela novým směrem. „Poslední roky úzce spolupracujeme s udržitelným knihkupectvím Reknihy. Přišli za námi s tím, že je brzdí zadávání nových knih do excelovské tabulky, kterou v té době používali na interní řízení skladu. Teď mají mobilní aplikaci pro skladníky, která umí naskenovat knihu i její pozici v regále a vše zapsat do robustního systému vytvořeného na míru. K tomu jsme vyvinuli řešení pro dynamické oceňování knih, které automaticky určuje cenu na základě dostupných dat z trhu,” popisuje Vobecký, jak lze řešení triviálního problému přetavit v automatizaci poloviny podnikání.

Nebojí se ani toho, že by se startupy snažily agenturní vývoj za každou cenu nahradit interním najímáním vývojářů. „Digitální vývoj dnes vyžaduje mnoho profesí, které si většina začínajících startupů nemůže dovolit najímat interně,“ míní Vobecký. Sice uznává, že s růstem startupu se situace může měnit, ale přesně pro tyto případy Edgy.digital nabízí koncept hybridních týmů, kdy pro klienty buď agenturně vykrývají části vyžadující specifické odborníky nebo naopak začleňují interní vývojáře do svého projektového týmu. Navzdory obecným škrtům Edgy.digital i nadále nabírá do vývoje, designu i projektového řízení.

Ideální klient by podle Janouše měl být připravený pružně kormidlovat a reagovat na změny: „Jsou poptávky, které rovnou odmítáme, ale když si s klientem jednou sedneme, bývá to obvykle začátek dlouholeté jízdy. Možná od nás odejde s překopaným řešením, ale vždy s takovým, které efektivně splňuje jeho cíle. Nechceme zbytečně plýtvat penězi našich klientů na vývoj funkcí, které spadají do kategorie nice-to-have a jejich byznysu vůbec nepomáhají. A pak už je to jenom o tom, aby se mu povedlo prorazit.“

Edgy.digital kromě budování vlastního startupu a pomoci s vývojem inovativních digitálních řešení podporuje startupovou komunitu ještě dalším způsobem – je oficiálním partnerem letošního vyhlášení cen Startup Awards, které proběhne 12. září 2023. Vstupenky jsou k dostání zde.