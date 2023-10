Vyzkoušejte zdarma nové české hry. Vyšlo demo strategie o legionářích i pravěkého survivalu s mamuty

Uložit 0

Na Steamu odstartoval Next Fest, festival nadcházejících videoher. Není však pouhou přehlídkou toho, na co se mohou hráči v budoucnu těšit, ale především možností připravované tituly bezplatně vyzkoušet. Nechybí mezi nimi ani dvě velice slibně vypadající české hry, historická strategie Last Train Home a pravěký survival Polylithic. A k vyzkoušení je třeba i válečná hra ze Slovenska Forgotten but Unbroken nebo střílečky od domácích sólo vývojářů.

Steam Next Fest běží do 16. října a představuje zajímavé hry, jejichž vydání se blíží. Některé demoverze vybraných videoher budou dostupné jen v průběhu tohoto týdne, jiné si ale zahrajete i po konci festivalu. Třeba hned tu první jmenovanou, historickou strategii z české historie.

Last Train Home dorazí v listopadu

Ve hře od brněnských Ashborne Games se stanete velitelem československých legionářů v závěru Velké války. Provedete je nejenom taktickými souboji na bitevním poli, ale budete se starat o vojáky a jejich vlak i na cestě napříč válkou zmítaným Ruskem do Vladivostoku. Last Train Home kombinuje různé žánry a inspirace, my už si ho v CzechCrunchi vyzkoušeli a líbí se nám. Vidíme v něm hodně Frostpunku a Company of Heroes, ale má i špetku XCOMu nebo Commandos.

„Máme radost, že po třech letech vývoje vyrazí Last Train Home do světa v plné verzi už 28. listopadu. Paluba obrněného vlaku je však otevřena všem už teď. Okuste část strastiplné cesty československých legií a zahrajte si zdarma právě vydanou demoverzi hry i s dabingem,“ říká pro CzechCrunch marketingový šéf studia Dominik Jícha. V onom dabingu zazní mimochodem i herec Karel Dobrý. Tak si demo Last Train Home vyzkoušejte.

Vzhůru na mamuty v Polylithicu

Pavel Novák a jeho zlínské studio Polyperfect vystavěli úspěch na tvorbě obsahu pro jiné vývojáře. Tentokrát ale zkouší prorazit s vlastním titulem. Tím je survivalová hra Polylithic, jež v grafice typické pro tyto tvůrce nabízí možnost vyrazit s oštěpem na mamuty, ale také proměnit kmen obyvatel doby kamenné z lovců na sběrače.

„Polylithic se odehrává ve dvou dobách pravěku. Jeho svět je plný barev, úžasné atmosféry a skrytých tajemství. Ve hře lovíte, stavíte a zároveň se staráte o potřeby a štěstí své pravěké rodiny,“ popisuje šéf studia. Ještě jsme jeho dílo nevyzkoušeli, ale demo Polylithicu ze Steamu už stahujeme. V předběžném přístupu má vyjít letos.

Na Kickstarteru neuspěli, ale Forgotten but Unbroken to nezlomilo

Slovenská strategie zasazená do druhé světové války s dabingem Petra Rychlého nebo Marka Vašuta. Přijde vám to jako recept na úspěch? Podporovatelům na Kickstarteru ne. Vývojáři z Centurion Developments se z nepovedeného crowdfundingu údajně poučili, hru upravili a vylepšili – a tak trochu po vzoru jejího názvu na neúspěch zapomněli, zůstávají nezlomeni a na hře dál pracují. Jak se jim to daří, můžete sami zkusit v hratelné ukázce Forgotten but Unbroken.

Calcium Contract a Backrooms Break, střílečky od sólo vývojářů

Igor Aleksandrowicz je nezávislý herní vývojář, který pracuje na střílečce. Jan Jileček je nezávislý herní vývojář, který taky pracuje na střílečce. Dema jejich dvou počinů si můžete v rámci Steam Next Festu vyzkoušet, tím ale podobnost mezi oběma hrami končí.

Calcium Contract je tak trochu uhozená rychlá retro akce. Ostré vydání plánuje už na příští týden. Jilečkův Backrooms Break zase sází na automaticky generované herní úrovně, zničitelné prostředí a rogue-lite prvky. Tedy takové, kdy hráče sice sejmou, ale to jej žene k dalšímu vylepšování zbraní a postupu hrou. I tento titul by měl vyjít ještě letos.