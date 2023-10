Vyzyvatel KFC otevře v Praze už za měsíc. Popeyes bude lákat na kuřecí fast food z Louisiany

Uložit 0

Fanoušci amerických fast foodů mohou jásat. Začátkem příštího měsíce se v Česku otevře první pobočka řetězce Popeyes, na kterou provozovatelé lákali už od loňského roku. Nacházet se bude přímo na Václavském náměstí, prakticky několik metrů od KFC, jeho zřejmě největší konkurence. Obě značky totiž sdílí stejný základ – kuře.

Chystaná restaurace se má stát vlajkovou lodí řetězce v Česku. Jednak díky své ploše okolo 700 metrů čtverečních, kde bude na dvou podlažích až stovka míst k sezení, a jednak díky umístění ve vrchní části Václavského náměstí, které patří mezi turisticky nejaktivnější části Prahy.

„Na vstup na český trh jsme se chystali skoro rok,“ říká Marko Blaževič, který má budování Popeyes ve střední a východní Evropě na starosti. Ostatně otevření první české pobočky sítě restaurací, která se proslavila svou kuřecí nabídkou inspirovanou americkou Louisianou, bylo vždy tak trochu „zahaleno tajemstvím“.

Zástupci až do poslední chvíle nesdělili, kdy přesně se podnik otevře. I pro CzechCrunch zmiňovali nepříliš konkrétní „přelom srpna a září“, poté se mluvilo o přelomu následujících měsíců. Teď ovšem bylo potvrzeno, že provoz bude v Domě módy spuštěn v pátek 3. listopadu od 10:00.

Čeští hosté se tak budou moci těšit na jídlo, které už ochutnali i Poláci ve Varšavě a Vratislavi, kde se Popeyes taky nedávno otevřelo. Třeba oblíbený Chicken Sandwich, hranolky Cajun i sladké, které bude v podobě americké biscuit. Do toho přibudou taky další kuřecí pochoutky.

Obecně patří Popeyes k velmi oblíbeným fast food podnikům, kterému se za padesát let od vzniku podařilo dostat do třiceti zemí světa, kde má okolo 3 800 poboček. Měsíc po otevření vlajkové provozovny v Praze se nabídka má dostat také do Brna a do konce roku do dalších dvou neupřesněných lokalit.