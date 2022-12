Daniel Craig je zpátky jako detektiv Benoit Blanc, aby vyřešil další zapeklitý případ. A většina kritiky i diváků je nadšená. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Den před Vánocemi je ideální čas na hezkou vraždu. To si alespoň podle všeho myslí v Netflixu, kde právě vyšlo pokračování detektivního hitu Na nože. Film inspirovaný stylem románů Agathy Christie v roce 2019 ohromil diváky jak svým humorem a satirou privilegovaných, tak chytrou zápletkou s celou sérií zvratů. A v neposlední řadě nadchnul i Daniel Craig coby svérázný detektiv Benoit Blanc.

Ten je jedinou postavou, který se vrací v novince Na nože: Glass Onion. Spolu s několika dalšími lidmi ho na svůj soukromý ostrov pozve technologický miliardář Miles Bron (Edward Norton), aby si všichni dohromady zahráli hru na vyšetřování vraždy. Na to ale nakonec není čas, na scéně se totiž objeví skutečné mrtvé tělo. Začíná další hádanka, která otestuje Blankovu i naši bystrost.

Foto: John Wilson/Netflix Edward Norton, Madelyn Clineová a Daniel Craig ve filmu Na nože: Glass Onion

Glass Onion kromě své zápletky a exotického prostředí zaujme také hvězdným obsazením, které vedle Craiga a Nortona zahrnuje Ethana Hawkea, Kathryn Hahnovou, Davea Bautistu nebo Janelle Monáeovou. Ještě důležitější než tváře, co uvidíme, ale samozřejmě je, jestli slouží pro vyprávění dobrého příběhu.

A podle kritiky i diváků, kteří snímek před měsícem viděli v omezeném vydání v kině, je odpovědí hlasité ano. Novinka sice nepřináší nic zásadně jiného oproti prvnímu filmu, prakticky vše, co z něj známe, zde ale opět funguje skvěle. Pokračování Na nože nechybí chytrá zápletka, zábavný humor ani charismatické postavy v čele s Blankem. Na nože: Glass Onion je dostupné na Netflixu.

Co ukazují trailery

Oppenheimer

Film Christophera Nolana o otci atomové bomby nejspíš bude mít daleko ke klasickému životopisnému dramatu. Plnohodnotný trailer Oppenheimera ukazuje kvantové jevy, konstrukci první nukleární zbraně i obrovské očekávání před momentem, který změní vývoj dějin. Více v článku.

Jung_E

Korejský režisér a scenárista Jŏn Sangho si diváky získal už zombie ve Vlaku do Pusanu, démony v seriálu Peklo a teď se pouští do hardcore sci-fi. Novinka Netflixu Jung_E představí svět 22. století, který je z většiny neobyvatelný kvůli změnám klimatu. Ani zbytky lidstva ale spolu nedokáží vyžít, a tak vzniká robot s implantovanou myslí skvělé vojačky, jenž má ukončit občanskou válku.

Temný případ

HBO ukázalo střípky ze seriálů chystaných na příští rok. Vedle The Last of Us, Perryho Masona nebo Idola zde zaujmou hlavně první záběry z nové řady depresivní kriminálky Temný případ. Původní tvůrce Nic Pizzolatto se už na ní nepodílel, otěže nicméně převzal režisér oscarového Moonlightu Barry Jenkins a hlavní roli ztvárnila Jodie Fosterová, hrdinka Mlčení jehňátek. Čtvrtá řada seriálu se bude odehrávat na Aljašce v době dlouhého přítmí, kde zmizí šest mužů pracujících na výzkumné stanici.

Barbie

Kdo by čekal, že upoutávka na film o slavné hračce od Mattelu bude obsahovat celou sérii odkazů na legendární sci-fi 2001: Vesmírná odysea? Nejspíš nikdo. Režisérka Greta Gerwig tím každopádně láká na zajímavé pojetí a získává si pozornost malých holčiček i dospělých se smyslem pro nadsázku. Více v článku.

Co hýbe světem filmu a televize

Tom Cruise sjel na motorce ze skály

Pro většinu by to byl poslední den, pro hollywoodskou akční hvězdu jeden den na place. Tom Cruise po roce příprav natočil pro nový film ze série Mission: Impossible scénu, v níž na motorce sjede z útesu, pustí se a bezpečně dopadne s padákem. Studio teď zveřejnilo video, které popisuje, jak se šílený kaskadérský kousek přichystal i jak vypadá.

Pána prstenů: Prsteny moci čekají velké změny

První řada seriálu podle Tolkienova fantasy se na internetu dočkala mnoha kritických komentářů, diváky si ale prý získala. Šéf televize Amazonu teď řekl, že pokračování má dostat ještě epičtější měřítko, více napětí nebo svižnější vyprávění. Více v článku.

Končí oblíbené pražské kino Atlas

Dnes se ke zklamání nejednoho pražského milovníka filmů zavírá populární, převážně artové kino Atlas. Po devíti letech se jeho provozovatelé CinemArt Plus nedohodli s majitelem budovy. Více v článku.

Dwayne Johnson přišel o práci

Jeden z nejlépe placených herců v Hollywoodu si od Black Adama, kterému propůjčil svou tvář i svalnaté tělo, sliboval mnohé. Film pojmenovaný po antihrdinovi při rozpočtu vysoce přes 200 milionů dolarů v kinech nevydělal ani 400, což sice nejde označit za propadák, ale v žádném případě ani úspěch. DC Studios navíc dostalo nové vedení, které s Johnsonovými velkými plány pro Black Adama tak docela nesouhlasí. Alespoň prozatím. Do černé oděný hrdina s bleskem na hrudi se prý v univerzu DC někdy v budoucnu nejspíš objeví, minimálně v následujících několika letech ale nic očekávat nejde.

Co si dnes pustit

Trojúhelník smutku

KVIFF.TV | Komedie/Drama | 2022 | 149 min. | ČSFD

Foto: Aerofilms Film Trojúhelník smutku

Influencerka Yaya a její přítel, model Carl, dostanou pozvání na luxusní výletní loď plnou superbohatých. Rychle začnou zjišťovat, že to je velice podivná sebranka – a navíc se začnou dít samé nepříjemné věci. Trojúhelník smutku od svého vydání na letošním festivalu v Cannes sbírá jednu významnou cenu za druhou, ale není to náročný art pro cinefily bez sociálního života. Naopak jeho společenská kritika dokáže zaujmout skoro každého, když se při jejím odhalování bude od srdce smát.

Stoker

Disney+ | Thriller | 2013 | 99 min. | ČSFD

Reprofoto: SearchlightPictures/YouTube Film Stoker

Osmnáctiletá India Stoker tragicky přijde o otce, do domu, kde žije se svojí matkou, se ale okamžitě nastěhuje jiný muž – prý její strýc, o němž nikdy předtím neslyšela. Co se to děje u Stokerových? Mysteriózní thriller režiséra Old Boye postupně buduje nepříjemně dusnou atmosféru a do poslední chvíle si nechává pro sebe, o čem to všechno je. Někteří kritici sice snímek nařkli z „vítězství formy nad obsahem“, ale ignorujte je – Stoker je naprosto fascinující, podmanivá a zneklidňující podívaná.

Geniální přítelkyně

HBO Max | Drama | 2022 | 96 min. | ČSFD

Reprofoto: HBO/YouTube Seriál Geniální přítelkyně

Geniální přítelkyně si za cíl neklade nic menšího než zmapovat celoživotní přátelství Eleny a Lily, dvou dívek vyrůstajících v Neapoli druhé poloviny dvacátého století. A podle kritiky se to seriálu napříč třemi sériemi podařilo úžasným způsobem. Hlavní postavy, doplněné bezpočtem dalších, mají velkou hloubku a je mnohdy dojemné sledovat, jak se jejich vztah vyvíjí a proměňuje spolu s jejich osobnostmi napříč desítkami let. Když se k tomu připojí krásné audiovizuální zpracování a skvělé herectví, je snadné s Geniální přítelkyní strávit velkou část svátků.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Wednesday

2. Rekrut

3. Harry a Meghan

4. Bílý lotos

5. 1923

Nejsledovanější filmy:

1. Avatar: The Way of Water

2. Avatar

3. Víly z Inisherinu

4. Velryba

5. Šílená noc

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)