Whistleblowing není udávání ve stylu StB, říká Jan Sláma, který se naučil nehasit požáry

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Jan Sláma, spoluzakladatel startupu FaceUp, který nabízí firmám po celém světě platformu pro whistleblowery, v Česku pod názvem Nenech to být (NNTB). Proč označuje Olivera Dlouhého a Jiřího Hlavenku za své největší učitele? Proč se jen tak nevzdává a na čem vydělával už v družině, když stál v čele „penízkového gangu“?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Když jsem v Brně, tak kolem jedné ráno a spím 6 až 7 hodin. V Praze mi ale přítelkyně hlídá zdravější životní styl, takže jsem v jedenáct v posteli.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Slack, Inbox, Signal a ke kávě CzechCrunch, abych byl hned po probuzení v obraze.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Macbook a na něm Slack, ClickUp, Inbox, Google Meet, Hubspot. Dlouho jsem byl fanda Trella s Pipedrivem, ale před pár měsíci jsme je opustili a změnu si nemůžu vynachválit. Skrz ClickUp už spravuju celý svůj život.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Černé tričko, černé kraťasy, černé ponožky, černé boty. Barva pásku je asi jasná. V zimě ještě černá hoodie. Co se tenisek týče – ani nevím, jakou mám na sobě značku, natož model.

Foto: FaceUp Jan Sláma, spoluzakladatel startupu FaceUp

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Batoh beru jen na cesty. Takže pas, powerbanka, airpody, noťas a kabel.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Nedělní clean inbox. Dodá mi aspoň na jeden večer v týdnu pocit, že mám život pod kontrolou.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Před lety pro mě bylo dost zásadní přečíst si Jak se zbavit starostí a začít žít. Nejčastěji lidem doporučuju Faktomluvu. Na Netflixu Peaky Blinders, ale jen prvních pár sérií, když to ještě bylo o byznysu a ne politice. Tu jsem skrz schvalování Zákona o ochraně oznamovatelů řešil poslední měsíce snad víc než podnikání, tak se jí teď vyhýbám obloukem.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Obvykle zadám do Spotify něco jako „energy boost“ a kliknu na první doporučený playlist. Pokud chci konkrétní skladby, tak Its My Life, We Will Rock You, Dead Man Walking, Hall of Fame. Platí hlavně pro nakopnutí. Uklidňování mi moc nejde.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Afrika – Keňa, Uganda, Tanzanie. Nebo kamkoliv jinam, kde míra poznání, dobrodružství a momentů, které vám otevřou oči, převýší množství relaxu.

V družině jsme házeli hrací plastové penízky do automatu na chodbě a vždy je rozměnili za reálné.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Mám docela old school obyvák. A jsem s ním spokojený.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Nejdřív bych měl pořešit řidičák.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

V Karlíně miluju La Patronu, na Letné Peperoncino, cestou z Letné do Karlína Siu a z Karlína na Letnou Brasileiro. V Brně Element.

Jak jste si vydělal první peníze?

„Vydělal“ je asi silné slovo, ale v družině jsme házeli hrací plastové penízky do automatu na chodbě a vždy je rozměnili za reálné. Družinový gang se mi ale rozpadl spolu s tím, jak jsme automat rozbili. Legálnější už bylo o pár let později nabízet reklamu na tahákové propisky v naší první mobilní aplikaci Taháky do kapsy. Tam jsme dělali revenue asi 500 korun měsíčně. Jediné mé „zaměstnání“ bylo v patnácti psaní článků pro startující IT magazíny. A pak Ábíčko.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Předstírání, že přesně rozumím tomu, co mi protistrana říká, i když vůbec netuším, co ten „něco jako Uber pro (doplňte si sami)“ má dělat. Říká se tomu práce VC investora, dělám ji přes víkend. Weird je taky vysvětlování některým lidem, že whistleblowing není udávání ve stylu StB. Last but not least řešení některých situací na technické podpoře NNTB. Už jsme třikrát volali policii kvůli velmi znepokojujícím zprávám.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Uber ego. Ještě, chlapče, vůbec nevíš. Ne že bych teď věděl.

Investujete?

Jasně. Skrz JinejFond do přečtených knížek, digitalizovaných školek a kombuchy. Pak tam máme modernizaci pohřebnictví, televeterinu. Celkem jsme zainvestovali deset startupů a tři dealy jsou v procesu. Sám za sebe pak do FaceUpu, akcií a krypta, ale to mi moc nejde. Teď zvažuju nějaké srandy v Ugandě.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Let fires burn. Mám pocit, že od Davida Šišky? Nejsem si jistý. Dřív bych všechno furt hasil. Už jsem si ale zvykl na konstantní požár a držím fokus.

Foto: FaceUp.com Zakladatelé FaceUp.com: David Špunar, Jan Sláma a Pavel Ihm

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

„Startup Life“. První investice na účtu, krásný vizitky, cesty do Silicon Valley, nerfky v kanclu… A tržby? O to tady přeci nejde…

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Nevzdávat se. Vyplatilo se mi to zatím vždycky. Nejvíc asi po třech letech budování školní verze NNTB, která se samozřejmě všem hrozně líbila, ale nikdo za ni nechtěl platit. Vzdát to bylo nasnadě, ale nakonec se ukázalo, že školy nejsou jediné místo s problémy a riziky, o kterých není snadné mluvit osobně. Zkusili jsme tedy nabídnout podobný produkt firmám, které s placením problém nemají. Dneska jich máme asi tisíc ve čtyřiceti státech. A české školy díky nim mohou NNTB dál využívat zadarmo

Kdo v Česku vás inspiruje?

Nejvíc asi Oliver Dlouhý. Jedno pivko s ním mi dá zhruba tolik, co celý rok gymplu. Na podobné brdo to je s Jirkou Hlavenkou, který je pro mě posledních šest let hned vedle osobní zkušenosti a prožitých fuckupů největším učitelem. Pak moji byznysoví parťáci – David Špunar, Pavel Ihm, snad všichni faceupoví kolegové. A kamarádi – Tadeáš Kula, Vojta Hlavenka, Honza Fabini, Jirka Diblík… Jmenoval bych dlouho, jsem za lidi kolem mega vděčný. Speciální místo na seznamu zaujímají rodiče. Mamka mě inspiruje svou srdečností, taťka hlavně pracovitostí.