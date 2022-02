Ivo Lukačovič má čich na úspěšné projekty. V 90. letech založil Seznam.cz, který začal jako katalog internetových stránek, aby se pak stal jednou z posledních bašt, kterou nedokázal při svém globálním tažení dobýt Google. Dnes už to sice neplatí, ale Seznam je přesto skvěle promazaným internetovým strojem na peníze. Tak trochu nenápadně Lukačovič postavil i startup Melown, který před dvěma lety úspěšně prodal, a mezitím se pustil do projektu Windy.com. I s ním chytil do plachet velice příznivý vítr. Profesionální server o počasí chtěl dokonce koupit Microsoft. Ale brzy osmačtyřicetiletý podnikatel odmítl. K překvapení amerického technologického obra.

„Wow, Microsoft je hladový,“ utrousil tento týden na Twitteru Ivo Lukačovič k přiložené infografice o tom, jak nakupují největší technologické firmy na světě. Na první příčce svítil právě Microsoft, který nedávno oznámil obří nákup herního vydavatele Activision Blizzard za téměř 69 miliard dolarů. „Vloni na jaře se pokoušeli koupit Windy.com. Slibovaly hory doly, krypto, cash, akcie. Odmítl jsem,“ uvedl zakladatel Seznamu na sociální síti, která je de facto jediným způsobem, jak komunikuje s veřejností. „Dost je to šokovalo,“ dodal pro CzechCrunch.

Rozhovory s Ivem Lukačovičem by se daly počítat na prstech jedné ruky. Podle časopisu Forbes čtrnáctý nejbohatší Čech se záře reflektorů záměrně straní. Místo toho se intenzivně věnuje svým projektům. Nejprve to byl Seznam.cz, z něhož se již exekutivně stáhl, ale nadále zůstává jeho jediným vlastníkem. Česká internetová jednička vygenerovala v tržbách v předloňském roce už pět miliard korun se ziskem před úroky a zdaněním ve výši 1,6 miliardy. Před deseti lety pak Lukačovič založil startup Melown Technologies, kde s Ondřejem Procházkou pracovali na trojrozměrných objektech a 3D mapách.

Snažili se hodně

Na rozdíl od Seznamu rostl Melown nenápadně. I kvůli tomu, že pracoval na složité technologii, která nesloužila koncovým zákazníkům. O to zajímavější pak byla zpráva v polovině roku 2019, kdy Ivo Lukačovič oznámil, že svůj startup prodal. Kupcem byla švédská skupina Hexagon, konkrétně její švýcarská dceřiná společnost Leica Geosystems. Tehdy se spekulovalo o ceně v desítkách milionů korun. Když se pak ale Lukačovič v ojedinělém veřejném vystoupení objevil v CZpodcastu, tak s úsměvem prohlásil: „Novináři hádali nějakou cenu, trefili se, ale spletli měnu. Po Ytice a Kiwi to byl třetí největší český exit tohoto roku.“

Jelikož startup Ytica manželů Vostrých měla kalifornská společnost Twilio koupit za více než miliardu korun, Lukačovič si pravděpodobně z Melownu odnesl minimálně střední až vyšší stovky milionů korun. V té době už ale ani v této firmě aktivně nepůsobil. Od roku 2014 se totiž pustil do svého srdcového projektu, jímž se stalo Windy.com. Lukačovič jako vášnivý surfař a pilot potřeboval aplikaci, která by mu ukázala, jak přesně fouká vítr a jaké je počasí v konkrétní letové hladině. A tak si takový nástroj sám vyvinul.

Česká aplikace Windy.com Foto: Windy.com

Z Windy se postupně stala aplikace, kterou používají lidé po celém světě. Dle neoficiálních odhadů jich jsou miliony, možná desítky milionů. Lukačovičovým cílem je poskytovat nejlepší službu předpovědi počasí na světě, jak uvádí na blogu Windy. Společnost dle své účetní závěrky v roce 2020 utržila přes 46 milionů korun, když meziročně vyrostla o více než dvojnásobek. Zároveň se přetočila do zisku ve výši 5,2 milionu korun.

Windy původně fungovalo zejména díky darům od svých uživatelů. Jen v roce 2019 tak získalo zhruba 450 tisíc eur (při tehdejším kurzu přes 12 milionů korun). Zároveň ale spustilo také prémiovou placenou verzi, aby dokázalo generovat další příjmy. Rozvoj firmy, která neustále přidává nové funkce a několikrát obletěla svět díky využití v největších televizních stanicích například při přírodních katastrofách nebo na Instagramu Leonarda DiCapria, každopádně zaujal i Microsoft.

„Dobře vědí, že jsme zdaleka nejnavštěvovanější profi server o počasí,“ podotkl na Twitteru Lukačovič, proč se gigant z Redmondu mohl zajímat. Přestože byla nabídka Microsoftu podle všeho velkorysá a zakladatel Windy k tweetu dokonce přiložil i emoji jednorožce, který ve startupovém světě značí firmy s miliardovou hodnotou (obvykle v dolarech), k dohodě nedošlo.

„Jednal se mnou nějaký člověk z oddělení business developmentu. Snažili se hodně a dost je šokovalo, že jsem je odmítl,“ doplnil pro CzechCrunch Ivo Lukačovič. Svého srdcového projektu, v němž se snoubí jeho vášeň pro hrátky na moři i ve vzduchu, neustálá starost o počasí a nakonec i programování, k němuž se Lukačovič ve Windy zase vrátil, se zatím zbavit nehodlá. Časopis Forbes ostatně jeho jmění odhaduje na více než 20 miliard korun, a tak z finančního pohledu velkou motivaci mít nemusí.