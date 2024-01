Tesla roste. Vyrobila o půl milionu aut víc než před rokem, z Modelu Y chce nejprodávanější auto světa

Uložit 0

Tesla zakončila loňský rok v pozitivním duchu, jak napovídají čísla týkající se dodávek a produkce vozů se stylizovaným písmenem T na přídi. Potvrdila se totiž očekávání, že celková výše dodávek za rok 2023 překoná metu 1,8 milionu kusů vozidel, což dělá v meziročním srovnání o půl milionu aut více. Tempo navyšování produkce chce automobilka i nadále udržet vysoké a překonat všechny ostatní výrobce po celém světě.

Rok 2022 Tesla uzavírala s číslem 1,31 milionu dodaných a 1,37 milionu vyrobených automobilů, což představovalo meziroční nárůst o 40 procent. V loňském roce se podařilo toto tempo navyšování produkce udržet na velmi podobné hladině. Z pohledu výroby Tesla přidala a z jejích výrobních linek vyjelo 1 845 989 vozidel, ze kterých se automobilce podařilo k zákazníkům dostat 1 808 581 vozidel.

K onomu meziročnímu náskoku výrazně přispěl poslední kvartál, kdy automobilka vyrobila 494 989 kusů vozidel, přičemž necelých 10,5 tisíce z nich se nepodařilo dostat k novým majitelům před koncem roku. O produkci automobilky se starají její čtyři výrobní závody, dva ve Spojených státech, jeden v Šanghaji a jeden v Braniborsku v sousedním Německu. K nim by se měl časem přidat také další závod v Nuevo León, tedy jednom z mexických států ležícím zhruba 380 kilometrů od Austinu v Texasu, kde má Tesla svou centrálu.

Vůbec nejvíce linky těchto závodů v loňském roce chrlily Model Y, o kterém Elon Musk v říjnu prohlásil, že by se měl stát pravděpodobně nejprodávanějším automobilem světa za celý loňský rok z pohledu tržeb i počtu prodaných kusů. Tesla však neuvádí čísla pro konkrétní modely, a tak prozatím víme jen to, že minulý rok modernizovaný Model 3 a Model Y se na produkci za poslední kvartál opět podílely drtivou většinou.

Dohromady jich bylo vyrobeno téměř 480 tisíc kusů, oproti Modelům S a X, jejichž produkční čísla se pohybují okolo 18 tisíc kusů. Model Cybertruck, jehož dodávky odstartovaly na konci listopadu, Tesla do prodejních výčtů vůbec nezařadila.

Za udržením růstu výroby i poptávky stojí mimo jiné i masivní zlevňování. To Tesla nastolila coby reakci na období ekonomické nejistoty, vyšších úrokových sazeb a měnícího se sentimentu spotřebitelů, jak sám finanční ředitel společnosti Vaibhav Taneja označil náladu spotřebitelů během loňského roku.

Lze očekávat, že tempo produkce Tesly bude s každým rokem mírně klesat. Ostatně i sám Musk řekl, že takové tempo růstu nelze udržet navždy, přesto by dle jeho slov měla produkce v následujícím roce růst rychleji než u kterékoliv jiné automobilky. Jak se tyto výsledky promítly finančních čísel, by měla Tesla zveřejnit do konce tohoto měsíce.