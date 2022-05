Xzone nabízí nejen hry, ale i sběratelské předměty. Platí to i pro prodejnu v Brně

Český herní obchod Xzone navázal na rekordní loňský rok dalším výrazným růstem. Své tržby navýšil o třetinu na téměř 150 milionů korun. Kromě samotných videoher do jeho úspěchu opět výrazně promluvily rozmanité sběratelské předměty nejen s herní tematikou, ale i prodej hardwaru včetně stále složitě dostupné konzole PlayStation 5. A z rodných Loun se navíc plánuje rozšířit za hranice východním i západním směrem.

V předminulém roce Xzone v kamenných prodejnách lehce přiškrtila pandemie, ta však zároveň přinesla navýšení čísel v online prodeji. Výsledkem byl historický obrat více než 112 milionů korun. Na ten nyní herní obchod navazuje růstem o 30 procent na 147 milionů korun bez DPH za účetní období od loňského dubna až do konce letošního března.

„Přesné finanční výsledky ještě nejsou kompletně očištěné a uzavřené, ale co se týče obratu, tak už teď víme, že pod 147 milionů to nebude,“ komentuje výsledky zakladatel obchodu Martin Schovanec. „Zisk bude větší než loňských 550 tisíc korun, ale nechci teď moc odhadovat, protože to ještě není uzavřené. Vědět více budeme koncem června, až pošleme výkazy a podáme přiznání,“ dodává na dotaz CzechCrunche.

Xzone se loni zazelenilo díky pro někoho možná překvapivému titulu, nejprodávanější hrou roku 2021 totiž byl Farming Simulator 22. Stříbrnou příčku obsadila FIFA 22, třetím nejprodávanějším byla kolekce nestárnoucích českých her Mafia Trilogy. To je nicméně žebříček za rok kalendářní, nikoliv fiskální. A první týdny roku 2022 obrat pomohly vytočit do ještě vyšších čísel.

„V růstu nám pomohl velmi silný poslední kvartál účetního roku. První čtvrtletí 2022 bylo našlapané herními blockbustery, jako jsou Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 nebo Elden Ring,“ zmiňuje Schovanec. Poslední jmenovaný titul si po své premiéře vysloužil obrovskou pozornost recenzentů i hráčů, kteří nešetřili superlativy a slovy o nejlepší hře minimálně za mnoho let, ani zájem českých hráčů tedy není překvapením. A zmíněné závody Gran Turismo 7 jsme si na CzechCrunchi sami vyzkoušeli a byli jsme nadšení.

Uplynulé měsíce byly pro Xzone růstové nejen v položce obratu, ale i z pohledu firmy jako takové. Začátkem letoška koupila větší sklad a chystá stěhování, už loni spustila slovenskou verzi obchodu Xzone.sk a pod svá křídla získala prodejce sběratelských předmětů Gamlery. Tím posílila svou pozici v merchandisingu – v rozmanitém popkulturním zboží od hrníčků až po figurky. Právě produkty jiné než samotné videohry tvoří stále výraznější část tržeb, v nejprodávanější trojici trůní komiks Batman/Fortnite stíhaný sběratelskými karetními hrami Pokémon a Magic: The Gathering.

Foto: Giants Software Záběr ze simulátoru zemědělce Farming Simulator 22

Martin Schovanec už dříve předpovídal, že tržby z merche spíš dřív než později předčí samotné videohry. I loni k tomuto trendu jeho obchod směřoval. „Zatím je to obratově plus minus vyrovnané, tržby jsou rozdělené zhruba na třetiny, tedy hry, merchandising a hardware. Byly měsíce, kdy merch hry výrazně překonal a naopak,“ říká na dotaz CzechCrunche.

Mezi jednotlivými platformami vládl PlayStation 4, spolu s nextgen pátou verzí konzole je polovina prodaných her na zařízení od Sony. Druhé je PC s třetinou prodaných her. Samotný PlayStation 5 je navíc stále žádaným a nedostatkovým zbožím, na které si zájemci musí vyčkat frontu. Ta se však podle spolumajitele Xzone stále zkracuje.

Xzone míří do Maďarska i do Německa

Další milník přišel po uzavření fiskálního roku, a to teprve před několika dny. Česká herní společnost Grunex od Schovancova obchodu koupila videoherní magazín Zing. Zopakovala se tak historie, stejnou trajektorii totiž před třemi lety měl také prodej herního portálu Hrej.cz. Podle Schovance se zájem Grunexu setkal s potřebou Xzone investovat do nového skladu a dalších projektů.

„Zing nebyl myšlený jako investice z pohledu koupit, vylepšit a prodat. Chtěli jsme ho mít napořád, ale pod námi už narazil na skleněný strop svého růstu. Už se nám nedařilo ho tolik rozvíjet, naše zaměření je někde jinde a nabídka byla zajímavá pro všechny. Zing získá majitele z herní branže, my peníze na investice,“ říká.

Mezi ony nové projekty patří i expanze na další trhy kromě Česka a Slovenska. Jak sám zakladatel Xzone zmiňuje, na stole jsou dvě varianty – ambiciózní a realističtější, respektive buď Německo, nebo Maďarsko. „Obě země nestihneme, ale u obou děláme přípravy a po přesunu do nového skladu se rozhodneme, na co budou kapacity. Ale zemi, kterou nestihneme do března 2023, spustíme další rok,“ prozrazuje Schovanec.

Mezi další plánované počiny pak patří rozšíření vlastního merche se značkou Xzone Originals i více speciálních vydání her s nálepkou Xzone Edice. A v neposlední řadě se chystá také sběratelská kniha ke 20. výročí slavné české hry Mafie, která čtenáře provede nejen historií prvního dílu, ale celé slavné trilogie.