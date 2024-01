Z bývalého kláštera luxusní hotel a byty. Památkově chráněný Gabriel Loci čeká proměna za dvě miliardy

Uložit 0

Dlouho se o ní mluvilo, nyní už je definitivně známo, jaké rozměry bude mít proměna bývalého kláštera svatého Gabriela na pražském Smíchově. Investiční skupina Cimex, která komplex vlastní od roku 2020, totiž odhalila všechny plány. V nadcházejících letech chce velkorysé prostory, jež dosud sloužily zejména pro akce všeho druhu, přetvořit v pětihvězdičkový hotel, součástí objektu mají být ale také servisované apartmány, wellness a kongresové centrum.

Bývalý řeholní dům, který se rozprostírá na jednom ze smíchovských kopců, vznikl na sklonku 19. století jako první ženský konvent benediktinek beuronské kongregace v Praze. Benediktinští mniši projekt stavby vypracovali ve specifickém beuronském stylu, jehož rukopis v hlavním městě nese ještě například sousední klášter Sacre Couer nebo Emauzský klášter.

I díky tomu se stavba dostala už v šedesátých letech minulého století pod památkovou ochranu. V průběhu dvacátého století ji vyplňoval především český poštovní byznys – sídlilo zde mimo jiné Ředitelství pošt Praha a Poštovní muzeum. Právě z rukou České pošty areál v roce 2020 přešel za 353 milionů korun do rukou nového majitele, společnosti Cimex Invest Jany Sobotové a Petra Lukeše.

Foto: CIMEX Invest Areál bude hostit také servisované apartmány či wellness

Společnost Cimex se zaměřuje především na investice do hotelových projektů a v jejím portfoliu se nachází například hotelová síť Orea. Už to napovídalo, jaká by mohla být budoucnost bývalého smíchovského kláštera. „Zvažovali jsme od začátku více variant, ale z ekonomického hlediska nám vyšel nejlépe hotel. Počítáme s investicí okolo dvou miliard korun. Pokud se nám podaří dotáhnout všechny potřebné dokumenty, tak bychom mohli začít se stavebními pracemi v roce 2026,“ říká Jiří Bartoš, ředitel developmentu společnosti Cimex.

Investiční společnost plánuje rozsáhlou rekonstrukci ve spolupráci s architektonickým ateliérem DAM. Po jejím dokončení se podle informací magazínu Forbes prostory objektu promění na 160 hotelových pokojů, k tomu kongresové centrum a wellness. Za areálem chce pak investor vybudovat nové severní křídlo, ve kterém se budou nacházet velkoryse pojaté apartmány o rozloze dvou až tří set metrů čtverečních. Jejich budoucí majitelé budou mít k dispozici hotelový servis i výhled na Petřín.

„Jsme si vědomi vysoké historické a kulturní hodnoty budovy, což jsme s odpovídajícím respektem zohlednili v plánech rekonstrukce. S renovací historických budov máme zkušenosti z minulosti, v Karlových Varech jsme například úspěšně realizovali projekty Vindobona a Poštovní Dvůr. Vlastní návrh je dílo architektonické kanceláře DAM architekti, která má také bohaté zkušenosti s rekonstrukcí historických objektů a jejich konverzí,“ dodává Bartoš.

U rekonstrukce ale projekt neskončí. Vznikne zde totiž i nová trasa pro pěší, která přilehlou Holečkovu ulici propojí s Petřínem a Pražským hradem. Investor chce poměrně odlehlý kopec na Smíchově přiblížit historickému jádru města. Milovníci sakrální architektury navíc nebudou ochuzeni, jelikož zdejší kostel svatého Gabriela s unikátními nástěnnými malbami inspirovanými egyptským a byzantským uměním bude i nadále plnit církevní funkci.

Foto: CIMEX Invest Investor plánuje lokalitu lépe propojit s Hradem

Společnost Cimex v posledních letech areál přeměnila na kulturní a umělecké centrum. Po nezbytných úpravách prostor tak, aby se mohly bezpečně a pohodlně využívat, zde proběhly tři ročníky festivalu Designblok, pořádaly se zde rozličné akce včetně vyhlášení cen Startup Awards v režii CzechCrunche či komentované prohlídky zdejších prostor.