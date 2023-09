Startup Awards 2023 na fotografiích: Osobnosti, networking i drony inspirované kolibříky

Jeden večer, jedno místo, mnoho osobností a skvělá atmosféra. Startup Awards dospěly 12. září v pražském komplexu Gabriel Loci do svého finále slavnostním vyhlášením soutěže, která ocenila to nejzajímavější ve startupovém světě. Vítězové si převzali sošky a další ceny, přítomní si užili networking a my to všechno zachytili. Podívejte se, jak akce vypadala.

Druhý ročník události dal dohromady na 270 zástupců mladých technologických společností, rozvinutých startupů, odborníků z byznysového světa, investorů a dalších zajímavých osobností. I přes jinak důležitý networking všichni čekali na to nejzásadnější – kdo letos vyhraje? Startup Awards ocenily tvůrce, zakladatele a investory ve čtyřech kategoriích: nejpopulárnější startup, nejlepší mladý startup, investiční trefa a osobnost roku.

Nejpopulárnějším startupem letoška se stalo Qerko, které umožňuje lidem přes mobil rychle zaplatit v restauracích, aniž by museli jakkoliv komunikovat s obsluhou. O tomto vítězi rozhodovala veřejnost, kromě Qerka se na vrchních příčkách umístila Úžasná místa a platforma Testuj.to.

Cenu za startupovou osobnost roku získal Jaroslav Beck, tvůrce populární hry Beat Saber, který v posledním roce podpořil investicemi několik startupů (mimo jiné Qerko), chystá rozjet nadaci Giving Back a rozjel vlastní nápojový projekt Cans. „Pro mnoho lidí je Beat Saber synonymem ke hrám ve virtuální realitě a je úžasné vidět, že světovou ikonou úspěšných startupů nemusí být jen tradiční developeři nebo zakladatelé SaaS firem, ale i lidé s více kreativním backgroundem,“ vysvětlila volbu členka odborné poroty Pavla Bobošíková, zakladatelka startupu WFHomie.

Foto: Jan Nechvíle/CzechCrunch Qerko, vítěz Ceny popularity Startup Awards 2023

Investiční trefou roku se stal krok dvou fondů Novira Capital a Reflex Capital, které v minulosti podpořily brněnský nástroj Smartlook. Ten se následně prodal do rukou Cisca za více než miliardu.

A titul Mladého startupu roku, tedy takového, který má potenciál stát se příštím jednorožcem, má nově Upheal, platforma, jež s pomocí umělé inteligence zásadně ulehčuje práci terapeutům. Dělá zápisky ze sezení, třídí je a rozumí jim. „Pro mě Upheal propojuje dvě oblasti, které jsou nesmírně důležité – psychické zdraví a umělou inteligenci. Velice fandím startupům, které se vrhají na desítky let staré byznysy a dokážou zde přijít s obrovskou inovací,“ vysvětlil David Pavlík, CTO společnosti Nano Energies a jeden z porotců. I vítěze této kategorie vybírala odborná porota.

Co dalšího se na akci dělo? Podívejte se na fotogalerii přímo na webu Startup Awards. Se soutěží nekončíme, další ocenění budeme rozdávat opět příští rok. A znovu bude rozhodovat jak veřejnost, tak odborníci nejen z řad startupů a investorů. Vyvrcholením bude samozřejmě slavnostní večer. Uvidíme se na něm?

Startup Awards jsou oceněním, jehož cílem je mimo jiné přitáhnout pozornost k mladým, rychle rostoucím firmám, a ukázat, jak jejich nápady ovlivňují běžné životy v Česku i mimo něj. Stejně tak představit veřejně české talenty a upozornit na skutečnost, že startupové nápady jsou všude kolem nás.

