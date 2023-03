Z dodavatele softwaru technologický holding. eMan loni rostl a překonal čtvrt miliardy

Nejdřív se specializovali na vývoj mobilních aplikací, s postupem let se rozšířili o další související služby a nyní se mění z dodavatele softwaru na technologický holding. Česká společnost eMan, s jejímiž akciemi se od roku 2020 obchoduje na parketu Start pražské Burzy cenných papírů, nyní hlásí pozitivní vývoj. A to navzdory obecně nepříznivé ekonomické situaci.

Podle předběžných hospodářských výsledků loni dosáhl obrat eManu výše 259 milionů korun s meziročním růstem o 15 procent, což bylo v souladu s plánem. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) firmě klesl o pětinu na 18 milionů korun.

„Jsem rád, že i přes řadu negativních faktorů, které ovlivňují naše každodenní životy a byznys, se nám daří růst. Zároveň jsme navázali řadu partnerství a díky tomu se můžeme podílet na mnoha zajímavých projektech a vytvářet synergie napříč technologickým světem,“ komentuje Michal Košek, ředitel eManu.

Společnost loni prostřednictvím kapitálových investic rozšířila své aktivity mimo vývoj softwaru a mobilních aplikací, přičemž mezi její hlavní zákazníky patří například Škoda Auto, Cendis nebo ČSOB. „Součástí našich plánů jsou také nové akvizice a diverzifikace našeho podnikání. Pracujeme na budování technologického holdingu, který v současnosti obsahuje sedm firem,“ doplňuje Košek.

Úspěch zaznamenal eMan také na herním trhu, kde pod hlavičkou dceřiné společnosti Legend has it vyvíjí hru Realms of Alterra, v níž se budou moci hráči s každou postavou bavit jako s umělou inteligencí ChatGPT.

eMan je předním českým dodavatelem softwaru, který vedle Česka působí ještě ve Spojených státech. V roce 2021 firma investovala do startupu Hardwario a založila venture kapitálový fond eMan Innovations, s nímž podpořila například výrobce modulárních domů Juooh. V loňském roce pak oznámila založení firmy Tasty Capital zaměřené na práci s technologickými projekty v rané fázi vývoje.