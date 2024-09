Z investorů vylákal miliony na festival, který skončil hrůzou. Teď je venku z vězení a chystá druhý ročník

Uložit 0

Honosil se tím, že uspořádá ten nejlepší mejdan na světě. Na prosluněných Bahamách, s áčkovými hudebníky i hvězdami amerického šoubyznysu, s luxusním zázemím pro hosty, ale také za pořádnou částku, kterou vybíral na vstupenkách. Nakonec ale fenomenálně selhal a za podvod šel na čtyři roky do vězení, navíc s dluhem okolo půl miliardy korun. Mindset notorického lháře Billyho McFarlanda je ale zřejmě z úplně jiné dimenze. A proto nyní chystá další ročník svého festivalu.

Když někdo umí mluvit s lidmi, je sebevědomý a kraluje v marketingu, je to koktejl na úspěch. Nebo na učebnicový neúspěch, jak ukázal nechvalně známý Fyre Festival pod taktovkou amerického podvodníkatele Billyho McFarlanda. Před sedmi lety se rozhodl, že udělá ten nejluxusnější hudební festival, jaký svět kdy viděl. Lákal na něj skrze překrásné modelky v bikinách, drahé drinky nebo jachty. Na sociálních sítích to mělo nesmírný hype.

On a jeho partner in crime, rapper Ja Rule, zamluvili celý ostrov v Karibiku (který mimochodem patřil rodině po narkobaronovi Pablu Escobarovi), za velké peníze na něj nalákali přední hudební hvězdy a chvástali se tím, že hosté budou bydlet v krásných vilách, jíst jídlo od vyhlášených šéfkuchařů a pít to nejdražší pití. Zkrátka třídenní záchvat přepychu, z něhož by zážitková kocovina nezmizela ani po týdnech.

Pak se ale ukázalo, že organizátoři nemají nic připraveného. McFarland pravidelně lhal investorům, aby získal další peníze, do toho nedodržoval smlouvy, proto kvůli vypovězení pronájmu ostrova musel na poslední chvíli hledat nový.

Foto: Netflix Ja Rule a Billy McFarland

Když dorazili hosté, nevěřili vlastním očím, v jaké anarchii se ocitli. Místo vil na ně čekaly nafukovací domky, k jídlu dostali oslizlé tousty se sýrem, takže žádnou špičkovou gastronomii, jak jim bylo slibováno. Na místě se reálně nenacházeli ani slíbení hudebníci, ani ohlášené celebrity. Vidle do festivalu hodinu i počasí, proto bylo zázemí blátivé a promáčené.

McFarland nakonec usoudil, že je vhodný moment toto peklo uhasit, a tak festival ukončil. Jenže když přiletěl zpátky na pevninu, čekalo na něj vyšetřování, dluh ve výši dvaceti šesti milionů dolarů, tedy asi půl miliardy korun, a šestiletý pobyt za mřížemi, ze kterého si nakonec odseděl o dva roky méně. Americká média z celé kauzy naprosto šílela, z McFarlanda se rázem stal podvodník číslo jedna, který se neštítil manipulovat a lhát.

To byl ovšem rok 2017. O rok později nastoupil do vězení a v roce 2022 vyšel na svobodu – a místo toho, aby se hanbou propadal a takříkajíc chodil kanály, začal se objevovat v médiích s tím, že uspořádá nový ročník svého festivalu. A jak se zdá, myslí to vážně. V rozhovoru pro server NBC News nově zmínil, že Fyre Festival II proběhne od 25. do 28. dubna příštího roku.

„Máme příležitost to přijmout tak, jak to je. Pokud se to udělá dobře, tak si myslím, že Fyre má šanci být každoroční festival, který opravdu převezme festivalový průmysl,“ řekl dvaatřicetiletý McFarland, který se dodnes utápí v mnohamilionových dluzích. Očekává, že na druhý ročník mejdanu svolá okolo tří tisíc lidí, dokonce už prozrazuje, že najal produkční společnost, která vše zaštítí.

Proběhnout má poblíž Mexika, v Karibském moři, a cena za lístek se může šplhat až k jednomu milionu dolarů, za což je hostům přislíbena jízda v luxusní jachtě nebo zážitkové potápění. Ty nejlevnější lístky se mají prodávat za 1 400 dolarů, tudíž asi třicet tisíc korun. Prvních sto se ostatně už vyprodalo loni, kdy McFarland poprvé naznačil, že Fyre Festival II proběhne. Tehdy ale nebyly známé vůbec žádné detaily.

„Nejde o to, aby deset tisíc lidí zíralo na pódium s rukama nad hlavou. Je to o tom, že sednete do letadla se šesti lidmi, dva mohou být vaši přátelé, tři mohou být lidé, které jste ráno potkali. A společně letíte prozkoumat ostrov, pláž nebo útes, o kterých jste ani nevěděli, že existují, dokud jste nenastoupili do letadla,“ představuje McFarland svou festivalovou vizi.

McFarlandova slova je ale nutné brát s velikánskou rezervou – už teď se totiž zdá, že může jít o další velmi nepovedený zážitek. Naznačuje to i fakt, že původně se měl druhý ročník konat 6. prosince, z neznámých důvodů byl ale posunut. Je možné, že McFarland stále shání investory, posuny ale nikdy nevěští nic vyloženě dobrého. Obzvlášť v případě, kdy jde o Fyre Festival, ukázkový příklad nejhoršího hudebního mejdanu v dějinách.