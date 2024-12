Z Ovečkárny vybudovali od nuly stamilionový byznys. V novém projektu prodávají dlouhověkost

Uložit 0

Špatné zažívání, nespavost, oslabená imunita a nedostatek energie. Čtyři problémy, které prý ze zdravotního hlediska Čechy trápí nejvíc. A ve spojení se stárnutím populace potenciálně zajímavý byznys. Necelé dva roky poté, co manželé Lucie a Martin Bernátkovi odešli z e-shopu Ovečkárna.cz, chtějí ze Zlína postavit další mezinárodní projekt, tentokrát se zaměřením na dlouhověkost. Představili novou značku a na rozdíl od rostoucí konkurence se nechtějí zaměřit „jen“ na aktivně žijící lidi či sportovce, ale hlavně na úplně běžné lidi.

Produkty z ovčí vlny začal Martin Bernátek prodávat v roce 2009, o dva roky později s dnes již manželkou Lucií rozběhli vlastní e-shop. Se značkou Ovečkárna.cz postupně ze Zlína dobývali český trh a své tažení rozšířili i do dalších zemí pod heslem „zabalit Evropu do ovčí vlny“. V roce 2021 na pomoc přizvali také investory, začátkem loňského roku pak Bernátek – jenž firmu sice budoval se svou ženou a považoval ji za rodinnou, oficiálně ji ale vlastnil sám – svůj zbývající podíl prodal a z vydělaných peněz rozběhl i startupový fond.

V posledních měsících se Bernátkovi pustili do dalšího projektu a vracejí se k byznysu, kterému rozumí nejlíp – tedy e-commerce. Tentokrát ale místo „huňatých“ produktů přivádí na trh novou značku, díky níž chtějí lidi učit významu prevence ve zdraví a zároveň i to, že cesta k dlouhověkosti není tak složitá. „V OlaOla jsme zhmotnili myšlenku, že život ve zdraví a z něj vyplývající dlouhověkost by měly být dosažitelné pro každého z nás,“ přibližuje Bernátek.

Jedním dechem se zároveň vymezuje vůči tomu, že OlaOla bude jen klasickým e-shopem. „Stavíme dlouhodobý projekt a na něj navázanou komunitu, která má podporovat Čechy v prvních krocích a následné cestě dlouhověkým – tedy kvalitním a naplněným – životem. Dáváme jasnou zprávu, že důležité je začít a že v tom nikdo není sám,“ zmiňuje Bernátek.

Foto: OlaOla Martin a Lucie Bernátkovi, zakladatelé projektu OlaOla

Třiatřicetiletý podnikatel se opírá o trend stárnutí populace, kdy má do roku 2050 v Česku žít více než půl milionu Čechů starších 85 let. Kvůli tomu věří, že bude růst význam prevence i projektů jako OlaOla. „Zvyšovat ne věk dožití, ale hlavně délku života ve zdraví. To by mělo být hlavním cílem zdravotnického systému Česka, který musí řešit příčiny nemocí, a ne důsledky,“ popisuje.

Pomáhá si i dalšími statistikami. Přestože průměrná délka života je v Česku historicky nejvyšší – 76,89 let v případě mužů a 82,78 let v případě žen, takzvaná délka života ve zdraví v Česku naopak výrazně klesá. Podle údajů Eurostatu se v roce 2022 snížil počet let odžitých ve zdraví po 65 roce života na 7,1 let u mužů a 7,7 let u žen. Česko se tak v tomto indikátoru řádí mezi sedm nejhorších zemí EU.

„Vím, že zdravotnický systém nezměním. Ale zároveň jsem přesvědčený, že alespoň něco můžu vzít do vlastních rukou, a cítím určitou povinnost přispět k dlouhověkosti Česka,“ vysvětluje Bernátek, kterého k novému byznysu dovedla i osobní zkušenost. S manželkou totiž v posledních letech zlepšili svůj životní styl, a i díky tomu viděli, jak tento trh funguje a jak je těžké vyznat se na něm či pochopit, co je pro člověka opravdu dobré.

Obyčejný člověk se v doplňcích stravy a na trhu s dlouhověkostí nemůže vyznat. Vidíme velký prostor pro změnu.

„OlaOla je vlastně reakce na to, že obyčejný člověk se dnes v doplňcích stravy a obecně na trhu s dlouhověkostí nemůže vyznat a my vidíme velký prostor pro změnu,“ přibližuje. A i když mu ambice rozhodně nechybí, novou podnikatelskou cestu s manželkou rozbíhají po drobných krůčcích. „Začneme přírodním přípravkem na lepší spaní na nočním stolku a přes sebediagnostiku se dostaneme až k nevynechávání preventivních lékařských prohlídek a pravidelnému cvičení,“ přibližuje.

Trh doplňků stravy a přípravků proti stárnutí podle interního průzkumu OlaOla roste celosvětově každoročně o deset procent a průměrný Čech na něm utratí kolem 6500 korun. Na rozdíl od vzrůstající konkurence, která se obyčejně soustředí zejména na aktivně žijící lidi a sportovce, se chce nový projekt zaměřit na běžné rodiny.

„Naším zákazníkem není nutně člověk s chytrými hodinkami, který má dietu na míru. Chtěli jsme vytvořit bezpečné místo pro běžného Čecha,“ popisuje Bernátek, podle kterého takový zákazník přes práci a péči o rodinu někdy zapomíná pečovat o sebe, někdy jej dožene stres či špatná strava a často mu chybí energie nebo kvalitní spánek. „Zároveň však má vůli věci změnit a začít se o sebe starat a zlepšit svou kvalitu života,“ doplňuje.

V začátcích si OlaOla nechává doplňky stravy vyrábět na míru u českých výrobců, receptury přitom prý staví na tradičních přírodních látkách. Více než tři sta startovních produktů má pokrýt hlavní čtyři problémy, které Čechy trápí nejvíc – špatné zažívání, nespavost, oslabená imunita a nedostatek energie. Portfolio produktů na e-shopu je ale značně širší včetně kategorií jako zdravé potraviny (i od značek jako BigBoy, Cans, Waterdrop či LokLok), elektro, knihy a podobně.

Kromě suplementů má pro OlaOla tvořit zásadní pilíř také sebediagnostika, kterou chce představit již příští rok. Standardem se mají stát základní laboratorní diagnostiky, jež bude možné objednat z domova a které uživatelům pomohou identifikovat oblasti hodné pozornosti. Co je nyní běžné v kruhu především aktivně žijících jedinců, by se podle Bernátka mělo stát samozřejmostí v podstatě pro každého do několika málo let.

Trh s doplňky stravy je tak velký a stále ještě nenasycený, že je pouze na nás, jak budeme šikovní.

Produktové portfolio tak podle Bernátka reaguje na přirozené nedostatky v životním stylu, které se snaží kompenzovat. „Jdeme stavět miliardový byznys, který se ze Zlína dostane do celé Evropy. Trh s doplňky stravy je tak velký a stále ještě nenasycený, že je pouze na nás, jak budeme šikovní. Rozhodně se nehodláme držet při zemi, OlaOla stavíme jako budoucí klíčovou značku nejen české e-commerce,“ říká.

V samotném byznysu si přitom ponechává kontrolu jen nad obchodem, produktem a marketingem, ostatní kategorie outsourcuje, a to včetně stavby a provozu e-shopu či logistiku. „Od začátku buduji projekt s obrovskou škálou. Chci zároveň, aby byl flexibilní, neměl zbytečné investiční a mandatorní výdaje. Ty mají růst jen s jeho úspěšností. Troufám si říct, že jsme nyní výrazně dál, než svého času byla například Ovečkárna,“ zmiňuje Bernátek.

OlaOla má kromě zmiňovaných plánů i jeden další – zlepšovat povědomí o tom, co suplementy jsou a k čemu slouží. Tomu přizpůsobil web či srozumitelnost etiket, takže produkty mají jasné označení. „Aby zákazník našel nejjednodušší výběr produktů právě pro sebe a nemusel se přehrabovat ve dvaceti horčících. Upřímně – když se podíváme na základní vitamíny a minerály, jsou to vždy stejné molekuly. Takže to, co je odlišuje, je právě jejich prezentace a mise za ní,“ říká Bernátek.

Při otázce, zda jakožto investor nemohl raději vstoupit do již existujícího projektu, Bernátek přiznává, že dlouho nějaké hledal v Česku i v Evropě. „Nakonec jsem zjistil, že bude nejjednodušší, když si ho založím sám. Nic proti lokální scéně. Ale do jisté míry mám dojem, že pořád neumíme jít na samotnou hranu efektivity, a to je něco, bez čeho byznys dělat neumím,“ uzavírá.