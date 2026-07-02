Z Prahy do Rijádu od pěti tisíc. Saúdská nízkonákladovka posílí spojení s Blízkým východem
Saúdský dopravce Flyadeal zahájil v Praze sezónní lety od července do září do Rijádu a Džiddy, obslouží je letadly Airbus A320neo.
Na pražské letiště vstoupil saúdskoarabský dopravce Flyadeal, který zahájil sezónní lety mezi Prahou a Rijádem a přidal i novou linku do Džiddy. Obě spojení poletí třikrát týdně až do konce září. Pro společnost jde o důležitý krok v rámci expanze na evropský trh, kde je Praha jednou z prvních destinací vedle Milána a Sarajeva.
Linka do Rijádu odstartovala 1. července, spojení s Džiddou o den později. Flyadeal nasazuje Airbus A320neo s kapacitou 186 cestujících. Do Rijádu létá ve středu, v pátek a v neděli, do Džiddy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Na webu společnosti se zpáteční letenky pro dospělého z Prahy do Rijádu pohybují nečastěji kolem 10 tisíc korun, ale lze je tam sehnat i za polovinu.
Letiště Praha odhaduje, že obě linky během sezóny využije dohromady zhruba dvacet tisíc cestujících. „Nové spojení z Džiddy a navýšení kapacity na trase z Rijádu dále posílí naši konektivitu s Blízkým východem i vztahy mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií,“ uvedl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.
Flyadeal je nízkonákladový dopravce ze skupiny Saudia Group, kterou ovládá tamní vláda. Společnost létá od roku 2017 a dosud přepravila přes 45 milionů cestujících a v roce 2025 poprvé jejich počet překročil deset milionů za rok. Flyadeal je spolu se Saudia Group členem aliance SkyTeam spolu s Air France nebo KLM. Kdysi byly jejím členem i tuzemské, ale již neexistující, ČSA.