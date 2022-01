V letech 2006 až 2016 jsme ho mohli vidět, jak pálí gumy na světových okruzích formule 1. Byl v tom úspěšný – za deset let zaznamenal 206 startů a třiadvacet z nich bylo vítězných. Třešničkou na závodním dortu byl titul mistra světa. Pak ze světa F1 coby aktivní pilot odešel a rozhodl se ze svého jmění podporovat nadějné startupy. A jak se teď ukazuje, Nico Rosberg to v investičním kokpitu umí taky.

Slavný německo-finský závodník, který s monopostem nejsilnější formulové kategorie poprvé vyjel v roce 2005 jako testovací pilot stáje Williams, se role andělského investora chopil zhruba ve stejném období, kdy ukončil kariéru v F1. Že by ale měl investiční předpoklady, se říct nedá. Ostatně i on sám přiznal, že o startupové scéně, do které chtěl vstoupit, prakticky vůbec nic nevěděl.

„Když jsem jezdil ve formuli 1, ušil jsem na sebe bič, že jakmile skončím s tímto egotripem, během kterého se soustředíte jen na sebe, budu dělat něco pro dobro okolí. Považuji se za investora, který se nezaměřuje jen na návratnost, ale na to, aby to, co dělám, mělo pozitivní efekt na společnost a životní prostředí,“ zmiňoval Rosberg loni v dubnu v rozhovoru pro Red Bull.

Našel si proto lidi, kteří krásám a tajům globálních startupů rozumí, a začal se od nich učit. Protože byl srdcem závodník, měl logicky blízko k dopravě – ideálně takové, která by byla svým způsobem moderní, ekologická a šetřila by životní prostředí. Na „mobilitě“ postavil své investiční portfolio a jednou z firem, jež podpořil, se stal i ambiciózní německý startup Lilium.

Sedmimístný letoun startupu Lilium Foto: Lilium

Lilium patří mezi nejzajímavější hráče v oblasti futuristické dopravy. Vyvíjí totiž vzdušné elektrické taxíky s vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL), které mají efektivně operovat ve městech bez nutnosti velkých přistávacích ploch. V září se svou vizí vstoupilo Lilium na burzu, přičemž nyní se jeho tržní hodnota pohybuje okolo 1,8 miliardy dolarů.

„Mobilita je mým přirozeným domovem. Je to místo, kde je moje vášeň, moje síť, moje důvěryhodnost a v nadcházejícím desetiletí to bude i nadále obrovské téma. Hlavně s přechodem na udržitelné motory, elektromobilitu a možná i vodík,“ doplňuje Rosberg. Jaký má ovšem bývalý pilot formule 1 v Lilium podíl, není známo. Vedle něj Rosberg investoval i do carsharingové služby Lyft.

Skutečnost, že má Rosberg podíl také v Lyftu, který je obdobou Uberu nebo Boltu, potvrzuje, že tento sedmatřicetiletý rodák z německého Wiesbadenu neřeší pouze přepravování budoucnosti. Investiční zářez má také v berlínské firmě Tier, která vyrostla na sdílených skútrech a koloběžkách a mimo jiné před nedávném koupila službu Nextbike, jež půjčuje městská kola také v Česku.

Právě společnost Tier považuje Rosberg za jasný důkaz růstu takzvané městské mikromobility, v rámci které dávají lidé přednost alternativním dopravním prostředkům a nevozí se jen ve svých vlastních autech. „Do Tieru s námi investoval i japonský gigant SoftBank, a to částku 250 milionů dolarů. Je naprosto šílené, jak se toto odvětví v posledních letech zvedlo,“ doplňuje.

Dost možná nejrelevantnější firmou (lépe řečeno organizací), do které se zapojil, je pro Rosberga ale formule E, což je relativně nová závodní série, ve které jezdí monoposty výhradně s elektrickým pohonem. Důvod, proč se do této soutěže pustil, je jeho víra v udržitelnější svět bez spalovacích motorů. Byť sám přiznává, že to z jeho strany může znít podivně, když měl dlouho osedláno na spalovací závodní trhavině.

Nico Rosberg ve formuli stáje Mercedes-AMG z roku 2014 Foto: Jake Archibald/Flickr

„Můj otec (mistr světa F1 z roku 1982 – pozn. red.) je naprostý petrolhead. Když jsem se zapojil do formule E, řekl mi přímo do očí, že jsem se zbláznil. Teď je do toho tak zažraný, že si na každý závod nastavuje budík. Lidé jako on jsou dobrým ukazatelem toho, jak daleko jsme již došli a jakou míru přijetí již elektromobilita má,“ uvádí Rosberg a doplňuje, že v minulosti investoval i do firmy Chargepoint, jež staví nabíjecí infrastrukturu pro elektrovozy.

Jen o investování ale jeho profesní život není. Vedle něj se soustředí i na takzvaný Greentech Festival, tedy veletrh udržitelných nápadů a technologií, které chtějí změnit svět k lepšímu. Je také ambasadorem Mercedesu, investiční banky UBS a řetězce luxusních hotelů Kempinski. A jeho odhadované jmění? Zhruba 55 milionů dolarů.