Bagety jako ve Vietnamu v Česku našli jenom v Sapě, a tak na Žižkově založili vlastní podnik

Jejich rodiče v Německu provozovali restauraci, která se specializovala na sushi. O prázdninách tam pravidelně vypomáhali. Zkušenosti s gastrem tedy měli. Když pak dva bratři přemýšleli, do čeho by se pustili na vlastní pěst, napadla je věc ryze streetfoodová a vietnamská – bagety. Malé bistro Bamico otevřeli před pár týdny na pražském Žižkově.

„Mimo pražskou Sapu jsme v Česku nenarazili na autentickou chuť Vietnamu. My jsme se jí chtěli přiblížit co nejvíc a Česku ji ukázat,“ říká Truong Vu, který nový podnik na Seifertově ulici naproti Churchillovu náměstí otevřel s bratrem Giangem. Do podnikání se pustili ve 26 a 22 letech.

Kdo byl ve Vietnamu, ví, že místní bagety jsou velká věc. Najdete je na každém rohu, kde stojí malý vozík, jenž ukrývá různé suroviny pro výrobu plněné laskominy. Většinou nevíte, co je přesně obsahem, ale s největší pravděpodobností je to různé maso a také vnitřnosti, někdy je bageta také s paštikou, tradičně se dává dovnitř zelenina a koriandr. Z každého stánku chutná trochu jinak. Když máte ve Vietnamu hlad, je to nejlepší způsob, jak se dobře nasytit, a ještě si u toho pochutnat.

Bagety jsou pozůstatkem francouzské kolonizace Vietnamu. Francouzi s sebou tehdy do země přivezli svoje tradiční pečivo, které se ovšem přetvořilo podle místních zvyklostí. A tak tu jsou bagety z rýžové mouky. Vlastní bagety pečou také v Bamiku, a to každé ráno. Recept je tajný, vznikají ale podle vietnamských tradic. „Je to francouzský typ bagety, ale je trochu nadýchanější. Děláme je stejně jako ve Vietnamu, kde si můžete dát bagetu na severní nebo jižní způsob. My je děláme podle toho jižního,“ vysvětluje Vu. Bageta je tak kořeněnější.

Rozdíl je ale v jejich velikosti. Na Žižkově je pečou o něco větší, aby uspokojili hlad českého zákazníka. Ten také přesně ví, co v bagetě dostane, na rozdíl od Vietnamu je to sázka na jistotu. Na výběr je bageta vepřová či z trhaného kuřecího masa. Lidé poptávali také bagetu vegetariánskou, takže je k dostání i ta.

„Vyrábíme si tu k tomu vlastní vegetariánskou šunku, která je z tofu,“ říká Vu. Samostatnou kapitolou je pak bageta s křupavým bůčkem, to je specialita, která se opravdu mimo Sapu nedá sehnat. Do baget se kromě masa přidává také domácí paštika, majonéza, speciální omáčka, nakládaná mrkev a ředkev, koriandr a okurka. „Jsme hrdí, že můžeme rozšířit povědomí o této lahodné specialitě,“ dodává Vu.

Kromě baget tu ale narazíte i na další vietnamské speciality. Tou první je vietnamská káva, která se tradičně dělá velmi silná a pije se s kondenzovaným mlékem. Je tu také k dostání matcha na různé způsoby a zrovna tak také yuzu. Nabídku doplňují ovocné ledové čaje a čaje s mlékem. Nebylo by to pak vietnamské bistro, kdyby nebylo možné přidat také tapiocu, želé nebo praskající kuličky.

Chuť a vůni Vietnamu pak doplňuje také tematický interiér. Zdobí ho různé plakáty, které kromě baget zobrazují významná místa země, jsou tu ale i lampiony, které uvidíte plout třeba po řece ve městě Hoi An, které je zapsané na seznamu UNESCO.

Na začátku v žižkovské provozovně byli jenom dva bratři, pak ale Bamico na svých sociálních sítích zpropagoval Adam Rundus a od té doby se tam dveře netrhnou. Lidé se navíc vrací, a to díky výborné chuti baget. Počet zaměstnanců se tak téměř okamžitě rozšířil na pět.