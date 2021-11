Skupinka mladých Korejců v kavárně diskutuje o šířícím se náboženském kultu. Zatímco jedni na něm vidí něco zajímavého, pro jiné je to podvod. Opodál sedí sám vyděšený mladík, sledující ubíhající čas. Digitální hodiny na telefonu se přepnou na další minutu. Chvíli se neděje nic, najednou ale do kavárny přes prosklenou stěnu vtrhnou démoni z jiné dimenze, brutálně mladíka zbijí a pošlou do pekla. Díváme se na nový korejský seriál Peklo, jehož popularita se podle prvních odhadů blíží Hře na oliheň.

Dalo se očekávat, že po bezprecedentním úspěchu thrilleru s krvavými hrami o peníze nebo život bude další titul z Jižní Koreje na Netflixu velice očekávaný. Na internetu se teď ale objevují čísla, podle nichž je zájem o něj větší, než by někdo mohl hádat. Podle dat analytické firmy FlixPatrol, citovaných deníkem The Guardian, jen za prvních 24 hodin Peklo vystřelilo na vrchol popularity v 80 zemích. To má být více než u Hry na oliheň.

Na výsledky prvního týdne hororového fantasy se můžeme podívat také v oficiálních statistikách, které Netflix začal nedávno zveřejňovat. Peklo se zde umístilo na úplném vrcholu nejsledovanějších seriálů na celém světě. Za prvních sedm dnů jeho sledováním diváci strávili 43,5 milionu hodin, což představuje několikamilionový náskok na druhou příčku. Do první desítky se korejská novinka dostala hned v 71 zemích včetně Spojených států, Česka nebo Slovenska.

Hlavním tvůrcem šestidílného seriálu je režisér a scenárista Jŏn Sangho, který v minulosti natočil například zombie hit Vlak do Pusanu. Už tehdy kritika i diváci ocenili jeho schopnost oživit zavedený žánr zajímavým akčním zpracováním, kterému nechybí ani poutavý příběh a chytré poselství. Peklo míří podobným směrem, když horor o monstrech z jiné dimenze kombinuje se vzestupem náboženských skupin, snažících se převzít kontrolu nad společností.

Právě tuto kombinaci chválí také kritici. Seriál podle nich fascinujícím způsobem zkoumá fungování náboženství a lidskou morálku, aniž by ale sám sebe bral extrémně vážně. Zároveň se Peklu prý daří vyjadřovat k celé řadě společenských otázek a zároveň vytvářet příběh, který dokáže přikovat k obrazovce. Server RottenTomatoes momentálně hlásí 100 procent pozitivních recenzí od novinářů a 78 procent od publika.

Mezi českými diváky se Peklo prozatím takovému nadšení netěší – například průměrné hodnocení na ČSFD se pohybuje pod 60 procenty a zaznívá kritika děje i vizuálního zpracování. Na Netflixu seriál drží až čtvrtou příčku popularity za skvěle hodnoceným Arcane: League of Legends nebo reality show Makléři z Hollywoodu. Pokud nicméně alespoň pár týdnů přetrvá jeho současná pozice, stále by šlo o dobrý výsledek.

Že by se Peklo nakonec skutečně přiblížilo masivnímu úspěchu Hry na oliheň, je stále poměrně nepravděpodobné. Předchozí thriller totiž jako by byl shodou okolností přímo napsaný coby virální hit. Obsahuje snadno napodobitelné hry, okamžitě rozeznatelné vizuální zpracování i větší množství postav, s nimiž se lze identifikovat. Všechny tyto aspekty, navíc doplněné o silné sociální poselství a nadšené doporučování diváků mezi sebou, se z hlediska vlivu na popularitu nejspíš jen tak opakovat nebudou. I když – druhá řada Hry na oliheň se už připravuje.