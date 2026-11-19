Za miliardy prodali Rouvy a teď vrací peníze do sportu. Bratři pošlou desítky milionů cyklistům z Vimperku
Petr a Jiří Samkovi jsou vášniví cyklisté a nyní se rozhodli, že podpoří svůj domovský tým závodníků na horských kolech v podhůří Šumavy.
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Bratři Petr a Jiří Samkovi na jaře prodali cyklistickou aplikaci Rouvy americkému startupu Zwift v jednom z největších exitů v dějinách české technologické scény. Část peněz teď vracejí tam, odkud vzešli. Z vlastní kapsy budou financovat vimperský tým horských kol, se kterým chtějí do světové špičky. Jen na příští sezonu bude mít klub k dispozici zhruba půl milionu eur, tedy kolem 12 milionů korun, a zakladatelé se zavázali ho finančně podporovat dalších nejméně pět let. V součtu tak do bikingu pošlou desítky milionů korun. „Bereme to čistě jako filantropii, protože si to můžeme, na rozdíl od soukromé firmy, dovolit. Nemusíme řešit návratnost,“ říká pro CzechCrunch Petr Samek.
Vimperk patří k tradičním centrům české cyklistiky. Místní klub už přes 25 let spolupracuje se sportovním gymnáziem, kterým prošli například Kateřina Nash, Tereza Huříková, Martin Stošek nebo Jan Vastl. Na stejném gymnáziu studovali i oba bratři Samkovi a závodně jezdili od dětství. Když je v zimě nebavilo šlapat na trenažéru před holou zdí, začali před zhruba dvaceti lety vyvíjet software, ze kterého vyrostla aplikace pro virtuální jízdy po skutečných trasách. Petr Samek ji dodnes vede jako generální ředitel, mladší Jiří se věnuje výzkumu a hledání nových technologických příležitostí.
Zlom přišel letos v dubnu, kdy Rouvy převzal kalifornský Zwift, největší konkurent na trhu indoorové cyklistiky a takzvaný jednorožec, tedy firma s valuací přes miliardu dolarů. Cenu strany nezveřejnily, podle odhadů CzechCrunche ale šlo o zhruba 200 milionů dolarů, v přepočtu kolem čtyř miliard korun, zaplacených zčásti v hotovosti a zčásti v akciích Zwiftu. Petr Samek před prodejem držel 19 procent firmy, Jiří 13 procent. Většinovým vlastníkem byla s necelými 60 procenty investiční skupina Pale Fire Capital Jana Barty, která do Rouvy vstoupila v roce 2021.
Hned po akvizici bratři začali řešit, jak by mohli úspěch promítnout zpátky do sportu, ze kterého vzešli. „Říkali jsme si, jakým způsobem můžeme část toho úspěchu vrátit do cyklistiky a do toho, čemu rozumíme. V našem případě je to biking,“ popisuje Samek. Napříč komunitou zjišťovali, co by českou horskou cyklistiku nejvíc nakoplo. Mluvili i s Českým svazem cyklistiky a zvažovali širší podporu napříč kluby. Nakonec ale podle Samka vyhodnotili jako nejrozumnější soustředit peníze do jednoho projektu s jasným zaměřením.
Česko přitom má v bikování úspěšnou historii, ostatně na olympiádě v Londýně zvítězil Jaroslav Kulhavý. Petr Samek nicméně problém vidí v tom, co přichází po juniorském věku. „Nejrozumnější nám přišlo povýšit tým na opravdu profesionální úroveň, abychom talentovaným mladým bikerům umožnili neskončit po juniorech, kdy se rozhodují, co bude dál,“ vysvětluje a dodává: „Jsme přesvědčeni, že v Česku chybí tým, který by talenty dovedl až na světovou úroveň, jako je tomu třeba ve Švýcarsku.“
Základem nového Rouvy Cycling Teamu je dosavadní vimperský tým, který Rouvy podporovalo už dřív jako partner. Světový pohár ale zatím objížděla jediná jeho závodnice, čtyřiadvacetiletá olympionička z Paříže a pětinásobná mistryně republiky Adéla Holubová. A to se teď mění. Tým požádal o status World Series, který mají zhruba dvě desítky nejlepších týmů světa a který otevírá dveře na hlavní závody. „Jsou k tomu potřeba body. S českými závodníky to v aktuální situaci neuděláme, a proto nabíráme i mezinárodní závodníky,“ upozorňuje Samek.
Do sezony 2027 proto tým vstupuje s pěti posilami ze tří zemí. Elitní část posílí Němka Sina van Thiel, loňská bronzová medailistka z mistrovství Evropy v kategorii do 23 let. Z mladší generace přichází Nor Sigurd Stubberud, který pravidelně jezdí v první desítce Světového poháru do 23 let, dále letošní mistryně republiky do 23 let Eliška Hanáková, bronzová medailistka z juniorského mistrovství světa v cyklokrosu Lucie Grohová a juniorský mistr světa v terénním triatlonu XTERRA Ondřej Plic.
Sportovní cíle vimperského klubu jsou ambiciózní: Holubová a van Thiel se mají minimálně nominovat na olympijské hry v Los Angeles 2028 a na mistrovství světa 2029 v Novém Městě na Moravě chtějí Samek a spol. bojovat o medaile.
Peníze na rozvoj půjdou většinově ze soukromých prostředků bratrů, menší část přidá Rouvy jako titulární partner. Pro aplikaci je to podle Samka primárně marketingový projekt. V silniční cyklistice Rouvy spolupracuje se špičkovými týmy jako Lidl-Trek nebo Visma-Lease a Bike, v horských kolech ale dosud silného partnera nemělo. Bratři zároveň počítají s tím, že budou rozpočet postupně výrazně navyšovat podle toho, jak se bude dařit plnit cíle, tedy získat status World Series a probojovat se do top dvacítky světového žebříčku.
Samotné Rouvy po prodeji dál funguje jako samostatná aplikace se stejným týmem. Má 270 tisíc platících uživatelů, meziročně roste o více než 40 procent a letos se tržbami blíží jedné miliardě korun. Ještě za rok 2025 to podle propočtů CzechCrunche bylo zhruba 630 milionů. Oba bratři ve firmě zůstávají aktivní a vlastní sítě kontaktů v cyklistickém byznysu chtějí využít i pro vimperský tým. Petr Samek chce postupně vybudovat mezinárodní strukturu sponzorů a partnerů, případně i dalších filantropů, kteří by se chtěli podílet na úspěchu českého týmu.
Investice podnikatelů do sportu jsou nyní v Česku na vzestupu, většinou jde ale o fotbal. Cyklistika ale nabírá minimálně na popularitě v byznysových kruzích – hodně do ní šlape prostřednictvím své skupiny Allwyn Karel Komárek, vlastní cyklistický tým financuje také Zdeněk Bakala a bývalý elitní fotbalový gólman Petr Čech se s dalšími spolupracovníky a podnikateli snaží do Česka dostat Tour de France.