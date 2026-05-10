Víme, za kolik se prodala cyklo aplikace Rouvy. Suma odpovídá tomu, že firma pochází z pohádkové města
Společnost, která vyvíjí platformu pro milovníky kol, koupila americká společnost Zwift. Šlo o rekordní deal, který se počítal v miliardách korun.
Začalo to nudou při zimním šlapání do pedálů před bílou zdí, pokračovalo kamerou na řídítkách a testovacím kolem připevněným ke starému golfu a vyvrcholilo to, aspoň prozatím, multimiliardovým dealem. O tom, že českou cykloaplikaci Rouvy koupila konkurenční americká společnost Zwift, se sice psalo v řadě médií, ale většinou jen krátce a bez detailů. CzechCrunch vyzpovídal insidery z trhu, analyzoval dostupná data, mluvil s klíčovými postavami celého příběhu a vykrystalizoval z toho jeden z nejúspěšnějších – a možná vůbec největších – exitů české technologické scény.
Bratři Petr a Jiří Samkovi, kteří Rouvy (původně pod jinou značkou) před dvaceti lety založili, pochází z jihočeského Vimperku. Oba tam dodnes žijí, jejich firma má pořád v tamních bývalých kasárnách kanceláře a městečko se sedmi tisíci obyvateli, kde to pro ně všechno začalo, považují stále za srdce svého byznysu. Do Prahy, kde mají své oficiální sídlo v moderní zástavbě kousek od Karlína, se vydali teprve před pěti lety.
Vimperk a jeho okolí, kterému se někdy přezdívá brána do Šumavy, je oblíbenou lokací pro natáčení filmových pohádek, nedaleko vznikala třeba Princezna ze mlejna nebo Tři bratři. A pohádku Jana Svěráka tak trochu připomíná i to, co se podnikatelsky podařilo vybudovat sourozencům Samkovým – i oni jsou tři, Jiří a Petr mají ještě staršího bratra Tomáše, který sice ve firmě přímo zapojený není, ale jako právník jim dlouhodobě kryje záda, jak sami říkají.
A parametry aktuálního dealu, kdy Rouvy koupil americký Zwift, pohádku také připomínají. „Dohodli jsme se, že cenu transakce nebudeme zveřejňovat,“ uvedly obě strany obchodu hned při jeho oznámení. To je celkem standardní krok, přesná čísla se většinou uvádějí pouze tehdy, když je například kupujícím burzovně obchodovaná společnost, která musí podobné detaily publikovat.
To ale Zwift není, i když v horizontu několika nejbližších let by se to mohlo změnit – coby úspěšná americká technologická společnost má v plánu na burzu vstoupit. O tom, za kolik nakonec Rouvy prodali, se odmítli bavit i bratři Samkovi a zástupci jejich investorů ze skupiny Pale Fire Capital. Nicméně CzechCrunchi se podařilo na základě dílčích informací postupně shromáždit bližší pohled na to, jak velká transakce to vlastně byla – a že se řadí k největším svého druhu.
Ale popořadě. Petr Samek v podcastu Money Maker ve dvou pasážích rozhovoru ponechal určitá vodítka – přiznal, že Zwift nakupoval za prémiovou cenu a že je zhruba pětkrát větší než Rouvy. Zwift je v zahraničních médiích a na odborných portálech typu Crunchbase běžně označovaný jako dolarový jednorožec, tedy společnost s hodnotou přesahující miliardu dolarů. V jeho případě se coby valuace nejčastěji uvádí právě miliarda dolarů, tedy zhruba 21 miliard korun.
Samozřejmě že ohodnocení americké firmy, do níž v minulosti investovali finanční obři jako hedgeový fond KKR, vzniká jinak než propozice sice ambiciózní, ale české společnosti. Nicméně selským propočtem se dá snadno dostat k číslu 200 milionů dolarů, což je v aktuálním kurzu zhruba 4,1 miliardy korun. Tato suma vychází z předpokladu, že Rouvy je skutečně (a ve všech ohledech) pětkrát menší než Zwift. To by ovšem samo o sobě nestačilo, a tak bylo třeba počítat dál.
Rouvy sice za rok 2025 ještě nezveřejnilo svou výroční zprávu, nicméně Petr Samek v našem podcastu prohlásil, že tržby vystoupaly na úroveň 630 milionů korun, což je meziroční nárůst o 60 procent. Potvrzují to i dokumenty zveřejněné skupinou Pale Fire Capital, které na síti X publikoval známý finanční komentátor a investor Peter Kňazeje. V nich stojí i to, že zisk se v případě historicky profitabilního Rouvy loni přehoupl do mínusu kolem 60 milionů, což ale souviselo mimo jiné s mezinárodními akvizicemi, které společnost udělala.
To, jak se ohodnocují společnosti při prodeji, má mnoho podob. Většinou se vychází buď z obratu, či z hrubé ziskovosti EBITDA, tedy profitu před daněmi a odpisy. Jelikož v případě Rouvy je řeč o růstové, technologické společnosti, jejíž prodej je součástí globální konsolidace tržního podílu v rukou silnějšího konkurenta, zdá se jako vhodnější metrika valuačního výpočtu násobek tržeb. V transakcích tohoto typu, tedy na mezinárodní úrovni, se podle průzkumu, který jsme si udělali, aktuálně nejčastěji jedná o pěti- až sedminásobek. To by naznačovalo sumu atakující 3,5 miliardy korun.
O odborný komentář jsme proto požádali mezinárodní poradenské skupiny. Na transakci přímo pracovali experti z KPMG, ti se ale k ceně vyjadřovat nemohou. Vcelku konkrétně se ovšem vyjádřil partner české pobočky Grant Thornton František Poborský: „U rychle rostoucí předplatitelské platformy v atraktivním segmentu by se orientačně mohlo pracovat s jednotkami násobku tržeb. U strategického kupce, který zároveň kupuje konkurenta, technologii, uživatelskou bázi a tržní pozici, může být násobek vyšší než u čistě finančního investora.“
Zároveň Poborský připomněl, že valuaci by naopak mírně mohla srazit AI mánie, která oslabila řadu na předplatném postavených softwarů. V podobném duchu mluvil také partner agentury Moore Czech Republic Petr Kymlička: „S ohledem na skutečnost, že společnost Rouvy má stovky tisíc předplatitelů, vyvinula globální produkt, a navíc se jí podařilo konsolidovat specifický segment trhu akvizicemi (společnosti FulGaz a Bkool), lze odhadovat její prodejní cenu na dolní až střední jednotky miliard korun.“
U strategického kupce, který zároveň kupuje konkurenta, technologii, uživatelskou bázi a tržní pozici, může být násobek vyšší.
Podle Kymličky jde o velmi hrubý odhad a je třeba zohlednit to, že transakce částečně proběhla v hotovosti a částečně ve formě akcií Zwiftu, které dosavadní spolumajitelé Rouvy nabyli. Každopádně opět nás to stáčí někam do oblasti blížící se 200 milionům dolarů, respektive čtyřem miliardám korun.
Na samotné transakci se kromě poradců z KPMG, právníků White & Case a Petra Samka coby CEO Rouvy intenzivně podíleli hlavně zástupci majoritního vlastníka firmy, investiční skupiny Pale Fire Capital. Konkrétně šlo o šéfku jejich M&A sekce Agátu Meštellérovou, která dlouhé roky působila v Pentě, zakládajícího partnera skupiny Jana Bartu a v posledních týdnech je při vyjednáváních doplnil i nový partner PFC Jan Černý, který k Bartovi a spol. přišel z fondu BHM miliardáře Tomáše Krska.
Nikdo z nich odhady, k nimž CzechCrunch došel, nechtěl komentovat. Jan Barta pouze uvedl, že „to je velký úspěch a určitě je to zatím největší česká transakce roku v technologické oblasti“.
CzechCrunch oslovil také širší investorskou komunitu, ve které deal zarezonoval a v níž je skupina kolem Jana Barty velmi respektovaná, mimo jiné díky svému angažmá v americké společnosti Groupon. Na jméno obchod nikdo komentovat nechtěl, nicméně jeden z insiderů, který měl k celé transakci blízko, pod podmínkou anonymity odpověděl: „Vaše výpočty jdou správným směrem.“
Největší technologické exity posledních 10 let
- Česko-slovenský startup Around se prodal do rukou firmy Miro za 6 miliard korun.
- Manta se v roce 2023 prodala do rukou IBM za zhruba 3,5 miliardy korun.
- V roce 2022 koupil Google česko-americký startup Alter za 2,5 miliardy korun.
- Německý Celonis koupil v roce 2020 český Integromat, dnes Make, za zhruba 2,5 miliardy korun.
- Fintech Twisto se v roce 2021 prodal australskému Zip za částku kolem 2,2 miliardy korun.
- V roce 2020 se prodala agentura Socialbakers za řádově nižší jednotky miliard korun.
Na závěr jsme ještě požádali umělou inteligenci, konkrétně Gemini od Googlu, ať se vžije do role investičního analytika a zkusí na základě veřejných údajů o obou společnostech i některých dílčích informací vyčíslit, v jakých hodnotách se transakce mezi Zwiftem a Rouvy mohla pohybovat. „Projektovaný násobek tržeb pro Rouvy včetně strategické prémie činí 5,5× až 6,5×,“ zněl verdikt. To by při nejčerstvějším obratu 634 milionů odpovídalo rozmezí 3,5 až 4,1 miliardy korun. Takže znovu částka kolem 200 milionů dolarů.
Přesná struktura toho, jak se prodej uskutečnil, nicméně zůstává zahalena tajemstvím. Jak upozornil partner agentury Moore Petr Kymlička a jak Pale Fire Capital i Rouvy zmínily hned na začátku, část transakce se odehrála v hotovosti a část v cenných papírech.
Držiteli akcií Zwiftu se tak vedle Pale Fire Capital stali i bratři Samkovi. Nic to ale nemění na tom, že všichni, kdo byli podílníky Rouvy, respektive mateřské společnosti Virtual Training, na prodeji náramně zbohatli – rozdělili si mezi sebe suma sumárum čtyři miliardy korun.
A jaká byla majetková struktura firmy? Necelých 60 procent v Rouvy od roku 2021 držel Pale Fire Capital, Petr Samek měl podle informací CzechCrunche 19 procent, jeho mladší bratr Jiří 13 procent a o osm procent se dělili letití obchodní partneři bratrů Samkových Karel Hudeček a Jiří Kortus. Ti s Jiřím a Petrem Samkovými dodnes mají i společnost SportSoft, která poskytuje různým závodům časomíru a která v počátcích financovala rozvoj toho, v co se nakonec vyvinulo Rouvy.