Češi točí na americké burze desítky miliard. Na těchto 55 akcií teď sází Jan Barta a Dušan Šenkypl
Skupina Pale Fire Capital má v amerických akciích téměř 30 miliard korun. Za léto výrazně přikoupila Courseru, Oracle a čínské e-shopy.
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Investiční skupina Pale Fire Capital kolem Jana Barty a Dušana Šenkypla během léta prodala třetinu akcií kanadského těžaře zlata B2Gold. Podle nového hlášení pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC) jí ke konci září patřilo 44,4 milionu akcií, tedy 3,4 procenta firmy. Ještě v červnu jich měla 64,6 milionu a na jaře přes 69 milionů. Kvůli poklesu pod pět procent už skupina nemusí svůj podíl v B2Goldu dál ohlašovat. Přesto zůstává těžař s hodnotou 232 milionů dolarů (pět miliard korun) největší položkou jejího amerického portfolia.
Ukazuje to čtvrtletní výkaz 13F, ve kterém velcí investoři musejí SEC hlásit akcie obchodované v USA. Pale Fire Capital k 30. září vykazuje 55 pozic v hodnotě 1,39 miliardy dolarů (téměř 30 miliard korun). Na konci června to bylo 72 pozic za 1,41 miliardy dolarů. Celkový objem se tedy skoro nezměnil, jen je víc soustředěný. Deset největších pozic tvoří přes 80 procent portfolia, pět největších – B2Gold, Groupon, Coursera, Dole a Ziff Davis – zhruba 58 procent.
Nejvíc za léto přibylo akcií vzdělávací platformy Coursera, a to přes 8,3 milionu. Ke konci září jich skupina měla 28,8 milionu za 143 milionů dolarů (3,1 miliardy korun) a Coursera se posunula na třetí místo portfolia. Tam ale nákupy neskončily. Po pádu akcie na konci října Pale Fire Capital dokoupila dalších 8,4 milionu akcií a drží téměř 15 procent. Coursera podle Forbesu reagovala takzvanou jedovatou pilulkou: když někdo překročí 15 procent, ostatní akcionáři si budou moct koupit akcie za polovinu.
Výrazně skupina posílila také v Číně. Počet akcií e-commerce obra Alibaba navýšila o 39 procent na 721 tisíc v hodnotě 77,5 milionu dolarů (1,7 miliardy korun). Nově koupila prodejce značkového zboží se slevou Vipshop za 22,7 milionu dolarů (490 milionů korun) a víc než zdvojnásobila podíl v Tencent Music. Spolu s menší pozicí v Hello Group má v čínských firmách obchodovaných v USA kolem 122 milionů dolarů (2,6 miliardy korun).
U Číny ale přesun peněz nekončí. Téměř čtyřnásobně skupina navýšila pozici v softwarovém gigantu Oracle, který s 377 tisíci akcií za 51,8 milionu dolarů (1,1 miliardy korun) poprvé patří mezi deset největších položek. Zhruba čtyřikrát vzrostl také počet akcií brazilské digitální banky Nu Holdings, v níž má skupina 39,2 milionu dolarů (840 milionů korun). O 15 procent pak přikoupila kanadský Lightspeed, dodavatele pokladních systémů, kde překročila pět procent.
Na druhé straně skupina zhruba o čtvrtinu snížila podíl v mediálním domě Ziff Davis, o 14 procent v Pelotonu a o třetinu v další zlaté těžařské firmě I-80 Gold. Ze 72 červnových položek jich 27 zmizelo, mezi nimi AT&T, Teladoc, CarGurus, GoDaddy a řada drobných biotechnologických sázek, a deset přibylo. Pryč je i put opce na fond kopírující index S&P 500, tedy sázka na pokles amerického trhu. Beze změny zůstaly pozice v Grouponu, jehož vedení převzal Šenkypl, v ovocnářské firmě Dole, zdravotnickém softwaru Phreesia a v Cars.com.
V autobazarové platformě Cars.com má skupina stejně jako v červnu přes čtyři miliony akcií, její podíl ale vzrostl na 7,5 procenta, protože firmě ubývají akcie v oběhu. V obnoveném hlášení SEC Pale Fire Capital znovu potvrzuje, že akcie nedrží s cílem ovlivnit kontrolu nad firmou. Výkaz 13F přitom ukazuje jen část peněz skupiny. Na burzách investuje přes fond Pale Fire Capital SICAV s majetkem 65,9 miliardy korun ke konci loňského roku. V evropských firmách, jako jsou TUI, LEG Immobilien nebo Edenred, má podle propočtu CzechCrunche 13 až 16 miliard korun.
Americké akcie Pale Fire Capital k 30. září 2026
Internetové služby a e-commerce
- Groupon: 201 milionů dolarů
- Cars.com: 41 milionů dolarů
- Commerce.com: 23 milionů dolarů
- Angi: 23 milionů dolarů
- Chewy: 9,3 milionu dolarů
- Tripadvisor: 5,3 milionu dolarů
- Yelp: 3,4 milionu dolarů
Těžba zlata a ropy
- B2Gold: 232 milionů dolarů
- I-80 Gold: 21 milionů dolarů
- Galiano Gold: 15 milionů dolarů
- Integra Resources: 3,5 milionu dolarů
- GeoPark: 637 tisíc dolarů
Online vzdělávání a média
- Coursera: 143 milionů dolarů
- Ziff Davis: 115 milionů dolarů
Software a platby
- Phreesia: 92 milionů dolarů
- Lightspeed: 65 milionů dolarů
- Oracle: 52 milionů dolarů
- Global Payments: 494 tisíc dolarů
- Toast: 290 tisíc dolarů
Spotřebitelské značky
- Dole: 120 milionů dolarů
- Peloton: 33 milionů dolarů
Čínské firmy
- Alibaba: 78 milionů dolarů
- Vipshop: 23 milionů dolarů
- Tencent Music: 20 milionů dolarů
- Hello Group: 2,1 milionu dolarů
Banky a finance
- Nu Holdings: 39 milionů dolarů
- Northpointe Bancshares: 412 tisíc dolarů
- SLM: 391 tisíc dolarů
- Kaspi.kz: 339 tisíc dolarů
- Parke Bancorp: 282 tisíc dolarů
- Onity Group: 250 tisíc dolarů
Biotechnologie a farmacie
- Mineralys Therapeutics: 15 milionů dolarů
- Geron: 6,3 milionu dolarů
- Journey Medical: 3,6 milionu dolarů
- Fractyl Health: 2,6 milionu dolarů
- Syndax Pharmaceuticals: 636 tisíc dolarů
- Rigel Pharmaceuticals: 573 tisíc dolarů
- Kura Oncology: 567 tisíc dolarů
- Phathom Pharmaceuticals: 457 tisíc dolarů
- Abeona Therapeutics: 403 tisíc dolarů
- Vera Therapeutics: 387 tisíc dolarů
- Nektar Therapeutics: 366 tisíc dolarů
- Ultragenyx Pharmaceutical: 349 tisíc dolarů
- Pelthos Therapeutics: 271 tisíc dolarů
- NewAmsterdam Pharma: 226 tisíc dolarů
- Relmada Therapeutics: 195 tisíc dolarů
- Cullinan Therapeutics: 191 tisíc dolarů
- Corbus Pharmaceuticals: 186 tisíc dolarů
- Regenxbio: 175 tisíc dolarů
- CytomX Therapeutics: 166 tisíc dolarů
- Rocket Pharmaceuticals: 158 tisíc dolarů
- Palisade Bio: 150 tisíc dolarů
- C4 Therapeutics: 54 tisíc dolarů
- Compass Therapeutics: 44 tisíc dolarů
Ostatní
- Perma-Fix Environmental: 495 tisíc dolarů