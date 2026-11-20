Za pět let propad z 12 miliard na třetinu. Italští řezníci kupují ve výprodeji známý e-mailový nástroj
Bending Spoons koupí Mailchimp za 3,68 miliardy dolarů, zhruba 80 miliard korun. Letos už pohltil i Airtable a Miro, tržby mu rostou o 125 procent.
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Ještě v době covidové pandemie šlo o největší nákup v historii amerického softwarového obra Intuit, který vlastní účetní program QuickBooks nebo daňovou aplikaci TurboTax. Za službu pro e-mailový marketing Mailchimp zaplatil v roce 2021 zhruba 12 miliard dolarů v hotovosti a akciích. A teď? Prodává ho za necelou třetinu. „Oficiálně jsme uzavřeli dohodu o koupi Mailchimpu za 3,68 miliardy dolarů,“ oznámil na síti X Federico Simionato, který vede produktový vývoj v italské skupině Bending Spoons. Ta se specializuje na odkupy kdysi slavných online značek, jimž AI narušila byznys.
Mailchimp vznikl v roce 2001 v americké Atlantě a jeho zakladatelé Ben Chestnut a Dan Kurzius ho dlouhá léta budovali bez peněz externích investorů. Z nástroje na firemní newslettery se postupně stala světová jednička oboru. Když ho kupoval Intuit za 12 miliard dolarů, měl 13 milionů uživatelů, z toho 800 tisíc platících, a ročně utržil kolem 800 milionů dolarů (asi 17 miliard korun). Kupec tehdy zaplatil zhruba patnáctinásobek tržeb.
Jenže pod novým majitelem Mailchimp přestal růst. V posledním čtvrtletí jeho tržby klesly na 313 milionů dolarů (6,8 miliardy korun) a za celý fiskální rok očekává 1,26 miliardy dolarů, tedy o něco méně než loni. Kalifornská firma Intuit ale mění svou byznysovou strategii a Mailchimp do ní už prý nezapadá. „Prodej Mailchimpu zostřuje zaměření Intuitu na novou strategii,“ uvedla skupina. Výnos z prodeje chce použít na zpětný odkup vlastních akcií.
Nového majitele bude Mailchimp stát zhruba trojnásobek ročních tržeb. Intuit dostane 3,31 miliardy dolarů (72 miliard korun) v hotovosti a 368 milionů dolarů (osm miliard korun) si vezme v akciích Bending Spoons, s nimiž se od léta obchoduje na burze Nasdaq.
Milánská firma, která je jednou z byznysových raket posledních měsíců, přitom začínala neúspěchem. Luca Ferrari, Matteo Danieli a Francesco Patarnello se poznali na studiích v Padově a jejich první startup skončil v roce 2013 skoro bez peněz. Pak ale začali kupovat známé, ovšem stagnující služby jako Evernote, WeTransfer, Vimeo nebo AOL a začalo se jim dařit je byznysově obracet, byť nikoli bez kontroverzí a pomyslné krve.
Letos Italové nakupují ve velkém a vybírají si hlavně padlé hvězdy softwarového byznysu. V srpnu ohlásili koupi databázové platformy Airtable za 1,285 miliardy dolarů, přestože kdysi měla hodnotu 11 miliard. O měsíc později přidali online nástěnku Miro za 1,355 miliardy dolarů, ačkoli před čtyřmi lety stála 17,5 miliardy. „Mailchimp je silná značka, která dvě desetiletí měnila e-mailový marketing a způsob, jakým firmy budují své publikum,“ říká Luca Ferrari, šéf a spoluzakladatel Bending Spoons. „Po dokončení transakce budeme do byznysu výrazně investovat,“ slibuje.
Recept Bending Spoons ale zahrnuje i propouštění a zdražování předplatného. Produktový šéf Simionato se stal tváří tohoto přístupu. V září se na síti X ohradil proti nařčení, že firma kupované služby zhoršuje, a vypočítal, že tým Airtablu za dva týdny vydal 15 vylepšení. O necelé tři týdny později ale oznámil, že velká část týmu odchází, protože malé týmy jsou podle něj rychlejší a efektivnější. Příspěvek vyvolal vlnu kritiky, jak popsal magazín Fast Company.
Firmě samotné se ale daří. Ve stejný den jako Mailchimp zveřejnila, že její tržby za třetí čtvrtletí stouply o 125 procent na 780 milionů dolarů (17 miliard korun). Nákupy ovšem financuje z velké části dluhem, na konci září měla čistý dluh čtyři miliardy dolarů (87 miliard korun). Spolu s Mailchimpem proto oznámila i prodej nových akcií institucionálním investorům za 1,3 miliardy dolarů (28 miliard korun).
U Airtablu se Simionato tři týdny po převzetí ptal uživatelů na síti X, co má jeho tým opravit dál. Pod čtvrtečním příspěvkem o Mailchimpu, který si zobrazily stovky tisíc lidí, se zatím objevují hlavně gratulace. A svou troškou přispěl i zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr: „Make Mailchimp Great Again!“