Sami nejdřív zkrachovali, teď kupují slavné, ale vadnoucí značky. Škrtají, zdražují a skvěle vydělávají
Ze čtyř spolužáků, kterým shořel první startup, jsou dnes miliardáři. Jejich firma sbírá slavné, ale upadající internetové značky jako AOL nebo Vimeo.
Ve středu 1. července se na newyorské burze Nasdaq objevil nový titul – BSP. Skrývá se za ním širší veřejnosti neznámá italská firma Bending Spoons. Přesto ji denně používají stovky milionů lidí: do jejího portfolia totiž patří značky jako e-mail AOL, poznámková aplikace Evernote nebo video služba Vimeo. Firma, která v masovějším měřítku aplikuje podobné postupy jako čeští Pale Fire Capital v Grouponu, po svém IPO dosáhla hodnoty 18,4 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 391 miliard korun.
Příběh Bending Spoons přitom nezačíná na Wall Street, ale na studentských kolejích v Kodani. Luca Ferrari, Matteo Danieli a Francesco Patarnello se znali z italské Padovy, kde studovali inženýrství, a společně se přihlásili do výměnného programu na dánské technické univerzitě. Tam se k nim přidal i čtvrtý parťák Luca Querella a ze čtveřice spolužáků se během pár let stal funkční byznysový tým.
Jejich úplně první společný podnik se jmenoval Evertale. Byla to aplikace, která měla lidem automaticky skládat digitální deník pomocí strojového učení (dávno předtím než se z umělé inteligence stalo módní slovo). Jenže zákazníků se nedostávalo a po pár letech a investici zhruba půl milionu eur startup skončil.
„Žili jsme tou firmou dnem i nocí, ale sen se rozplynul,“ popsal zánik Evertale zpětně Ferrari pro Forbes. Po krachu startupu jim zbylo zhruba 40 tisíc dolarů, v přepočtu necelý milion korun, a právě tato částka, dnes směšná proti hodnotě celé skupiny, se stala startovním kapitálem pro úplně nový projekt.
V roce 2013 tak v Kodani založili firmu Bending Spoons, jejíž jméno je odkazem na scénu z filmu Matrix, kde chlapec ohýbá lžíci silou mysli. O pár měsíců později se přestěhovali do Milána a přijali motto „Impossible. Maybe“, volně přeloženo „Nemožné. Možná“.
Zpočátku firma budovala vlastní mobilní aplikace, postupně ale přešli k modelu, který drží dodnes: kupovat zavedené, ale upadající internetové značky s velkou základnou uživatelů a technologicky i obchodně je oživovat, podobně jako investiční konglomerát typu Berkshire Hathaway. Nebo jako to dělají v případě Grouponu čeští investoři z Pale Fire Capital.
„Svým způsobem jsme se stali posedlými hledáním strategie, která by co nejvíc omezila roli štěstí na cestě k úspěchu,“ řekl Matteo Danieli pro TechCrunch. Je to důsledek ponaučení z prvního neúspěchu, takže tam, kde jejich první startup padl kvůli náhodě a špatnému načasování, měla nová firma stavět na datech a opakovatelném postupu.
A zjevně jim to vychází. Za posledních deset let Bending Spoons postupně skoupili celou galerii kdysi kultovních internetových jmen: poznámkový Evernote, seznamovací platformu Meetup, službu na posílání souborů WeTransfer, prodejce vstupenek Eventbrite i video nástroje Brightcove a StreamYard. Loni přibyla e-mailová legenda AOL za 1,5 miliardy dolarů a videoplatforma Vimeo za 1,38 miliardy dolarů.
Metoda bývá pokaždé podobná: po akvizici následují citelné škrty v nákladech i lidech, zdražení předplatného a přestavba technologie s pomocí umělé inteligence. U Evernote roční předplatné vyskočilo z necelých 70 na zhruba 130 dolarů, u WeTransfer přišly o práci téměř tři čtvrtiny týmu a podobný scénář se opakoval i u Vimea.
Byznysu to navzdory kritice pomáhá: tržby vzrostly z 387 milionů dolarů v roce 2023 na 1,31 miliardy dolarů v roce 2025 a aplikace firmy dnes měsíčně používá zhruba 500 milionů lidí. Právě tahle čísla nakonec přesvědčila i investory na Nasdaqu, kde akcie po prvním dnu obchodování vzrostly o víc než 30 procent.
Všichni čtyři zakladatelé se tak formálně stali miliardáři – hodnota jejich společného podílu má hodnotu přes devět miliard dolarů, v přepočtu zhruba 190 miliard korun. Nicméně slávu kolem úspěšného IPO berou všichni zakladatelé čistě pracovně a všude opakují, že to je jen rozjezd a že už mají seznam další tisícovky firem, které by v příštích letech rádi koupili.