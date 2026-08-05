Startupová apokalypsa: Před lety měl populární nástroj hodnotu 11 miliard dolarů, teď se prodal za desetinu
Italský obr Bending Spoons kupuje platformu Airtable za 1,28 miliardy dolarů. Přitom začátkem letoška se její valuace pohybovala kolem 4 miliard.
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Globálním trhem se valí vlna takzvané SaaSpokalypsy, kdy tvůrci různých softwarů fungujících na bázi předplatného (odsud pojmenování SaaS – Software as a Service) bojují s ohromnými přepady svých valuací. Ještě před pár lety se hodnota takových firem běžně počítala v desetinásobcích jejich ročních tržeb, teď sotva dosáhnou na jednotky násobků. Důkazem je nejnovější oznámení italské technologické skupiny Bending Spoons, která kupuje populární americkou platformu Airtable.
Bending Spoons minulý měsíc vstoupili na burzu. Před tím si vybudovali pověst agresivním nakupováním a restrukturalizací digitálních podniků, čímž kombinují technologický provoz s akvizičním modelem typickým pro private equity fondy. Za Airtable v čisté hotovosti zaplatí do 1,285 miliardy dolarů, tedy bezmála 27 miliard korun.
Z pohledu finanční historie jde přitom o dramatický propad hodnoty. Jak upozorňuje server TechCrunch, Airtable od investorů během své existence vybral v několika investičních kolech více než 1,4 miliardy dolarů, v současném přepočtu přes 29 miliard korun. Nynější prodejní cena je tak nižší než celkový objem vybraného kapitálu od investorů.
Propad na desetinu za pár let
V době technologického boomu v roce 2021 přitom dosáhla valuace Airtable maxima přes 11 miliard dolarů, tedy 230 miliard korun. Ještě počátkem letošního roku se na sekundárních trzích mělo s akciemi firmy obchodovat s oceněním kolem čtyř miliard dolarů, to je 84 miliard korun.
„Airtable je průkopnická značka, která mění způsob, jakým týmy organizují data a řídí klíčové pracovní postupy,“ cituje TechCrunch zakladatele Bending Spoons Lucu Ferrariho, který doplnil, že roční opakující se tržby (ARR) startupu jsou aktuálně na úrovni 480 milionů dolarů a meziročně rostou o dvacet procent.
Skupina Bending Spoons k transakci doplnila, že s ohledem na čistou hotovostní pozici Airtable dosahuje hodnota vlastního kapitálu targetu přibližně 2,25 miliardy dolarů, tedy 47 miliard korun. Celý obchod podléhá schválení regulačních orgánů a podle oficiálního vyjádření obou společností by měl být dokončen do konce letošního roku.
Americký startup Airtable založený v roce 2013 vyvíjí softwarovou platformu, jež kombinuje vlastnosti klasických tabulkových kalkulátorů a relačních databází. Uživatelům i velkým firmám umožňuje vytvářet vlastní pracovní aplikace a spravovat firemní procesy bez nutnosti znalosti programování. Nástroj je oblíbený i mezi českými startupy, digitálními agenturami a korporátními týmy, které jej využívají jako flexibilní centrum pro organizaci dat a řízení projektů.
Pro české uživatele a firmy využívající Airtable znamená změna majitele pravděpodobně posun ve fungování služby. Bending Spoons jsou známí tím, že u převzatých produktů razantně osekávají provozní náklady, redukují týmy a přistupují k výraznému zdražení nebo omezení bezplatných tarifů, jak ukázaly jejich předchozí kroky u služeb Evernote či WeTransfer. Pro zákazníky tak bude akvizice znamenat pravděpodobně vyšší náklady na předplatné a silnější tlak na přechod k nejvyšším placeným verzím.
Z pohledu Bending Spoons akvizice Airtable navazuje na nákupy dalších zavedených internetových značek, loni šlo o kultovní portál AOL za 1,5 miliardy dolarů a videoplatformu Vimeo za 1,38 miliardy dolarů. Předtím o poznámkový Evernote, seznamovací platformu Meetup, službu na posílání souborů WeTransfer, prodejce vstupenek Eventbrite i video nástroje Brightcove a StreamYard.