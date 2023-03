Zachovejme železniční most, rozhodli pražští zastupitelé. Osud ikonické stavby ale město nemá v rukou

Železniční most v Praze

Pražskému železničnímu mostu svitla naděje. Zastupitelstvo metropole totiž dnes podpořilo jeho rekonstrukci namísto demolice. Unikátní technickou památku by chtělo zachránit, kvůli rozšíření dopravní kapacity by přímo vedle ní pak měla vzniknout třetí kolej.

Zastupitelé hlavního města během dne odhlasovali usnesení, které souhlasí s nutností doplnění třetí koleje, zároveň však uznává památkovou hodnotu mostu a podporuje jeho co nejrychlejší rekonstrukci. A to tak, aby ze stavby a jejího charakteru zůstalo zachováno co nejvíce. Jde hlavně o ikonickou obloukovou nýtovanou konstrukci, která nad Vltavou pod Vyšehradem tvoří nezaměnitelnou siluetu.

Petici proti demolici železničního mostu na Výtoni podepsalo skoro patnáct tisíc lidí. Zástupci iniciativy Nebourat na dnešním jednání pražského zastupitelstva také vystoupili. Zachování přemostění podpořil svým dopisem i prezident české odnože Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) Václav Girsa. Podle něj je most možné opravit a je natolik hodnotný, že by jeho zachování mělo být prioritou.

Primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib během jednání zdůraznil, že je pro hlavní město důležitá nutnost zvýšit kapacitu mostu. Podle dříve zvažovaných variant by v případě celkové rekonstrukce bylo nutné třetí kolej postavit vedle nynějšího mostu na nové konstrukci.

Záchrana klíčové dopravní stavby ovšem není v rukou vedení metropole. Pomyslný prst na spoušti mají ministerstvo dopravy a Správa železnic. Ta už dříve zveřejnila záměr, při němž se má celá vrchní část mostu odstranit. Na místě by tak zbyly jen pilíře a nynější nýtovanou konstrukci by nahradila zcela nová.

S tím ostatně počítá i vítězný projekt, který vzešel z mezinárodní architektonické soutěže, jejíž výsledky Správa železnic představila v loňském roce. Ministr dopravy Martin Kupka už dříve uvedl, že o dalším postupu chce rozhodnout do konce roku.

Demolice mostu a jeho nahrazení novým má ovšem i své zastánce z řad veřejnosti. Zejména obyvatelé jeho blízkého okolí si stěžují na hluk a otřesy způsobené tím, že současná stavba netlumí negativní projevy průjezdu vlakových souprav. „Když na Výtoni projede vlak, nastává zemětřesení,“ zdůraznil zástupce iniciativy Výtoň 21 Jiří Grund, který místní rezidenty reprezentuje.

Správa železnic a ministerstvo na nedávném odborném kolokviu nechaly možnosti dalšího postupu zhodnotit deset vybraných expertů. Podle jejich zveřejněných stanovisek většina doporučila nahrazení stávající konstrukce.

