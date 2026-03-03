Začínal jako brigádník, jako šéf pak Shopsys dovedl ke stomilionovým tržbám i akvizicím. Po 12 letech končí
Václav Macíček přebírá vedení společnosti Shopsys, dosavadní ředitel Matěj Kapošváry míří k další profesní kapitole.
Matěj Kapošváry končí ve společnosti Shopsys, která vyvíjí velké e-shopy na míru. Do firmy přitom nastupoval jako brigádník před dvanácti lety, mimo jiné postupně prošel pozicemi marketingového i provozního ředitele a svoji cestu zakončil na pozici CEO. Během svého působení v nejužším vedení dovedl Shopsys z ročních tržeb 45 milionů na současných 118 milionů korun, kromě toho stál u historicky první akvizice firmy a provedl ji také začleněním do širšího holdingu Abugo.
Dvaatřicetiletý Kapošváry zůstává akcionářem firmy a bude k dispozici i pro externí konzultace, z aktivního řízení se však stahuje. „Rozhodl jsem se předat roli CEO a posunout se do další profesní etapy mimo firmu. Ke změně dochází ve chvíli, kdy je Shopsys stabilní, finančně zdravý a dlouhodobě patří mezi lídry české e-commerce,“ říká Kapošváry, kterého vystřídá Václav Macíček, dosavadní projektový ředitel. V Shopsysu působí jedenáct let a stál u řady implementací řešení pro největší klienty jako Sconto, Tescoma, Démos, Mountfield či nově Globus.
„Přechod probíhá hladce. Vašek pro mě nebyl jen jednou z variant, ale logickým vyústěním jeho jedenáctileté cesty firmou. Znám ho jako člověka, který dokáže udržet stabilitu i u největších a nejkomplexnějších projektů, ale zároveň má hlad po inovacích,“ doplňuje Petr Svoboda, zakladatel Shopsysu a ředitel mateřské skupiny Abugo. Ostatní pozice v rámci managementu ani struktura divizí se nemění. „Vedení přebírám s jasným cílem: navázat na to, co v Shopsysu dlouhodobě funguje – spolehlivou delivery a partnerský přístup ke klientům. Zároveň chceme posílit produkt, inovace i customer excellence,“ dodává Macíček.