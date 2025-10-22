Do online nákupů šlape další český supermarket. Globus má nový e-shop, zatím si pro nákup musíte dojít
Maloobchodní řetězec Globus rozšiřuje možnosti objednávání potravin online, v příštím roce chce spustit také vlastní roznáškovou službu.
Na trh online nakupování potravin se do větší míry chystá vstoupit další ze zavedených maloobchodních řetězců. Globus oproti konkurentům, jako jsou Rohlík, Košík, Tesco a další, na internetu staví na odlišném konceptu, kdy propojuje online pohodlí s osobní zkušeností z kamenných hypermarketů. Nový e-shop, který spustil v úterý a jenž se z původního označení iGlobus postupně změní na Globus Online, má být začátkem systematického růstu v e-commerce.
Globus již přitom v e-commerce působí několik let, v roce 2018 jakožto první prodejce potravin spustil službu click & collect, tedy objednej a vyzvedni. Dva pilotní projekty v Praze a Ostravě mu prý pomohly pochopit, jak se Češi chovají při online nákupu potravin. „Získali jsme reálné know-how, ale limitem bylo tehdejší technické řešení,“ uvádí Adéla Justová, vedoucí e-commerce oddělení Globusu.
Aktuálně si zákazníci mohou objednat sortiment zahrnující 32 tisíc položek potravinového i nepotravinového zboží. Nákup pak lze vyzvednout na výdejním místě v hypermarketech na pražském Zličíně, v Ostravě a nově také v pražských Čakovicích, a to v řádu několika hodin. Podle Justové se firma vydává cestou postupného rozvoje. „Nyní spouštíme funkční základ, pak chystáme navyšování komfortu i funkcí,“ přibližuje.
Parametry služby Globus Online
- Minimální hodnota nákupu je 500 korun, maximální 20 tisíc.
- Poplatek: 39 korun pro nákupy v rozmezí 500 až 1 500 korun, nad touto hranicí je výdej zdarma.
- Doba vyzvednutí: pondělí až neděle mezi 10:00 až 19:00.
- Rychlost zpracování: už za tři hodiny od potvrzení objednávky (při volné kapacitě), objednávací okna jsou otevřena na pět dní dopředu.
„V Čakovicích spouštíme úplně nový systém online nákupů, který je klíčový pro další rozšiřování našich online služeb. Naším cílem je nabídnout zákazníkům moderní a spolehlivé řešení, které jim umožní nakupovat jednoduše a pohodlně oblíbené zboží z našeho hypermarketu online. E-shop je napojen na zákaznický program Můj Globus, díky kterému mohou zákazníci využít výhodné ceny pro jeho členy, a zrcadlí také akční nabídky,“ přibližuje tisková mluvčí Aneta Turnovská.
Další rozvoj služeb má společnost v plánu hned po odzkoušení systému v ostrém režimu. Zároveň s tím také běží přípravy na spuštění vlastní roznáškové služby, která by měla být zahájena příští rok, a to včetně objednávek přes mobilní aplikaci Můj Globus. Globus v současnosti zajišťuje rozvoz menších nákupů prostřednictvím partnerů Foodora a Wolt.
Za vývojem nového e-shopu pro Globus stojí společnost Shopsys. Podle jejího ředitele Matěje Kapošváryho dosahuje trh s potravinami v Česku ročně zhruba 600 miliard korun, ale tři největší online prodejci potravin tvoří zatím jen asi 25 miliard – a všichni tři se nachází mezi patnácti největšími e-shopy v Česku. „Zatímco segmenty jako například móda, elektronika nebo výživové doplňky jsou v online prostředí už silně rozvinuté, u potravin jsme teprve na začátku. Stále tu tedy zůstává obrovský prostor, o který se mohou značky jako Globus ucházet,“ doplňuje Kapošváry.